Cardiologista Ludhmilla Hajjar recusou ministério por motivos éticos

Bolsonaro conversou com Ludhmilla Hajjar, mas não houve consenso (foto: EVARISTO SÁ/AFP)







Médica de vários parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), a cardiologista Ludhmila Abrahão Hajjar é tratada como uma unanimidade pelo alto escalão da Justiça e da política. Com ela no ministério, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), certamente teria o apoio do Congresso e do Judiciário na condução da pandemia.

Só que não deu certo, muito antes pelo contrário. Ela não aceitou o cargo e manteve a sua postura. Afinal, Ludhmilla é favorável ao isolamento social como forma de combater o avanço do vírus e já condenou inúmeras vezes o uso da cloroquina, que é praticamente um mantra adotado pelo presidente Bolsonaro.

“Queria agradecer pela lembrança do meu nome. Ser lembrado, na carreira de médico, para assumir o cargo mais importante da sua carreira é realmente algo que merece todo o agradecimento e honraria. E eu fiquei muito honrada pelo convite do presidente Bolsonaro. Mas acho que não é o momento para assumir o Ministério da Saúde, por alguns motivos, principalmente técnicos.”

Educadamente, Ludhmilla Hajjar fez o resumo da atual situação da COVID-19 no país. Só trazer o detalhe de que ela foi alvo. Melhor ela própria relatar o que houve quando estava no hotel em Brasília: “Pessoas que diziam que estavam com o número do quarto e que eu estava esperando-os. Diziam que eram pessoas que faziam parte da minha equipe médica. Se não fossem os seguranças do hotel, não sei o que aconteceria”.

Quem deve ter lamentado é #Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados: “Espero e torço para que, caso nomeada ministra da Saúde, consiga desempenhar bem as novas funções. Pelo bem do país e do povo brasileiro, nesta hora de enorme apreensão e gravidade. Como ministra, se confirmada, estarei à inteira disposição”. Adiantou não, ela nem chegou a ser ex-ministra.

Já o comandante do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), frisou: “Considero que temos que buscar uma solução racional. Não me parece racional lockdown absoluto no país neste momento. Assim como não se pode negar a gravidade da pandemia, a necessidade da tomada de decisões. Caso a caso, a depender do município, do estado, que se possa evitar aquilo que se tem que combater desde o início, as aglomerações”. Uai, o parlamentar democrata subiu no muro? Mudou para o ninho tucano do PSDB?





Fim da novela

O presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o médico Marcelo Queiroga, aceitou o pedido do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (ainda sem partido), para comandar o Ministério da Saúde. “A conversa foi excelente, já o conhecia há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias”, fez questão de deixar claro o próprio presidente. E o próprio Bolsonaro fez questão de oficializar que a nomeação de Queiroga será publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União (DOU).





O visionário

“Convido os senadores para a próxima reunião, a ser realizada quinta-feira, dia 18, às 9 horas, para ouvir o ministro da Saúde, preste bem atenção, Eduardo Pazuello, ou ele, ou quem vier a substituí-lo, para debater o Plano Nacional de Imunizações, o cumprimento dos respectivos prazos bem como as medidas de combate à pandemia.” A premonição partiu do presidente da comissão, Confúcio Moura (MDB-RO). O fato é que estava prevista para ontem a participação de Pazuello na Comissão Temporária da COVID-19 no Senado.





Fala Guedes

A política do @Fiqueemcasa, “feche tudo destruiu milhões de empregos. A consequência está aí. Imagine se o homem do campo tivesse ficado em casa, não teria alimento para ninguém. Agora, todo mundo é responsável, quem é que está com essa política de ficar em casa? Não sou eu”. Algum economista deveria alertar o presidente Bolsonaro. Ou mesmo o seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Quem sabe ele ensina que se trata da valorização do dólar por causa da exportação, já que o grão passou a ser mais vantajoso para os produtores mundo afora. A carne mais cara começou antes mesmo da COVID-19.





Solenemente

De forma remota do Congresso Nacional, os deputados e senadores, em sessão solene, promulgaram a emenda constitucional. O texto é aquela proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata do novo auxílio emergencial aos mais afetados pela pandemia da COVID-19. Para clarear, trata-se da medida que foi ratificada sexta-feira. É aquela da sessão que só terminou de madrugada. Vale o registro de que emendas constitucionais são promulgadas em conjunto pelas Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado. Daí a sessão solene do Congresso.





Sem debate

O assunto foi julgado na sessão que se encerrou na noite de sexta-feira no plenário virtual. Nessa modalidade de julgamento, os ministros do Supremo Tribunal Federal (foto) têm uma janela de tempo para votar somente por escrito, sem debate oral. O detalhe é que nessa modalidade de julgamento ela é sem a presença dos ministros, do presidente e ainda de toda a equipe da corte.





PINGA FOGO