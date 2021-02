O jeito mineiro para apressar o Orçamento da União deste ano

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) conduziu a eleição da Mesa Diretora da Casa (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)



Já que o Congresso voltou aos trabalhos, além de eleger os presidentes tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, fica necessário compor as mesas diretoras. São aqueles parlamentares que têm uma série de atribuições e podem indicar cargos de assessoramento.





No Senado, já no comando do presidente Rodrigo Pacheco (DEM-MG), deu tudo certo. A Mesa Diretora já está completa. O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) foi eleito para a primeira vice-presidência do Senado, o segundo maior cargo. Os demais eleitos já estavam definidos em uma lista que foi votada na íntegra.





Para registro, vale a lista: primeira vice-presidência, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB); segunda vice-presidência, Romário (Podemos-RJ). São os cargos de maior importância.





Mas tem mais. Vamos a eles: primeiro secretário, Irajá (PSD-TO); segundo secretário, Elmano Ferrer (PP-PI); terceiro secretário, Rogério Carvalho (PT-SE); quarto secretário, Weverton Rocha (PDT-MA).





E tem ainda os suplentes: o 1º suplente de secretário é Jorginho Mello (PL-SC); o 2º é Luiz do Carmo (MDB-GO) e finalizando, o 3º suplente é Eliziane Gama (Cidadania-MA). Fica aí então o registro histórico, já que a agenda do Senado nada mais tinha. É o Senado, deixe os parlamentares descansarem, a média de idade permite que eles possam não se exceder.





Pelo jeito, quem estava cansado de tanto tentar um acordo foram os deputados. Isso mesmo, foi o próprio presidente Arthur Lira (PP-AL) quem optou por adiar para hoje, embora tenha destacado que houve uma pacificação. “Isso deve ajudar a construção do entendimento da Casa. Sempre trataremos por maioria da Casa, e nada de decisões isoladas”, ressaltou Lira. Melhor mesmo, depois daquela confusão toda por causa do Rodrigo Maia (DEM-RJ). Os ânimos hoje certamente já estarão bem mais apaziguados.





Melhor então mudar de assunto. Só que continua no Congresso. O fato é que Rodrigo Pacheco (DEM-MG) anunciou que ainda nesta semana deverá conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para começar a definir a instalação da Comissão Mista de Orçamento (CMO).





Ele quer é acelerar as conversas para aprovar logo, logo o Orçamento anual até março. Sendo assim, basta por hoje, apenas o FIM.





Traz de volta

No primeiro dia de trabalho, o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa (ALMG), Antônio Carlos Arantes (PSDB), já tomou a sua primeira providência. Preparou ofício que será encaminhado aos presidentes eleitos do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e ao da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pedindo a união de todos parlamentares para que encontrem uma forma de o governo federal voltar com o auxílio emergencial.





O pente-fino

“Ele é necessário para manter a economia do país. Se não fosse isso, o Brasil teria ido para uma situação mais caótica. É fundamental a prorrogação, mas passando um pente-fino, escolhendo as pessoas que realmente necessitam”, argumenta Arantes. No início do mês passado, o parlamentar mineiro já havia encaminhado ofício ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), fazendo essa solicitação. Agora, a peteca está com os congressistas.





@GeneralMourao

“Parabenizo o @rpsenador pela vitória na eleição para a presidência do @senadofederal. Desejo um exitoso mandato e que o Brasil seja o maior beneficiado pelas decisões da Casa. Ao Dep @ArthurLira, eleito para a presidência da @camaradeputados, meus sinceros votos de sucesso no direcionamento das propostas que devem beneficiar o #Brasil. Acho que a gente tem um momento bom ao longo deste ano, junto com a chegada da vacina, para a gente, pouco a pouco, ir voltando a um ritmo de vida mais normal.” São os registros do vice-presidente Hamilton Mourão, ontem de manhã, aos jornalistas na entrada do Palácio do Planalto.





300 pessoas

Aglomeração sem máscaras na festa da vitória de Arthur Lira (PP-AL), que vai comandar a Câmara dos Deputados. Começou mal. Poucas horas antes, em discurso, em seu primeiro pronunciamento depois da contagem de votos, ele pediu um minuto de silêncio por causa da pandemia da COVID–19. Tinha até uma banda de música. A comemoração foi realizada em um bairro nobre de Brasília. Entre os convidados esteve o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, o general de Exército Luiz Eduardo Ramos.



Nota de pesar

“É com grande tristeza que anunciamos a morte de nosso querido pai, o capitão Sir Tom Moore.” Veterano da Segunda Guerra Mundial, ele deixa um legado, quando, com a ajuda de um andador, conseguiu arrecadar 38,9 milhões de libras que foram destinados ao combate à COVID-19. “Ele foi um grande herói britânico que mostrou o melhor do nosso país”, fez questão de ressaltar o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock”. Já Sua Majestade gostou muito de conhecer o capitão Sir Tom e sua família em Windsor, no ano passado, e a rainha Elizabeth II reconheceu “a inspiração que ele forneceu para toda a nação e outras pessoas em todo o mundo”.

Pinga-fogo

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos –RJ), o filho chamado de “Zero Um” do presidente Jair Messias Bolsonaro (ainda sem partido), não é mais integrante da Mesa Diretora do Senado. Para piorar, ele deve ter irritado o papai.





É que no seu lugar quem entrou foi nada menos que um petista. Isso mesmo, um parlamentar de esquerda, declarado com todas as forças. O senador Rogério Carvalho (PT–SE) assumiu a 3ª Secretaria. Ele é petista de carteirinha. Daí a irritação citada.





“Voltamos a ter um excelente voo. Temos apenas que trabalhar um pouco na aterrissagem”, declarou um porta-voz da SpaceX. O fato é que um protótipo de foguete da SpaceX, ainda experimental, explodiu ontem ao aterrissar.





O foguete SN9 decolou de Boca Chica, no estado do Texas, com autorização da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA). As imagens foram divulgadas pela própria empresa. Isso mesmo, não escondeu o caso. Afinal, não havia tripulantes mesmo, né?





Sendo assim, sem piloto, melhor é aterrissar de fato por hoje, de preferência sem sustos. Um bom dia a todos. Afinal, a semana ainda promete.