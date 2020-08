Presidente Bolsonaro segue avançando sobre feudo petista no Nordeste

Bolsonaro esteve em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde entregou casas populares (foto: ISAC NÓBREGA/PR)







O cenário era historicamente um verdadeiro feudo petista, lá no extremo nordeste do Brasil. Não poderia passar em branco e foi lá que citou a manutenção do veto do reajuste salarial dos servidores públicos: meus agradecimentos a todos os parlamentares do Rio Grande do Norte por este voto corajoso no dia de ontem”. Fez o seu comercial, não iria mesmo deixar passar em branco.





E teve mais: “O auxílio emergencial foi bem-vindo, mas ele custa R$ 50 bilhões. Infelizmente, não poderá ser definitivo. Então enquanto for possível, nós o manteremos. Mas vocês comecem a ter consciência que ele não pode ser eterno”. Todos os registros são do presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido), ontem, em Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte.





Mais precisamente, a sua chegada foi em Mossoró, onde entregou 300 casas populares. Em seguida, partiu para a cidade com nome indígena Ipanguaçu, uma a palavra que tem origem em ‘Ypa'guasu?’, que significa “ilha grande”, diante da junção das palavras ypa? mais gûasu. E foi lá que o presidente anunciou que vai ampliar o acesso à internet. Antes tratou das obras de dessalinização.





Antes de tudo isso, o presidente foi recepcionado no aeroporto de Natal pela prefeita Rosalba Ciarlini (PP) e outras autoridades da cidade e do Rio Grande do Norte. Claro que teve aglomeração. Apoiadores e eleitores de Bolsonaro disputavam espaço na parte que dá acesso para a área de desembarque. Tinha ainda gente no muro de proteção, de onde era possível ver a pista de pouso.





Falar nisso, a comitiva presidencial foi uma pequena procissão. A presença do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e de Comunicações, Fábio Faria, fazia sentido. Ambos são potiguares. Estavam ainda a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que quase sempre acompanha o presidente, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno.





O dia foi bom mesmo para o presidente Jair Bolsonaro, diante dos dados divulgados ontem pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged): “Na divisão por ramos de atividade, quatro dos cinco setores pesquisados criaram empregos formais em julho. A estatística foi liderada pela indústria, com a abertura de 53.590 postos. O indicador inclui a indústria de transformação, de extração e de outros tipos.





Já com 41.986 novos postos, a construção veio logo em segundo lugar e seguida pelo grupo do comércio, a reparação de serviços automotores e de motocicletas, com 28.383 novas vagas. Em quarto lugar, foi a vez do grupo que abrange a agricultura, a pecuária e ainda a produção florestal, pesca e aquicultura, com 23.027 postos. Sendo assim, basta por hoje.





Batata quente

Uai! O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem a batata assando diante das polêmicas que cria? O registro é da Agência Brasil, a oficial do governo: “O Ministério da Economia parabeniza todos os deputados envolvidos na manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro, que impediu temporariamente a concessão de reajustes a servidores. A possível derrubada traria graves consequências para as contas públicas, em especial de estados e municípios. Neste momento importante da democracia, é preciso elogiar, da mesma forma, os senadores que votaram favoravelmente à manutenção do veto”, destacou o ministério em nota.





Teve o troco

E veio do Senado. “Alto lá, senhor Paulo Guedes! Respeite! Aponte, mentiroso, um centavo que o Senado desviou da saúde para os servidores públicos. Criminoso é o desgoverno a quem o senhor serve”, criticou o senador Cid Gomes (PDT-CE). “Não se trata de reajuste e sim de contagem de tempo de serviço de quem está na linha de frente do combate à pandemia”. “Você sabia que o governo liberou R$ 4 bilhões em emendas para convencer os deputados da votação de ontem?” Desta vez é o senador Major Olímpio (PSL–SP).





A desigualdade

Produtos como doces, pizzas, salgados fritos e assados e sanduíches são mais frequentes na classe de rendimento mais alta. A quantidade consumida também é maior. Um exemplo é a pizza, alimento referido por 4,6% dos moradores dos domicílios com maior rendimento, no período pesquisado. Nos domicílios de renda mais baixa esse número era de 1%. O gerente da pesquisa do IBGE, André Martins, ressalta: “A gente observa que a alimentação ainda é muito baseada na culinária tradicional brasileira: arroz, feijão e carne. A coluna, já que o IBGE não registrou, inclui o pãozinho nosso de cada dia.





Mais armas...

“PF formaliza autorização para cidadão comprar até quatro armas. Mesmo com quarentena, Brasil tem alta de 6% no número de assassinatos no primeiro semestre. O que explica a surpreendente alta das mortes no Nordeste?” Uma. “Polícia Civil faz operação na Câmara Municipal de BH. Investigação é sobre crime de homicídio e corre em segredo de Justiça”, outra. E ainda: “diretor da OMS classifica de ‘assassinato’ corrupção em torno de compra de equipamentos contra COVID-19”. Tudo isso vem das notícias de ontem logo de manhã. Melhor nem atualizar, né?





Pesquisa

Robinho de Neves (PSL), pré-candidato a prefeito de Ribeirão das Neves, reclamou de não estar presente nos cenários levantados pela F5 Atualiza Dados, que promoveu pesquisa sobre as intenções de voto no município. Em nota enviada ao Estado de Minas, a F5 admitiu o deslize. “A F5 Atualiza Dados vem a público esclarecer que reconhece como justa e legítima a manifestação do Movimento Renova Neves, composto pelos partidos PTC, PMN, e que em nome da lisura e da democracia tem, desde já, o compromisso de fazer figurar o nome de Robinho de Neves nas futuras pesquisas de opinião pública”, diz, em nota.





PINGA FOGO

Em tempo, da nota Teve o troco: é ainda sobre o senador Major Olímpio (PSL-SP). No meio do caminho, o aumento salarial dos servidores pelos senadores que depois foi derrubado na votação da Câmara dos Deputados.





O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, traz de volta às notícias o Marcos Valério, isso mesmo, aquele do escândalo do mensalão do PT. É que ele pretendia ganhar a liberdade.





Condenado a 37 anos de reclusão e cumprindo pena pelos crimes de corrupção ativa, peculato, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e por aí vai, Valério pedia a liberdade. Só que, em parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador ressaltou que haveria “risco excepcional”.





Diante de tudo isso e em pleno fim de semana, o jeito é encerrar por hoje e torcer para que apareça alguma boa notícia para o domingo. Mas, pelo jeito, não dá para ser otimista. Fazer o quê, né? Basta então!