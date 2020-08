Carona presidencial e os antigos jabutis nas votações no Congresso

Líder do Governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros esteve com o presidente Bolsonaro pela manhã ontem (foto: Antônio Cruz/ABR %u2013 8/11/16)



“Hoje é o meu primeiro dia como líder do governo, são 7h30 e já estou no Palácio com o presidente tratando das coisas que interessam para o Brasil, tal o nosso compromisso de trabalhar incansavelmente por um Brasil melhor.” Avisou logo cedo o deputado Ricardo Barros (PP-PR).

“Fui por mais 10 anos integrante do PP, do Ricardo Barros. Tenho uma boa relação, que vem lá de trás. Eu o convidei e ele aceitou prontamente a honrosa missão de liderar o governo dentro da Câmara dos Deputados”, confirmou o presidente Jair Messias Bolsonaro, atualmente sem partido.

Tudo isso foi bem cedinho, antes de Bolsonaro levantar voo para participar da inauguração da Estação Radar de Corumbá, que faz fronteira com a Bolívia, no Mato Grosso do Sul. Lá, tratou sobre a repressão ao tráfico com ações de interceptação de aeronaves.

“De maio para cá, a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) bateram recordes de apreensão de drogas e de armamentos. O que estamos inaugurando é um projeto que vai colaborar no combate a esse tipo de crime em nosso país”, acrescentou.

Os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e Soraya Thronicke (PSL-MS), além do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), desembarcaram em Corumbá. Eles foram até lá de carona com Bolsonaro. É óbvio ululante que foi no avião presidencial, mas é só para ficar bem claro.

Anda difícil, mas às vezes é bom quando os deputados conseguem facilitar acesso ao crédito bancário. Afinal, atingem as empresas e, em especial, também as pessoas físicas endividadas. O fato é que a Câmara Federal aprovou medida provisória (MP) que trata de acesso facilitado ao crédito bancário e para que sofram menos os impactos econômicos decorrentes da pandemia do novo coronavírus no país.

Em resumo, o objetivo é minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia da COVID-19. A MP obriga os bancos a reduzir o número de exigências e documentos para conceder ou renovar empréstimos. Agora, o texto segue para o Senado. Lá, a MP tem que ser aprovada até segunda-feira, ou seja, melhor aprovar tudo nesta semana mesmo.

“Basicamente, medidas desburocratizantes no campo das exigências cadastrais para efeito de concessão de crédito, sem impacto per se nos balanços das instituições financeiras e, muito menos, nas contas públicas”, argumentou o relator, deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR).

Ele até que tentou fazer alterações, mas não conseguiu. A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, no entanto, considerou que seriam matérias estranhas ao conteúdo original, que são, no jargão parlamentar, os velhos e conhecidos “jabutis”. Fim!





200 anos

Cerimônia de assinatura de protocolo entre o Senado e a Biblioteca Oliveira Lima, da Universidade Católica da América, situada em Washington, DC, Estados Unidos. O tema é: “O Senado Federal e os 200 anos da Independência do Brasil”. Ela trata de panfletos inéditos da Independência no período que cobre os séculos 19 e 20 e a reedição de obras de autoria do diplomata brasileiro Manoel de Oliveira Lima. A biblioteca, nos Estados Unidos, guarda acervo de 60 mil volumes, a maioria do arquivo pessoal do diplomata. Detalhe: Na Academia Brasileira de Letras (ABL) ele ocupou a cadeira nº 39. A iniciativa é da Comissão Especial Curadora, responsável por elaborar e viabilizar a execução das comemorações em torno do tema.





Me exclui...

“Brasília é outro mundo. Eu estou aqui na ponta, preocupado com a população, com atendimento lá no posto de saúde. Eu não estou preocupado com essas grandes articulações de Brasília.” O registro partiu do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que terceirizou qualquer envolvimento na política nacional: “Esse papel cabe à bancada do PSDB na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Não cabe ao prefeito da cidade de São Paulo utilizar o seu espaço para fazer articulação política ou fazer defesa ou ataque ao presidente da República”.





Tutela urgente

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, relator das Petições (PET) 9.067 e 9.068, concedeu tutela provisória de urgência em favor do procurador da República Deltan Dallagnol, determinando a imediata suspensão cautelar dos procedimentos administrativo-disciplinares instaurados contra o membro do Ministério Público Federal a pedido, respectivamente, da senadora Kátia Abreu (PP-TO) e do senador Renan Calheiros (MDB-AL), perante o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Com a decisão, ficam suspensos dois procedimentos administrativo-disciplinares instaurados contra o procurador no CNMP.





O parceiro

O Fórum, que atua há três anos pelo fortalecimento das relações comerciais e de amizade entre o estado e a China, tem pautado as autoridades mineiras em relação a demandas e oportunidades existentes nesta relação bilateral. A iniciativa é dirigida a empresários, lideranças políticas, estudantes e professores dos cursos de economia, direito, relações internacionais e comércio exterior. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (foto) (PV), em vídeo, enfatizou que o “mercado chinês é responsável por cerca de 30% de tudo o que é exportado pelo nosso estado e é o principal parceiro comercial de Minas”.





pingafogo





Detalhe sobre o ministro Celso de Mello: na abertura da sessão de ontem, a presidente da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, homenageou o ministro Celso de Mello pela comemoração dos 31 anos de seu ingresso na corte.





E a ministra Rosa Weber fez questão ainda de registrar a “sua preciosa e inestimável contribuição às causas da Justiça, da liberdade e dos direitos fundamentais nessas mais de três décadas, atuando como um magistrado paradigmático”.





Vale também o devido registro de que o presidente da Frente Parlamentar Minas China é o deputado Glaycon Franco (foto) (PV) e o vice da frente é o deputado Thiago Cota (MDB). E Glaycon é também o vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da ALMG. Estava em sua praia.





Em tempo, sobre as notas “200 anos” e “o acervo”: A intenção é que, a partir de agora, a Biblioteca do Senado vai oferecer acesso aos documentos da instituição americana a pesquisadores e estudantes brasileiros. O acordo garante acesso a documentos históricos da Independência.





Depois de um dia tão agitado na política e no judiciário, o jeito é encerrar por hoje. Pelo jeito, a semana vai continuar trazendo mais algumas surpresas. É esperar para conferir. FIM!