Peixe frito no Palácio da Alvorada em dia de luto na COVID-19

Melhor começar com o detalhe. Os cinco empresários que ontem visitaram o Palácio da Alvorada e foram recebidos pelo presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido), acompanhados de suas respectivas mulheres. Nem todas. A primeira-dama Michele Bolsonaro, que se recupera da COVID–19, guarda isolamento.





Registro feito, com as devidas melhoras a ela, o fato é que o presidente da República recebeu cinco empresários liderados por Afrânio Barreira, da Coco Bambu, uma rede de restaurantes. Os demais são seus sócios.





cardápio de pescados, só um registro: "Eu só como peixe frito", avisou o presidente.



Quem agendou a comilança foi a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), ex-líder do governo no Congresso Nacional e amiga do presidente. Foi ela que apresentou o empresário cearense ao Bolsonaro. Sobre ode pescados, só um registro: “Eu só como peixe frito”, avisou o presidente.

O jeito então, antes de mais nada, é mudar o cardápio, levantar voo e seguir o exemplo que foi feito com as empresas aéreas, aquele garantido pelo governo para que nenhum estado ficasse sem pelo menos uma ligação aérea, mesmo diante da redução nos voos.





A notícia nova são os projetos de lei que determinam o socorro às empresas de transporte público coletivo por causa, como não poderia deixar de ser, dos impactos negativos da pandemia de COVID-19.



Se forem aprovados, o que é certo, pode escrever, serão destinados R$ 4 bilhões para os sistemas de ônibus e metrô em regiões metropolitanas e municípios com mais de 300 mil habitantes.





Em todos os casos, o dinheiro da União só será liberado por meio de termo de adesão a ser firmado pelas concessionárias. O jeito então: navegar é preciso e ficar vivo, já que também está na pauta o projeto que trata da Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro, englobando o mar territorial, a zona costeira e áreas como dunas e mangues.





E ele traz um detalhe interessante, já que o projeto é do deputado Alessandro Molon (PSB–RJ) e o ex-deputado Sarney Filho (PV–MA). Só que ele continua em sua praia. O filho do ex-presidente José Sarney (MDB) atualmente é o secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal (DF).



Já que o ambiente nada saudável da COVID–19 recebeu diversas manifestações de políticos, ministros e por aí vai, com direito a lutos oficiais pelos presidentes do Congresso, da sociedade, que foram da Anistia Internacional (#100MilMortos #FrentePelaVida #LutoPelas100MilVidas) à União Nacional dos Estudantes (UNE) e por aí vai, só resta encerrar por hoje.









Luto e luta





“Minas Gerais não seria fiel a si mesma caso não prestasse todo respeito ao drama da nação, afinal, o sentimento de coletividade é a força da nossa gente. Regenerados pelo sofrimento, o momento é de luta contra essa pandemia. O luto não nos impedirá de lutarmos pela vida”. A frase é do presidente da Assembleia Legislativa (ALMG), Agostinho Patrus (PV).



Triste marca





Momentos diferentes, desafios grandiosos. Com o tom de união de esforços e coletividade, inspirado no “Manifesto dos Mineiros” de 1943 e na tradição histórica mineira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus (PV), se pronunciou quanto à triste marca de mais de 100 mil óbitos pela COVID–19 no Brasil alcançada ontem.



Pelo twitter, ele prestou solidariedade às famílias e decretou luto institucional de três dias, proibiu comemorações na ALMG e determinou que as bandeiras fiquem hasteadas em meio-mastro pela memória e o respeito às vítimas.





“Ótima notícia! Fiz novo teste para COVID–19 e estou NEGATIVO, recuperado e pronto para voltar ao trabalho presencial pelo país. Gostaria de agradecer muito a todos vocês pelas mensagens de carinho e pelas orações para pronta recuperação. Muito feliz em saber que milhares de pessoas mandaram uma energia positiva neste momento”.



É o tweet do ministro de Ciência, Tecnologia e, Inovações (MCTI), Marcos Pontes. Só que vale acrescentar, extra-oficialmente, que o ministro astronauta da Missão Centenário de 2006 mandou para o espaço o novo coronavírus. E que ele afirmou ainda que está recuperado e agora voltará ao trabalho presencial.



Era urgente







Só que as comissões, uma coleção delas, não foram instaladas, o que obriga o projeto a ser votado diretamente no plenário. E olha que o texto da proposta da deputada Perpétua Almeida (PcdoB-AC) tinha a chancela de regime de urgência.



Ela destaca que o “isolamento social é a forma mais eficaz de evitar a contaminação pelo vírus, e que qualquer infecção grave pode comprometer a evolução da gestação além de aumentar o risco de prematuridade”. Ou seja, a comunista torna obrigatório que a gestante fique longe do trabalho presencial enquanto durar o estado de calamidade pública.



Curriculum vitae





Aliado dos últimos três governos, o senador Ciro Nogueira (Progressistas-PI) afirmou apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. “Hoje, acredito que 90% do partido apoiaria a recondução. Não tem como governar sem esses partidos”.



O atual mandato dele explica o motivo: começou em 2019 a vai até 2027. Se ele tem a Odebrecht em seu currículo na Lava Jato, deixa para lá. Um detalhe fala por si: “Tenho certeza o procurador-geral da República, Augusto Aras não quer prejudicar a Lava Jato, desde que as coisas sejam feitas de forma correta”. Ficamos assim, então!





Em tempo, ainda sobre o bioma marinho do texto da coluna: os objetivos das propostas são promover o uso sustentável dos recursos naturais, garantir a conservação da biodiversidade e prevenir impactos negativos em, pelo menos, 10% das áreas marinhas e costeiras.





Mais um, já que falamos de restaurantes, o cardápio político deve ter ficado de fora. Se teve bobó de camarão feito com o crustáceo refogado no azeite de dendê, com tomate, cebola, pimentões, misturados com purê de mandioca e por aí vai, no Palácio da Alvorada, chega de política por hoje.





A informação foi divulgada pela Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria e enlutece muita gente pelo país afora. Dom Pedro Casaldáliga foi um bispo católico espanhol, radicado no Brasil desde 1968.





defesa da população desfavorecida na luta pela posse da terra. Tratado por ter sido um pé no sapato da ditadura. Combatia sem “nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e nada matar”.



Ao chegar no Araguaia, o religioso fez um trabalho contra o regime militar e emdesfavorecida na luta pela posse da terra. Tratado por ter sido um pé no sapato da ditadura. Combatia sem “nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e nada matar”.





“Dom Pedro marcou sua vida pela solidariedade em relação aos mais pobres e sofridos, fazendo de seu ministério, sua poesia e sua vida um canto à solidariedade.” Melhor então encerrar com o registro mineiro, do presidente da CNBB, Dom Walmor Oliveira de Azevedo.