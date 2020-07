Super Puma da FAB na pressa presidencial para retornar a Brasília

O estragos provocados pelo ciclone-bomba em Santa Catarina foram vistos do alto por Bolsonaro, que se solidarizou com as vítimas (foto: Eduardo Valente/AFP)



O presidente realizou o sobrevoo no helicóptero Super Puma, da Força Aérea, que é mais espaçoso que o helicóptero presidencial. Na aeronave embarcaram a comitiva presidencial, deputados, senadores e a vice-governadora Daniela Reinert (PSL), já que o governador catarinense, Carlos Moisés (PSL), está em isolamento domiciliar por ter testado positivo para a COVID-19.

Depois de um sobrevoo que durou aproximadamente 40 minutos, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se reuniu rapidamente com as autoridades locais. “Viemos a Santa Catarina para ter contato direto com o que realmente aconteceu com esse ciclone, trazendo desconforto e mortes para alguns dos nossos irmãos aqui de Santa Catarina”, começou assim o presidente depois do encontro.





Ele acrescentou ter ido ao estado para, aproveitando, enaltecer um ministro ao “dizer a todos que o nosso governo, em especial através do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que tem à frente aqui o Rogério Marinho”. E finalizando, avisou estar à disposição para, no que for possível, minorar o sofrimento daqueles que foram atingidos.

“Obviamente, nos solidarizamos com os familiares daqueles que perderam sua vida”, disse o presidente Bolsonaro no encontro.

Até os governistas entraram na roda. “Com todo o respeito que tenho ao presidente Bolsonaro, que eu apoio, é importante agora ter prudência. Não podemos deixar proliferar o vírus e precisamos tomar atitudes para minimizar qualquer tipo de contaminação”, fez questão de registrar Fausto Pinato (PP-SP), nada menos que o vice-líder do bloco que inclui, além dele, o PL, PSD, MDB, DEM, Solidariedade, PTB, Pros e o Avante.

Melhor o registro de quem entende, já que o deputado Dr. Zacharias Calil (DEM-GO), é médico, cirurgião pediátrico: “As principais medidas no combate à COVID-19 são o uso da máscara, o isolamento e distanciamento entre as pessoas”. Bastaria, mas acrescentou: “Também vejo com muita preocupação as pessoas que não têm poder econômico para comprar máscaras”. Faz sentido, né?

Para encerrar, tem o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia: “Alguns ambientes no nosso país acham que estão acima de Deus. Que não podem ser fiscalizados. O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) precisa começar a funcionar, precisa começar a punir. Este é um debate que precisamos fazer”.

Por fim, um último registro: “A constituição do CNMP, do jeito como ele está montado, tem gerado mais impunidade do que qualquer outra coisa, pois ali nada acontece”. Ainda do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.





“Coisas boas”

O deputado Antonio Carlos Arantes (PSDB) decidiu usar seu tempo durante reunião ordinária na Assembleia Legislativa (ALMG) de forma remota para falar só de coisas boas. “Tem muita gente falando só das coisas ruins que acontecem na pandemia do coronavírus, mas é preciso dizer que coisas boas também acontecem”, disse. Citou exemplos positivos. Entre eles, o da safra agrícola de 2020: “Foi um sucesso, algo nunca visto, que rendeu ao Brasil cerca de R$ 700 bilhões, gerando empregos, rendas, e elevando a posição do país como produtor mundial de alimentos.





Em tempo:

Ainda do deputado estadual Antonio Carlos Arantes (foto) (PSDB). “Não podemos deixar de comemorar isso e de agradecer ao produtor rural, do pequeno ao grande, que acreditou e investiu na força da agricultura”, destacou. Mas vale o registro de que o otimismo do deputado tucano Arantes não ficou só nisso: “Com o lançamento do Plano Safra pelo governo federal, podemos esperar para o ano quem vem outra supersafra. É a resposta positiva do campo para salvar o Brasil”. E assim encerrou de forma otimista. Vale a torcida!





Navegar é preciso

“Venha celebrar a independência dos EUA com a gente no nosso canal do YouTube! Você é nosso convidado para assistir à nossa festa on-line com o embaixador Todd Chapman @USAmbBR. Vai ter música americana, brasileira e participação de fuzileiros navais dos Estados Unidos. Participe!” Daí a pressa presidencial no evento em Santa Catarina. Afinal, Brasil e Estados Unidos enfrentam muitos dos mesmos desafios nos mercados estrangeiros, já que são dois dos maiores produtores e exportadores agrícolas mundo afora.





Fake news

O projeto aprovado no Senado contém normas para as redes sociais e serviços de mensagem como WhatsApp e Telegram. Entre as medidas estão regras para coibir contas falsas e robôs, facilitar o rastreamento de mensagens em massa e garantir a exclusão imediata de conteúdos impróprios. Daí o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator da Comissão Especial sobre Dados Pessoais, estar preocupado diante de pontos do projeto. “A rastreabilidade dos serviços de mensagem é assunto muito delicado e pode impactar na presunção de inocência. Tenho cautela ainda em relação à moderação por parte das plataformas, que podem retirar conteúdo. Isso é dar poder demais a elas.”





Em campanha

Trump usa discurso do Monte Rushmore para entregar mensagem de guerra da cultura divisionária, que é uma divisão militar. Nas pesquisas e por não controlar uma pandemia violenta, o presidente se lançou como uma batalha contra um “novo fascismo de extrema- esquerda” que põe em risco os valores americanos e procura apagar a história. Vale o registro publicado no jornal New York Times: “Trump Uses Mount Rushmore Speech to Deliver Divisive Culture War Message. Down in the polls and failing to control a raging pandemic, the president cast himself as waging battle against a ‘new far-left fascism’ that imperils American values and seeks to erase history”.









