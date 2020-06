O presidente da República (na foto, ao lado do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta), tem sido criticado por descumprir as regras de distanciamento social, além de outras medidas de combate ao coronavírus (foto: Marcos Correa/PR - 18/03/20)



No New York Times, a notícia era a morte do jovem indígena por causa do coronavírus na Amazônia, informou a Agência Reuters. Já a Agência Associated Press ressalta que o ministro da Saúde alertou sobre proteger as terras indígenas.

O presidente Jair Bolsonaro está colocando os brasileiros em grave perigo ao incitá-los a não seguir o distanciamento social e outras medidas para conter a transmissão da COVID-19, implementadas por governadores no país inteiro e recomendadas por seu próprio Ministério da Saúde, disse a Human Rights Watch hoje, leia-se ontem. Ele também age de forma irresponsável disseminando informações equivocadas sobre a pandemia.

Títulos de seguidas notícias sobre o presidente brasileiro: “Bolsonaro visita obra de hospital de campanha em GO ao lado de Caiado e Mandetta”. “Bolsonaro causa aglomeração ao ir ao encontro de apoiadores em cidade goiana”. “Mandetta: pessoas que descumprem isolamento serão as mesmas que vão se lamentar. 'Ele que deve explicar', diz Caiado, sobre aglomeração causada por Bolsonaro”.

Melhor tratar um pouco de economia, deixar um pouco a política para lá. Afinal, para um domingão, trata-se de um registro impactante, só que nas contas públicas. Quem relata é o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que estima em até R$ 222 bilhões o impacto aos cofres públicos. Para que fique claro, trata-se da ajuda aos estados e municípios. Antes de se concretizar, no entanto, é necessário que seja votada esta semana na Câmara dos Deputados.

Estimar, ele pode, mas ainda falta combinar com o Congresso. O projeto de ajuda aos estados para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 pode gerar impacto nas contas públicas de pelo menos R$ 105 bilhões ou até chegar a R$ 222 bilhões. É o que está ainda na Câmara dos Deputados e não houve o devido consenso na semana passada.

A resposta sobre ele virá na semana que vem, pelo menos é a previsão de uma votação, em plena segunda-feira. Para ficar de olho, será às 13H55min, isso mesmo, cinco minutos antes de 14H. Mas não tem problema, será virtual. E, se não der tempo para votar tudo, já está prevista ainda mais uma nova Sessão Deliberativa Extraordinária.

O melhor a fazer, diante da extraordinária segunda-feira que virá, o jeito é ficar por aqui com o mantra necessário: fique em casa.





A emoção

Por que isso?

As ruas do Centro Histórico de São João del–Rei estão com as portas fechadas. A Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, responsável pela realização da Festa dos Passos e da Semana Santa, cancelou a Procissão do Encontro e as solenidades da Semana Santa. Atrações, como o Descendimento da Cruz e a Procissão do Enterro, marcados para a Sexta-Feira da Paixão, também foram suspensas. Não aconteceram este ano.





Habeas corpus

Foi negado. Em razão da ausência de informações detalhadas e individualizadas sobre os 355 presos com diagnóstico de tuberculose no Rio de Janeiro, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Antônio Saldanha Palheiro concluiu que não seria possível analisar, neste momento, o pedido da Defensoria Pública estadual para que fossem soltos ou transferidos para o regime domiciliar durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). “não acredito que a soltura indiscriminada e descriteriosa de presos possa contribuir com o enfrentamento da delicada e preocupante situação que assola o país e o mundo”.





Depois do tiro

O senador Cid Gomes (PDT–CE) (foto) deve voltar ao trabalho para fazer barulho, depois da licença que cumpriu por causa do tiro de borracha que o atingiu. E, mesmo antes de reassumir, relata a alguns colegas a necessidade de preservar o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM–MS).. Ele já deve começar, antes das votações no Congresso, a reunir as bancadas pedetistas. No Senado, os seus colegas são Acir Gurcazs (RO) e Weverton (MA). Na Câmara dos Deputados a bancada tem 28 parlamentares.









Condenado

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão deu provimento a recurso do Ministério Público de Goiás para condenar o ex-governador Iris Rezende (MDB) e alguns servidores públicos e empresários pela contratação sem licitação de uma empresa de publicidade em 2007, época em que o político era prefeito de Goiânia. O argumento do MP vale por si: os valores pagos estariam muito acima do normal – por exemplo, o preço pago por publicações em revistas locais seria mais alto que o valor cobrado por revistas nacionais.





pingafogo