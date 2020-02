O recado do vice-presidente

General Hamilton Mourão disse que o Brasil tem muitos desafios para superar (foto: MARCELO FERREIRA/CB/D.A. PRESS )



“Santa Catarina é o primeiro que visito no ano de 2020 para falar daquilo que é a realidade que estamos vivendo e quais são as propostas do nosso governo em fazer avançar ao longo deste ano. Nossa apresentação se destina a falar desses desafios que temos de superar e, mais uma vez, eu destaco que os mares não estão tranquilos. Os mares não estão tranquilos, porque vídeos são divulgados, redes sociais se encandeiam, as pessoas, muitas vezes, não raciocinam sobre aquilo que estavam escrevendo, que estão discutindo, emoções são colocadas a flor da pele e parece que nos vivemos num eterno turbilhão”, afirmou o vice-presidente no início de uma palestra na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc).

O comentário vem do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB). Quanto ao escandear que ele citou, valem alguns dos registros nos dicionários: “ofuscar, atrair (o peixe) com o candeio. Deslumbrar”.

No sentido figurado, que interessa mais, é alucinar, fascinar, estontear, cegar. Nada mais seria preciso acrescentar, só deixar claro que ele não citou o presidente Jair Bolsonaro. Nem precisava, bastam os registros teatrais. Vamos a eles.

Primeiro ato: O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,caput, inciso XXV, da Constituição, resolve: exonerar Décio dos Santos Brasil do cargo de decretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Brasília, 27 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República. Jair Messias Bolsonaro – Onyx Lorenzoni

Segundo ato: O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso XXV, da Constituição, resolve: nomear Marcelo Reis Magalhães, para exercer o cargo de secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa. Brasília, 27 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República. Jair Messias Bolsonaro – Onyx Lorenzoni

Terceiro ato: Agenda oficial de 28/02/2020 do presidente da República : 9h00-9h30 - Onyx Lorenzoni, ministro de estado da Cidadania. Palácio do Planalto. 11h30-12h Fernando Azevedo, ministro de estado da Defesa. Palácio do Planalto. 9h-9h30.

Fim!





A carteirinha

O deputado Antonio Carlos Arantes apresentou quinta-feira o Projeto de Lei 1.518/2020 que cria a Carteira de Identificação Estudantil de Minas Gerais (Ciemg). A carteirinha será emitida de forma gratuita e pela internet e a Secretaria de Estado da Educação comprovará a condição de estudante do portador dando a ele os benefícios de meia entrada em shows, cinemas, teatros, eventos e espetáculos previstos em leis estadual e federal. O documento digital abrangerá todas as instituições de ensino estadual e municipal. Hoje, a carteira física emitida por entidade estudantil não sai por menos de R$ 50 reais.





O direito

Primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, Arantes justificou a necessidade do projeto: “Primeiro, é um direito do aluno matriculado ter um documento que comprove a sua condição de estudante. E é inconcebível que esse documento seja cobrado de quem não tem recursos. Afinal, estamos na era da internet, onde as coisas podem ser feitas de forma mais simples e econômica”.





Uma semana

Ontem a coluna registrava que o presidente Jair Bolsonaro não tinha decidido sobre prorrogar o decreto da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que permitia a presença de tropas das Forças Armadas para reforçar a segurança no Ceará. Agora, é fato. “No dia 26 de fevereiro, o governador do Ceará pediu uma prorrogação da GLO. O governo federal, por sua vez, autoriza a prorrogação e entende que, no prazo de até o dia 6 de março, a situação deva ser normalizada prevalecendo o bom senso”. Basta este trecho e a torcida para que seja capaz de conter a crise no estado.





Perdeu ...

… a esportiva. Para detalhar: o Diário Oficial da União de ontem publicou a nomeação de Marcelo Reis Magalhães como novo secretário especial do Esporte do governo federal. Vinculada ao Ministério da Cidadania, a secretaria herdou a estrutura do antigo ministério do Esporte, extinto pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo secretário assume o posto no lugar do general Décio Brasil, cuja exoneração foi publicada na mesma edição do Diário Oficial.





Prevenir

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Nelson Missias de Morais (foto), determinou, ontem, a adoção de uma série de medidas para a prevenção da contaminação pelo coronavírus (COVID-19) entre magistrados, servidores, colaboradores e frequentadores das unidades judiciárias do estado. E destacou que todas as medidas devem ser direcionadas para orientação, “sem criar alarde ou pânico, pois as informações médicas disponíveis existentes indicam que a eventual ocorrência de uma epidemia não será de maior gravidade”. E acrescentou: “mesmo assim, é nosso dever colocar à disposição de todos os meios adequados para a prevenção”.





pingafogo





• Em tempo, sobre a nota prevenir: entre as medidas a serem adotadas, estão campanha educativa, com distribuição de cartazes e informações técnicas para todos os magistrados e servidores e a aquisição de álcool gel para as unidades judiciárias. É ainda do desembargador Nelson Missias.





• Mais um: desta vez sobre a nota do efeito estufa: pode piorar? Resposta rápida: o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (foto), não tem certeza de que o aquecimento global é causado pelo homem. Uai, será um extraterrestre então? Chama o ET.





• A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa (ALMG) vai a Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segunda-feira agora, para visitar duas escolas que atendem crianças e adolescentes com necessidades especiais.





• O requerimento é do deputado Zé Guilherme (PP). Às 9h, deputados visitam a Escola Estadual Nossa Senhora das Neves. Já às 11h, a comissão visita a Escola Maria Azevedo Costa, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Ribeirão das Neves.





• Diante de tudo isso, já que o ano começou de fato depois do carnaval, um bom dia a todos.