Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e da Educação, Abraham Weintraub estavam presentes. Entre os secretários, Fábio Wanjgarten, da Secretaria de Comunicação, e Regina Duarte, da Cultura. Moro foi padrinho e fez um discurso brincando com o caráter secreto da maçonaria. Depois ele dançou uma valsa com a mulher, Rosângela Moro, ao lado dos noivos.

Uai, maçonaria? Melhor o próprio Moro contar: “fui surpreendido num casamento maçom, me falaram para eu falar, mas eu não sabia se podia falar, porque é tudo segredo. Até não sei se posso dizer que sou testemunha de um casamento ou se não sou testemunha do casamento”.





Para que fique claro de uma vez, foi no casamento da deputada Carla Zambelli (PSL-SP) com o coronel Aginaldo de Oliveira, diretor-chefe da Força Nacional de Segurança. E o nome é este mesmo, sem o “u”, já que o mais comum é Aguinaldo. Maldade ou erro do escrivão, pelo jeito. Mudando de assunto…





O programa de ontem foi o “Sabadão do Bolsonaro”. A principal atração foi a inauguração da alça de ligação da Ponte Rio-Niterói à Linha Vermelha. Em números, as obras, que duraram um ano e oito meses para serem concluídas, custaram R$ 230 milhões. E o cálculo é que 15 mil veículos utilizem o novo trecho diariamente.





Vale ainda ressaltar um pouco de história sobre a ponte: “Ela foi iniciada em 1967, com o presidente Costa e Silva. Foi inaugurada no governo Médici. Essa parte agora é uma extensão dela. Mas hoje foi possível fazer essa obra com o dinheiro privado. Parabéns a todos”, destacou Bolsonaro. Continua a mania de, sempre que possível, se ancorar junto aos militares, como ele próprio.





Para o presidente, a “Baía de Angra pode ser uma Cancún brasileira”. “Para fazer um grande polo turístico na Região, precisamos revogar um decreto. Estamos na iminência, na Câmara dos Deputados, de apresentar um projeto para que a região seja considerada de interesse turístico”.





Depois, optou pelos trâmites democráticos, ao acrescentar ainda que, se a Câmara e o Senado entenderem, podemos transformar nossa Baía de Angra. E fez questão de dar as cifras: “Temos prometido mais de um bilhão de dólares”. E para finalizar, o presidente Bolsonaro destacou que o dinheiro, segundo ele, viria da concessionária Ecoponte, que é responsável pela obra.







Vale o registro





É de sexta-feira. No Senado, Izalci Lucas presidia, Paulo Paim discursava. Em seguida, Paim presidia, Izalci também discursou. E ficou nisso. 09:59. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão. Término da Sessão. Antes de finalizar, Izalci discursou por cerca de 22 minutos e Paim falou durante meia hora e uns quebrados, 56 segundos, nem atingiu um minuto a mais. Calma, tem mais.





E valorizar

Paim: Só sairemos deste quadro de estagnação se estimularmos a recuperação do consumo das famílias, o que apenas ocorrerá se adotarmos políticas de promoção de emprego e valorização dos salários, para que a população tenha poder de compra. Izalci: Outra questão central do governo tecnológico que eu quero destacar é a possibilidade de usar a tecnologia para as políticas públicas mais assertivas. Para isso, é preciso usar a tecnologia disponível para gerar dados e usá-los de forma que o governo tenha a compreensão mais clara da realidade, conhecer as necessidades e promover melhorias com maior agilidade e responsabilidade.





Dia de trabalho





(foto: PTB/Divulgação)

Em pleno sábado, a agenda oficial da Presidência da República informava: 12h30-13h50. Partida de Brasília/DF para o Rio de Janeiro/RJ. 14h30-15h20. Inauguração da Alça de ligação da Ponte Rio-Niterói à Linha Vermelha/RJ. Agora, o detalhe que interessa. Inclua ainda: “16h00-17h00. Cerimônia de Celebração de 40 anos da Igreja Internacional da Graça de Deus – Ano da Unção Dobrada”. Por fim, a previsão da agenda era que às 17h30-18h50 o presidente embarcaria do Rio de Janeiro de volta a Brasília.



Tentar ele vai

Conseguir é outra história. O fato é que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), agendou votações de projetos para amanhã, isso mesmo, segunda-feira à noite. É improvável que a maioria do plenário esteja presente. Já terça e quarta-feira, as medidas provisórias, que não forem polêmicas, podem ser aprovadas, com votos favoráveis ao governo. Uma delas tem como relator o deputado Hugo Leal (PSD-RJ) e trata da recuperação judicial, leia-se a antiga concordata. E para atualizar, já que o projeto é de 2005. Como tudo tem de passar por Minas Gerais, o deputado Mário Heringer (foto) (PDT-MG) vai tentar incluir os mesmos direitos da iniciativa privada às cooperativas, que estão de fora.





Mensalinho

Ambos foram soltos por decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em outubro de 2019, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe ao Legislativo despachar sobre prisões de parlamentares. Só que a Alerj optou por afastar os deputados do cargo. Daí a notícia nova: o desembargador Rogério de Oliveira Souza, do Tribunal de Justiça do Rio, determinou que eles tomem posse. Para registro, são os deputados estaduais Chiquinho da Mangueira (PSC) e Marcos Abrahão (Avante). A prisão veio da Operação Furna da Onça, daquele já conhecido “mensalinho”.









PingaFogo





Segunda-feira – 14h00-14h30 – Paulo Guedes, Ministro de Estado da Economia. 15h00-15h30 – João Augusto Nardes, Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) – Agenda do presidente Bolsonaro na segunda-feira, isso mesmo, a de amanhã.





Já o vice-presidente general Hamilton Mourão, depois de passar pela Amazônia, não deve exagerar no trabalho. Em sua agenda oficial, o registro é: atualmente não existem compromissos agendados. Ninguém vai reclamar, né?





“Há muito tempo tinha vontade de discutir com o Papa a questão da desigualdade e tentar mostrar a experiência bem-sucedida às políticas de combate à desigualdade e fome no Brasil”. A frase é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





Ela foi divulgada em vídeo pelo site oficial do Partido dos Trabalhadores (PT). O registro ressaltou ainda que Lula falou em “fazer uma discussão com todos os governantes e com toda sociedade para ver se no Século 21 acabamos com a desigualdade no planeta. Ela está crescendo…”





Diante de tudo isso, um bom domingo a todos. Já que as notícias… Deixa para lá.