Um fim de semana recheado na política

Domingo é dia de reunir a família para almoçar. O cardápio político, no entanto, chega a atrapalhar o apetite. Não dá para ignorá-lo. Enquanto o coronavírus monopoliza as notícias mundo afora, a questão nacional é fica ou não fica. Ou quem sabe, é vai ou não vai. Ficou. Pelo menos, por enquanto.

“Tudo igual, nada mudou”. Claro que se trata do ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni (DEM-RJ). No fim do ano passado, ele comemorava e avaliava como muito positivo o primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. “O presidente assumiu com um cenário desfavorável e fez um trabalho fantástico, superando todas as expectativas e contrariando os pessimistas”.

Onyx enfatizou o crescimento do país e projetou um aumento da atividade econômica para 2020. Bastou? Só que tinha mais: “Apesar das previsões negativas, a economia cresceu acima do esperado, o risco país caiu, bolsa batendo recordes e os juros são os menores da história”.

O afago, pelo menos, teve, antes de encerrar este assunto. Amanhã, o ministro da Casa Civil vai representar o presidente Jair Bolsonaro na sessão de abertura dos trabalhos do Congresso. Onyx levará ao Parlamento, devidamente revisada ontem pelo próprio Bolsonaro, a mensagem presidencial.

Quem também esteve com Bolsonaro foi a atriz, agora secretária especial de Cultura, Regina Duarte. Estava acompanhada de Carlos Vereza, também ator. Questionado sobre acompanhar Regina, foi lacônico: “Não, não. Sou da mamãe”. Antes claro, fez elogios a Regina.

Ah! A propósito, a nomeação da atriz ainda estava por ser publicada. Faz diferença não. Basta fazer isso, oficialmente, no universo digital. E torcer para dar certo, Afinal, a Secretaria de Cultura já teve três comandantes no atual governo que acabaram sendo escorraçados. Regina é a quarta.

Teve ainda um mal-estar. Calma, gente, nada a ver com a cultura. Desta vez, foi a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (não acostumei ainda com esta salada mista), que foi a um hospital particular em Brasília. O motivo dores abdominais. Pelo jeito, nada grave, ficou em observação durante a tarde.

O que mais dizer? Ah! Teve carnaval. É isso mesmo, Belo Horizonte não é mais aquela. Era cidade que pessoas que não gostavam dele buscavam refúgio. Já era. Sem juízo de qualquer valor, o jeito é encerrar a volta da coluna que estava em férias. Um bom domingo a todos.





Galeria constrangedora

Depois que a atriz Carolina Ferraz pediu à nova secretária de Cultura, Regina Duarte, a retirada de uma foto publicada nas redes sociais que dava a entender que ela apoia o governo Jair Bolsonaro, outros artistas, que também apareciam na galeria, se manifestaram sobre o assunto e fizeram reclamações. Após a repercussão que ganhou as redes sociais, Regina Duarte apagou e republicou no mesmo dia a montagem, substituindo Ferraz pela atriz Carla Daniel, o ator Mário Frias por Malvino Salvador, e Beth Goulart por Rosamaria Murtinho. Ela ainda fez uma postagem com um print de uma publicação em que Carolina falava que torcia pela nova secretária. Pouco tempo depois, Carla Daniel também afirmou a Regina que não autorizou a publicação da galeria e a exemplo da colega, fez questão de ressaltar que não apoia o governo Bolsonaro. O post foi retirado do ar de novo no início da tarde de ontem.





A premonição

O Projeto de Lei 6150/19 altera os estatutos da Metrópole e da Cidade para tornar obrigatória a identificação e o mapeamento sistêmico do risco de desastres de qualquer natureza ou intensidade na elaboração do plano diretor municipal e do plano de desenvolvimento urbano integrado de região metropolitana. “Em consonância com essa política e visando gerar maior adesão a ela, o projeto estabelece que a identificação e o mapeamento de áreas de risco estejam entre os instrumentos mínimos que devem constar nos planos diretores municipais”, defende o autor da proposta, deputado Mário Heringer (PDT-MG).





Para evitar

“Proponho, igualmente, uma complementação ao Estatuto da Metrópole, para que o estudo constante do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado seja realizado com foco não apenas em áreas de risco, mas em toda a infraestrutura urbana e rural da Metrópole”, ainda acrescentou Heringer. Para que fique claro, o Estatuto da Metrópole atualmente exige apenas a delimitação das áreas onde a urbanização deve ser limitada a fim de preservar o patrimônio ambiental ou cultural existente ou evitar desastres naturais.





Rindo à toa

Vendida pelo governo Jair Bolsonaro por R$ 10,8 milhões, a antiga residência oficial da Casa Civil, na Península dos Ministros, foi arrematada por uma das mais novas empresas de propriedade da família do ex-senador Luiz Estevão (PRTB), a Bricco Construções e Participações. O ex-governador do Distrito Federal Cristovam Buarque deve estar rindo à toa. Ele mesmo explica: “Se não tivéssemos errado, Bolsonaro não era presidente”. E ainda finaliza: “Ninguém aceita o nós. O PT diz que o culpado foram os golpistas. O PSDB diz que o culpado foi o PT”.





No Vaticano

O Papa Francisco recebe o presidente da Argentina: combate à pobreza e à corrupção. A situação da Argentina, com referência particular a alguns problemas como a crise econômico-financeira, a promoção social, o combate à pobreza, à corrupção e ao narcotráfico estiveram no centro do encontro do Santo Padre com o presidente da República Argentina, Alberto Fernández. Ele foi recebido pelo Papa Francisco na manhã de sexta-feira, no último dia de janeiro, no palácio apostólico, no Vaticano. Claro que os petistas pegaram carona e tentam pelo menos uma mensagem de Francisco.





pingafogo





• Parece novela, mas Sérgio Moro, comandante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de acordo com o próprio presidente Bolsonaro, pode ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Pelo jeito quer tirá-lo da pretensão de disputar a Presidência da República.





• A vaga será com a aposentadoria do ministro Celso de Mello (foto), o decano da mais alta Corte de Justiça do país, que deixa o Supremo em novembro. Bem, até lá, haverá muita água correndo na política, melhor esperar os próximos capítulos.





• Em tempo: ainda sobre o Vaticano. Site assumidamente de esquerda muda um pouco a história. Vale o registro: “Papa Francisco decide receber Lula com todo o prazer”. Como mostrado, no site oficial do Vaticano nenhuma referência a Lula.





• Valeu a tentativa, mas não precisava politizar. Fascismo? Até hoje? Mas está lá no mesmo site: “O maior líder da atualidade, o papa Francisco, receberá o ex-presidente Lula no Vaticano, o que fortalece a luta internacional contra o fascismo”.





• Sobre o crescimento da economia, vale a lembrança da última pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), de meados de dezembro do ano passado: o crescimento econômico deve ser de pelo menos 2,5%.