Custo econômico para o Brasil é alto e irreversível

Bolsonaro receita cloroquina e diz que o culpado pelo desemprego é o STF (foto: Reprodução)

Regente ou facilitador

Condições para a fortuna

Meta é superar a pobreza

Apesar de ado coronavírus estar longe de controlada e da combinação de economia, baixa tolerância da sociedade às medidas de isolamento e do mau exemplo do presidente Jair Bolsonaro em suacontra o uso de máscara epelo efeito da doença, mesmo se dizendo também contaminado, a atividade econômica começa a sair da dormência. Mas come irreversível.O de vidas abatidas só cessará quando houvere tratamento eficientes. Já o custo econômico só se agravou, já que a atividade entrou em coma quando apareciamde que 2020 seria outro ano depífio, o quarto em estagnação depois da recessão do biênio 2015-16. A pandemia mal tratada abalou o que estavaEssa é a discussão que tarda fazer. Não se faz devido ao ambiente de reality show chumbrega criado pelas circunstâncias de Bolsonaro.Ele se faz de médico, aocloroquina, e diz que o culpado peloé o STF, ao ratificar que os estados e municípios têm autonomia constitucional para impor lockdowns e restringir a circulação de pessoas. Sugere não entender o tamanho de seu cargo.Não passa semana, desde que assumiu, sem alguma treta em torno de si, dos filhos ou de apoiadores. Rende shows, enquanto passam despercebidos que nunca houve, a rigor, ministro de verdade na estratégica pasta da Educação e, na Economia, há piloto e muitas dúvidas esobre o mapa dessa viagem acidentada.Os fatos são gritantes. Falam por si. Se o produto interno bruto, PIB, regredir cerca de 7% este ano (com as projeções indo de -4,5% no cenário oficial a -9,1% no do FMI), omédio anual nesta década de 2011-2020 será, algo abaixo de 0,1%. Não fosse a epidemia, haveria expansão média de 1%, ainda um desastre.A economia tem sido movida nos últimos 30 anos essencialmente pelo consumo das famílias e por gastos oficiais, e não pela expansão da capacidade produtiva. Investimento é o que move a roda da fortuna.Mas, depois de breves surtos de desenvolvimento, volta-se sempre à, com momentos de regressão, como o atual, que a pandemia agravou. Qual o plano para sairmos da pasmaceira secular? O que se apresenta como plano parece mais lista de desejos escrita a partir da visão de um mundo que se perdeu na poeira do século passado.Virou hegemônica a ideia de que o capital privado será o condutor dado progresso. Ok, também o é nos EUA, no Japão, Índia etc. Só que em todos eles o Estado não é figurante.É ou regente de partitura escrita em comum acordo com o parlamento e o capital ou é facilitador, ainda que camuflado, pagando o grosso das pesquisas tecnológicas de ponta, aparando(que crescem como unha) e intervindo em tempos deaté com crédito a fundo perdido.Oposição entre Estado e mercado livre éde quem desconhece a diferença entre planejamento estatal e função indutora de políticas de interesse nacional, inclusive do capital privado, ao se assegurar paz social com medidas de bem-estar coletivo.É neste contexto que se insere a preocupação com o, não por causa dele em si, mas pelo mau uso do gasto público, que é sequela, por sua vez, da péssima governança do Estado e do sistema político.Isso nada tem a ver com socialdemocracia, como afirmam os economistas deste governo, mas com a apropriação do Estado pela sua burocracia, com a cumplicidade de políticos e grupos econômicos.As condições para o crescimento vigoroso, algo acima de 2,5% ao ano todos os anos até 2030, são viáveis e necessárias num país com mais de dois terços da população na pobreza, com tudo por fazer e defasado tecnologicamente em relação ao resto do mundo. Isso num tempo em que o conhecimento é mais valioso que qualquerDe cima para baixo, é preciso taxa de juro da política monetária, a Selic, sempre abaixo da taxa de crescimento nominal do PIB. Isso nunca houve desde a reforma monetária de 1994. Esse é o princípio.A segunda derivada é um orçamento de gasto corrente seja da União, de estados e municípios sustentado por impostos, deixando a fundos(com recursos do Tesouro e emissões do Banco Central) e ao capital privado o funding para investimentos em infraestrutura e em pesquisa pura, primeiro passo da inovação tecnológica comercial.As rubricas orçamentárias precisam ser avaliadas anualmente, assim como eventuais subsídios, o que pressupõe o fim da despesa chumbada em lei. Num ano, como o atual, a saúde requer mais gasto que outras contas, o que requer orçamento flexível. E parcimônia com as folhas dos servidores públicos, além de avaliações de seuDe baixo para cima, o foco da política social deveria contemplar a pobreza não mais como despesa fiscal nem como meio de político sem voto e sem vergonha aliciar.O Brasil é o último grande mercado de massado mundo desde que Índia e Indonésia promoveram políticas afirmativas contra a, emulando EUA e China.Quais os diferenciais? Mais garantia de emprego que de bônus, este reservado aos realmente necessitados. Título de posse de imóvel em ocupações irregulares, com crédito favorecido para melhora da casa, urbanização da área euniversalizado. Incorporação das empresas informais sem gravames por longo tempo, 10 anos ou mais.A década que se iniciará será a mais difícil para o setor público desde 1994 – portanto, para o país, conforme os cenários até 2030 da Instituição Fiscal Independente do Senado. Semnutrida do PIB, que não virá com política econômica by the book, o quadro será de dificuldades e escassez permanentes. É o que temos não para hoje apenas. Para toda a nova década. Esse é o papo de responsa.