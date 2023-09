10 anos do Museu Casa Kubitschek

699

Ângela Gutierrez comemorou na última sexta-feira o seu aniversário (foto: Isabela teixeira da costa/em/d.a press)



O Museu Casa Kubitschek, sediado no imóvel modernista construído para ser residência de fim de semana do então prefeito Juscelino Kubitschek, completa 10 anos com programação especial aberta ao público. Cercada por exuberantes jardins planejados pelo paisagista Roberto Burle Marx, em terreno de aproximadamente três mil metros quadrados, a casa projetada por Oscar Niemeyer é um marco da arquitetura moderna dos anos 1940. Entre as atividades comemorativas, a “Visita mediada – Edição especial: Cartografia afetiva da Pampulha” acontece no dia 23 de setembro, às 10h. O Museu Casa Kubitschek convidou o historiador e mestre em artes Lucas Amorim para realizar a oficina “Cartografias afetivas”, que propõe aos participantes a oportunidade de refletir sobre o espaço público como um lugar de diferentes linguagens e manifestações, ao mesmo tempo em que os convida a observar as transformações urbanas, arquitetônicas e sociais e suas relações com o patrimônio cultural. A programação será encerrada no dia 30, às 10h, com visita mediada à exposição “Trama: Processos educativos na Pampulha”, seguida de oficina de aquarela botânica. Para participar das atividades é necessária inscrição prévia pelo e-mail educativos.ck@pbh.gov.br.

FINAiS e coquetel

do Torneio de Tênis





As quadras do Minas Náutico Tênis Clube, em Alphaville, ficarão movimentadas hoje com as disputas das finais do 25º Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas, em benefício da Jornada Solidária, programa de responsabilidade social dos Diários Associados de Minas. Os jogadores ficaram encantados com as bolsas confeccionadas pela Avec Vous Necessaire especialmente para os 25 anos do torneio. A premiação será amanhã, dia 18, durante coquetel, às 19h, no salão de festas da sede social do Minas 1 – aquele antigo, tombado pelo patrimônio histórico. A decoração do salão é assinada por Denise Magalhães, da Verde que te quero Verde, o coquetel é da Célia Soutto Mayor e a mesa de doces é uma composição dos bufês e confeitarias: Bouquet Garni, Rullus, Mariana Laender, Cláudia Gastrô, Fofíssimo Bolos, Mole Antonelliana, Espetacular Doceria, Casa Nicolau Café e Café Beloto. Quem vai tocar é o super DJ Carlo Dee. Os patrocinadores masters são Banco Mercantil e Gerdau. Os copatrocinadores, Anuar Donato Consultoria Imobiliária, Automax, Braúnas, Bob’s, Canopus, Carmo Couri Engenharia, Construtora Castor, Cerâmicas Braúnas, Supermercados Epa, Hermes Pardini, Jam Engenharia e Patrus Transportes. O evento conta com apoio do Grupo Soluteste, Decopa, Cervejaria Albanos, Minas Tênis Clube, Minas Solidário, Moove, Central Press, HZ Som e Luz, com coordenação técnica da Wildmann Tênis e da Casalechi Tênis.

novo menu Primavera





A Casa da Agnes, restaurante da chef Agnes Brasileiros em Londres A exposição “Brazil: Creating fashion for tomorrow”, em cartaz até dia 19 na Embaixada do Brasil, em Londres, é parte do calendário oficial da London Fashion Week. Reúne 14 estilistas brasileiros radicados na

Inglaterra, além de produtos feitos no Brasil com uso de matéria-prima ou serviços locais.





Jovens e muito ricos





De acordo com levantamento da revista Forbes, Pedro Franceschi, de 26 anos, e Henrique Dubugras, de 27, são os bilionários brasileiros mais jovens. Fundadores da fintech Brex, eles acumulam patrimônio de R$ 4,35 bilhões cada, o que garantiu a eles a 87ª posição entre os mais ricos do Brasil.Farkasvölgyi, lançou seu cardápio inspirado na primavera, já que o inverno desistiu de dar as caras por essas bandas. Além dos pedidos a la carte, outra novidade é a possibilidade de o cliente pedir à chef para montar menu degustação exclusivo.

Por ai...

O aniversário da estilista Iorane Rabello foi devidamente comemorado entre familiares e amigos. Criativa e empreendedora, ela transformou sua marca de moda em uma das mais prestigiosas de Minas, fazendo sucesso aqui e lá fora. Ao conquistar mais uma década de vida, continua bonita como sempre.





A cena fashion mundial da última semana foi marcada pelo falecimento de Marc Bohan, que comandou a Dior nos anos 1970 e 1980. Agora incensado pelo feito, na época os bastidores o acusavam de “popularizar” a marca, provocando a fuga das vips de verdade. A quebradeira foi salva com a venda da empresa para Bernard Arnault, que a recolocou no pódio.





O aniversário da Alphorria Store terá brinde especial na próxima quinta, no Cidade Jardim. Desde o início, há 22 anos, o espaço de Edna e Evaldo Thibau é um sucesso. É também um dos poucos sobreviventes do outrora prodigioso varejo fashion com marcas mineiras de prestígio. Atualmente, a grife é comandada pela filha do casal, Karla Thibau.





O queijo mineiro expande seu sabor internacional: no recente concurso mundial em Tours (França), Minas conquistou 17 medalhas nas categorias superouro, ouro, prata e bronze. A maioria distribuída para os tradicionais Canastra, Serro e Vertentes, mas também para regiões

novas no assunto, como a Mantiqueira. São 84 marcas brasileiras premiadas, entre quase dois mil concorrentes.





O varejo fashion nacional enfrenta momento econômico difícil. A M.Officer pediu recuperação judicial, com dívida de R$ 60 milhões. É a invasão asiática (sem pagar impostos) fazendo estragos na moda nacional. Mas a marca de Carlos Miéle prossegue, com 112 lojas país afora.