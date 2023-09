Ano novo judaico

699

Judeus comemoram em 4 de setembro, à noite, a passagem para o ano de 5784 com muita simbologia. O Rosh Hashaná é um dos feriados mais significativos para eles. É um momento de meditação, reflexão, balanço dos acontecimentos no período e esperança de novo ciclo, com renovação e boas vibrações. A celebração, que dura 10 dias, terá início na noite de quinta-feira. Nos dois primeiros dias, 15 e 16 de setembro, vai-se à sinagoga, renovando-se a aliança e o comprometimento com Deus, com votos de viver com correção no ano que se inicia. “As celebrações são feitas em família, com refeições especiais, normalmente acompanhadas de maçã e mel. Para o prato principal, o peixe é o escolhido e vem acompanhado de saladas e receitas típicas judaicas”, explica o rabino Sany Sonnenreich, mais conhecido como Rav Sany. A mesa preparada para a festa é cheia de simbologias, como as velas para iluminar a chegada do ano novo, um cálice de prata, frutas e pães redondos que representam o ciclo da vida. Ao fim do período de 10 dias, acontece o Yom Kipur, o Dia do Perdão, com um dia de jejum, penitência, expiação e perdão. É quando Deus sela o destino de cada pessoa para o ano que se inicia.

Ana Lucia Rodarte, Angela Martins, Leila Gontijo e Camila Bahmed (foto: Marcos Vieira/em/d.a press)





DESFILE

beneficente





Foi um grande sucesso o desfile ProAção Fashion Day. Um dos motivos foi a bela reforma feita no Minascentro, que ampliou os espaços no entorno do grande teatro, transformando o local em ótima área para festas. As pessoas que foram prestigiar o desfile estão comentando sobre a beleza, a qualidade e a diversidade das roupas desfiladas, a fartura da comida servida e, principalmente, a animação dos shows, que puseram o públicopara dançar. Merecem os parabéns as incansáveis Márcia Prudente e Ana Géo com seu grupo de ajudantes fiéis.





GASTRONOMIA

e música





A Terneiro Carnes promove no próximo sábado, 16, a partir das 13h, a segunda edição do Deu Churrasco. O evento é parceria com o Quintal do Jojo. Com seis horas de all inclusive premium, o público vai degustar o churrasco fogo de chão e diversas carnes nobres. O evento contará com chope, drinques diversos à base de gim, refrigerante e água liberados. No palco, a cantora

Yule Rossi com sertanejo e moda de viola.





LANÇAMENTO

livro de poemas





O mineiro Rodrigo Severo lança no próximo sábado, 16, às 11h, na Livraria da Rua (Antônio de Albuquerque, 913, Savassi), o livro “O que eu quero é ficar no sertão – Poemas do caminho”

(Editora Viseu).O autor convida a navegar pelo sertão, por meio de poesias que exploram as raízes culturais brasileiras, em forma de cantigas e de contos delirantes. A publicação reúne 34 poemas

narrados por um caminhante andarilho e viajante que, sem destino, segue contando histórias e causos, cantarolando e admirando as belezas e amarguras do sertão. A publicação celebra o reencontro de Severo com sua brasilidade e a gratidão pelo Brasil, após passar muitos anos morando

fora do país.

FIASCO

em Mônaco





Em tempo de comemorações pelos 150 anos de nascimento de Santos Dumont, o principado de Mônaco mostrou documentário em que o mineiro inventor exibe um de seus dirigíveis – que acaba se acidentando e caindo no mar. O propósito era mostrar o interesse do príncipe Alberto I pela ciência. O curioso é que foram cinco apresentações, duas malsucedidas. Orgulhoso, Dumont recusou o pagamento dos estragos, gentilmente oferecido pelo anfitrião. A estrutura ficou por lá e, dizem, foi sabotada pelos ingleses.

COMÉDIA

último dia





Após a estreia nacional em agosto, a comédia “Quem vai ficar com Juca?”, escrita por Danilo Thomaz, Fernando Cardoso e Nicole Puzzi, faz última apresentação hoje, em Belo Horizonte. Com Ellen Rocche, Guilherme Chelucci e Andre Kirmayr no elenco, conta a história de um casal em crise, rumando para a separação, que se depara com odilema perturbador: quem vai ficar com Juca, o simpático doguinho caramelo que integra a família? O espetáculo encerra a temporada hoje, às 19h, no Teatro Feluma.









CULTURA

é o Caminhar





O Parque Municipal Renné Gianetti recebe hoje, das 9h às 13h, a ação “Somos Comunidade – Cultura é o Caminhar”, com intervenções artísticas, apresentações de dança e música e oficinas. O evento integra o Programa Somos Comunidade, iniciativa do Instituto Unimed-BH e da Coreto Cultural. Toda a programação é gratuita e conta com profissionais, alunos em formação e equipe já graduadas pelo projeto.

INVASÃO

pet friendly





Depois que BH “conquistou” o terceiro lugar como capital onde há mais pets do país, os novos prédios oferecem até área para “recreação” dos bichos como apelo de vendas. Pesquisa apontou que 60% das casas e apês da cidade abrigam pets, crescimento de 40% desde 2019. Deus permita que o próximo passo seja oferecer (também) acústica suficiente para abafar os latidos, principalmente à noite.





ESTRELA

Michelin





O Guia Michelin alardeou que está no Brasil para avaliar restaurantes. Felizmente, ficará apenas no eixo Rio-São Paulo. O alívio é porque o fuxico gastrô diz que onde ele entra, o público sai. O freguês associa as estrelas concedidas com luxo, preço alto, pouca comida e muita gourmetização. Ou seja, “estragam” a cozinha autêntica. Na Espanha, Portugal e até França, muitos

já “devolveram” a estrela conquistada.

OCEANVS

arte em azul





A Casa Fiat de Cultura divulga sua programação cultural do segundo semestre. A exposição “Oceanvs – Imersão em azul” apresenta projeções artísticas 3D, em uma experiência sensorial que simula o fundo do mar. Com curadoria de Antônio Curti e direção criativa de Felipe Sztutman, a obra é um chamado para imergirmos na água. Terá visita guiada com os curadores seguida de bate-papo, na terça-feira, 12, das 19h30 às 21h. A visitação é gratuita, até 19 de novembro. Outra mostra é “Confinadas”, da artista carioca Lígia Teixeira, que pode ser visitada presencial ou virtualmente até 1º de outubro, com pinturas em pequenos formatos produzidas no período de confinamento da pandemia. Revelam mulheres solitárias, enclausuradas na maior parte das vezes, em seus ambientes domésticos. No próximo domingo, dia 17, tem canto lírico do Duo Cantabile na Capela de Santana, nos jardins da Casa Fiat , com entrada gratuita e espaço sujeito à lotação, das 11h às 12h. A apresentação terá a participação da cantora lírica Eliseth Gomes e da pianista Renata Cicarini.

EDITAL APOIA

último dia de inscrições





Termina hoje o prazo das inscrições para a nova edição do Edital Apoia, do Instituto Vale, voltado para projetos culturais do Espírito Santo e Minas Gerais. A premiação vai contemplar, exclusivamente, projetos de profissionais da cultura popular dos estados que abrigam dois dos quatro centros culturais que integram o Instituto: o Museu Vale (ES) e o Memorial Minas Gerais Vale (MG). Serão R$ 800 mil no total – cada espaço destinará R$ 400 mil a artistas, detentores e grupos da cultura popular regional dos estados onde estão inseridos. O edital selecionará propostas de artes visuais, música, dança, festejos e celebrações. Serão 40 projetos premiados com o valor de R$ 10 mil, cada, por estado. O processo de seleção será feito por um comitê técnico composto por profissionais especialistas do Instituto Cultural Vale e por consultores externos locais e nacionais. Em Minas Gerais, a primeira edição do edital beneficiou projetos em 27 municípios. “O Edital Apoia amplia as fronteiras do museu para o vasto estado de Minas Gerais, reconhecendo e premiando artistas e valorizando a cultura popular”, afirma Wagner Tameirão, responsável pelo Memorial Minas Gerais Vale. As inscrições podem ser feitas nos sites do Museu Vale (museuvale.com) e do Memorial Minas Gerais Vale (memorialvale.com.br), onde consta o edital completo.

NOVA FÁBRICA

alto investimento





Como o caderno Feminino & Masculino divulgou em primeira mão no início do ano, Tania Bulhões vai construir sua primeira fábrica no Brasil, mais precisamente em Uberaba, a terra natal dela.

O projeto já está pronto e o terreno adquirido. Quem assina o projeto é a empresa mineira Gerolin Engenharia. A planta industrial do Bosque Tania Bulhões ocupará um espaço de 20 mil metros quadrados, incluindo fábrica de cosméticos, ateliê de porcelanas, centro de distribuição e outros prédios de apoio. O complexo, com previsão de investimento de R$ 20 milhões, funcionará às margens da rodovia BR-050. Há 25 anos, Tânia começou uma parceria com a fábrica francesa de porcelana Royal Limoges, que tem mais de 200 anos e foi adquirida pela brasileira. A aquisição é só uma parte dos planos de Tania, que seguem agora para a sua primeira fábrica brasileira.





ADRIANA VAREJÃO

Index do Larry





A artista Adriana Varejão tem ligação forte com os mineiros e, inclusive, possui uma galeria no Inhotim. O que pouca gente sabe é que ela é a única brasileira listada no index do “galerista dos biliardários”, o americano Larry Gagosian. O interessante é que ele defende que o marketing vende mais que a arte pura. Há exceções, como a própria Varejão. Mas esse pragmatismo marqueteiro

faz com que um trabalho de artista agenciado por ele não saia por menos de US$ 1 milhão. Sem novidades: é a mesma estratégia que (atualmente) impulsiona também a moda, o futebol, o fast-food e muito mais.





FESTIVAL

de Gastronomia





A terceira edição do FIGA – Festival de Gastronomia e Arte terá programação durante dois fins de semana no Parque do Palácio, em clima de primavera, entre os dias 23 e 30 de setembro. Realização da It’s Shooow Time, com curadoria do chef Jorge Ferreira. As operações de gastronomia serão comandadas por grandes nomes da cena mineira, como os restaurantes Chico Dedê, do chef André Paganini; Amassa; Peko Peko Ramen; A Cozinha de Sofia, da chef Sofia Marinho; e Dona Torta. Entre as atrações musicais estão Banda Cash, Minas Soul Blues Company , DJ Nezt, Piano Rock e Coisas da Rita.

POR AÍ....





Muito bem montada a Casa Áster, no Lourdes, que abriu na semana passada. O empreendimento ocupa amplo espaço na Rua Thomaz Gonzaga com Rua Santa Catarina. Demoliram uma das casas e fizeram ali um jardim com mesas. Dentro da segunda casa fica a parte interna do restaurante, operado pelo Rullus. A previsão é de um ano de funcionamento, até se iniciarem as obras do empreendimento.





Além dos 32 ambientes com ideias para decorar de forma criativa e sem gastar muito, a mostra “Morar Mais por Menos” está bombando no vai e vem gastrô social. É que o Bar da Piscina virou pointi, por oferecer tudo de bom para uma esticada: salgados da chef Sofia Marinho e doces da Sweet Friends, de Thaís Prates. O espaço é assinado pela Silvana Prates (veja matéria sobre a mostra na página 8 deste caderno).





O estilista Celso Afonso lançou linha de carteiras e bolsas para carregar pequenos objetos, um achado na hora de pagar compras. Tudo em couro legítimo e cores bacanérrimas. A comercialização virtual é um sucesso.Vale a pena conferir.





Matéria na Veja veio confirmar o que já falamos aqui diversas vezes: os paulistas avançam na elaboração de queijos artesanais, principalmente nas cidades vizinhas de Minas. Criaram até o Caminho do Queijo Artesanal Paulista, com 17 produtores. Pelo visto, o “pingo” do nosso queijo respingou no outro lado. Por pura magia.





Na sequência de lançamentos em pronta-entrega para o verão 2024, um dos momentos intensos foi ao ar no showroom da Cláudia Rabelo. Teve plateia bacana e talk da estilista Barbara Oliveira, com expertise reconhecida em jeans.





E o movimento da moda na capital continua firme em setembro. A saber: entre os dias 22 e 23, acontece outra edição do Barro Preto Fashion Day. Na passarela, as coleções para o verão que se aproxima. Serão 150 lojas. E tem desfile-conceito inspirado nas obras de Niemeyer em BH, com direito a fotos no Mercado Central. Para completar, workshops com apoio da Fecomércio (Sesc/Senac).