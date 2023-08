O grupo argentino Quinteto Astor Piazzolla fará apresentação em BH

699

O grupo argentino Quinteto Astor Piazzolla fará apresentação inédita em Belo Horizonte, na próxima quinta-feira, 31, às 20h30, no Sesc Palladium. Os músicos – ganhadores do Grammy Latino 2019 de Melhor disco de tango – trazem seu mais recente trabalho, “Operation tango”. Regido pelo saxofonista e flautista Julián Vat, o quinteto é composto por Pablo Mainetti no bandoneon, Daniel Falasca no contrabaixo, Armando de La Vega na guitarra, Serdar Geldymuradov no violino e Nicolás Guerschberg no piano. No show, eles trazem preciosidades pouco conhecidas de Astor Piazzolla, além de sucessos.

Liliane Rebehy, da Coven, com o marido Roberto Sá Fortes e os filhos Diogo e Vitória (foto: felipe dumont/divulgação)

COVEN

30 anos





Liliane Rebehy comemorou os 30 anos da sua Coven com coquetel, na semana passada, na loja Pé Palito. O encontro reuniu o quem é quem da moda, arquitetura e decoração. Destaque para a instação com gigantescas reproduções de vestidos em malha especial, que foi cenário da festa.

FESTA COMEMORATIVA

30 anos de sucesso





A rede de restaurantes especializada em carnes e churrascos Assacabrasa completa 30 anos e

comemora a data com uma grande festa, no próximo sábado, 2 de setembro, na Rua Rio de Janeiro, em Lourdes. Na programação, bandas e rock e samba para animar o público, espaço gastronômico e

área para crianças.





NOVIDADE

fashion





As irmãs e sócias Carolina e Marcela Maloy estrearam no universo fashion com a grife Arte Sacra, de moda festa, atendendo no atacado. Depois de alguns anos, começaram a criar uma linha casual e estenderam o atendimento para o varejo, de forma mais tímida, com hora marcada. Agora a dupla decidiu investir firme no varejo e abrirá, neste segundo semestre, uma loja na Savassi/Funcionários.

Agora é esperar para ver a novidade.





NA VIBE

da moda





Foi aberta na última quarta-feira a exposição de moda no Ponteio Lar Shopping que reúne os principais nomes criativos da área de vestuário e acessórios de Minas Gerais. A mostra ocupa o primeiro piso do mall e pode ser visitada até o dia 10 de setembro.





Torneio

de Tênis





Termina hoje o prazo das inscrições para o 25º Torneio empresarial de Tênis

Estado de Minas.





SHOW e

EXPOSIÇÃO

Central do Amor





A cantora mineira Marina Gomes apresenta, no Memorial Vale, em 2 de setembro, sábado, às 16h, o show “Central do amor”, convite para embarcar numa viagem onde o amor é o tema principal. A banda que acompanha Marina é formada por Daniel Filho (violão), Karen Fidelis (contrabaixo) e Ney Corrêa (bateria). O evento integra o projeto Memorial Mulheres, que tem curadoria de Juliana Nogueira. A entrada é gratuita e é preciso retirar os ingressos uma hora antes do evento, pois os lugares são limitados. Será uma ótima oportunidade para visitar a exposição “Corpos sem filtro”, de Fatine Oliveira, que termina no próximo domingo.





NOVA COLEÇÃO

novos parceiros





A Casadorada Concept lançou sua coleção de objetos de decoração, durante coquetel em que foram apresentados os novos parceiros: Lu Lima, Onom e Ornatto. O casal Afonsina Megale e Junior Galvão idealizaram a Casadorada para arquitetos e profissionais da área, com as sessões Decoração, Mesa Posta e Design Autoral, trazendo para BH o que há de mais atual.





ANIVERSÁRIO

entre amigos





A arquiteta Laura Carvalho comemorou seu aniversário com pequeno grupo de famíliares e amigos no ambiente que projetou para a Casa Cor Minas. Seu espaço, a sala de estar da Casa Hera, ficou cheio e animado, e a profissional – estreante na mostra – se emocionou com o número de colegas que passou por lá para cumprimentá-la.









CCBB-BH

10 anos





A Cia. Luna Lunera estreou, na última sexta-feira, o espetáculo “Aquela que eu (não) fui”, como parte das comemorações do aniversário de 10 anos do CCBB-BH. A peça fica em cartaz no Teatro 1 até 25 de setembro, de sexta a segunda-feira, às 20h. O espetáculo tem direção de Diogo Liberano. Em cena, a atuaçãode Cláudio Dias e Marcelo Soul se soma à participação das atrizes Joyce Athiê e Renata Paz.





LOCAÇÃO

só para maiores





Com a população mais velha vivendo mais e melhor, a chamada “economia prateada” cresce no país e já alcança a casa do trilhão de reais. De viagens à medicina especializada, passando por alojamentos, condomínios e linhas de roupas e acessórios, o espectro de atividades gera cifrões cada vez maiores. O mais recente segmento é a locação de espaços temporários ajustados às limitações físicas impostas pelo tempo. Traduzindo, é uma espécie de Airbnb para idosos.









BELEZA

relativa





Curiosidade interessante: uma conta do ex-Twitter (agora, apenas X) destaca comparações de obras de arte antiga com criações modernas, obviamente para indicar a queda de qualidade artística, estética e conceitual no decorrer do tempo. Acertaram na mosca: das artes plásticas à arquitetura, muita coisa “modernista” vira monstrengo perto da beleza pura e absoluta de algumas peças clássicas focalizadas. Em raros casos a coisa chega perto de um empate no quesito beleza.

DIVINAS

Conversas





A Fundação Torino, escola italiana localizada da divisa de BH e Nova Lima, promove o ciclo intitulado “Divinas conversas”, aberto ao público e com entrada gratuita. O próximo encontro será no dia 31, às 19h30, no auditório da Fundação. Terá como convidada Fabiane Secches, psicanalista especializada na obra de Elena Ferrante, autora italiana e sucesso mundial com a Tetralogia Napolitana, que deu origem à série “A amiga genial”, da HBO. Especialmente para esta edição, a Fundação Torino vai realizar mostra fotográfica sobre Nápoles, cidade natal das protagonistas da famosa tetralogia de Ferrante. A Fundação Torino fica na Rua Jornalista Djalma Andrade, 1.300, Piemonte, Nova Lima.

AVANÇOS NA

cirurgia plástica





Ótimas notícias foram divulgadas no Congresso da Brazilian Association of Plastic Surgeons (BAPS), que termina hoje, em São Paulo, apresentando técnicas inéditas no país. Três delas parecem ser revolucionárias: a Lipoaspiração UGraft, que “transforma” gordura em músculo após aspirar a gordura e injetá-la no músculo, causando hipertrofia; a cirurgia da enxaqueca, que age na descompressão cirúrgica dos nervos periféricos na face, cabeça e pescoço, diminuindo a dor; e lifting facial de plano profundo (Deep Plane), por videocirurgia, que elimina a necessidade de cortes e cicatrizes na frente da orelha. Excelentes descobertas por nossos profissionais, que são referências mundiais.

TURISMO

refém de espertos





Com o susto dos viajantes diante do tombo da 123 Milhas, a expectativa é de redução do turismo interno em razão também do efeito dominó no setor. Prejuízo em larga escala. Como se não bastasse isso, a redução dos pousos no aeroporto Santos Dumont fez empresas aéreas cancelarem centenas de voos para o Rio e respectivas conexões. Entre a má fé de uns e o jogo político de outros, a economia do turismo perde força.





TEATRO

no burburinho





Dentro da série “Sinfônica pop”, o Palácio das Artes apresentou o grupo mineiro Cobra Coral e o cantor Zé Ibarra, o novo queridinho dos descolados. O rapaz arrasou. Pena que a plateia, agora, parece acostumada aos shows nos estádios e estranha apresentações em teatro italiano, que pedem um pouco mais de circunstância. Além de celulares ligados todo o tempo e do entra-e-sai da sala, as conversas em voz alta tumultuaram a cena. Dizem que é o novo normal.

pOR AI....





Com plateia prestigiosa, os 90 anos da Fiemg foram comemorados em sessão especial da Assembleia Legislativa, a partir de proposição do deputado Antônio Carlos Arantes. Ao agradecer, o presidente Flávio Roscoe destacou o importante papel da entidade para o desenvolvimento de Minas. Também para marcar o assunto, foi oferecido um almoço no restaurante O Conde, na

Cidade Jardim, para o pessoal da casa e convidados.





Os lojistas da Savassi aplaudiram a iniciativa do presidente do CDL, Marcelo Souza e Silva, de tratar profundamente o assunto da segurança na região. O tema foi discutido com agentes da segurança pública (leia-se Polícia Militar) na sua sala de reuniões e providências urgentes solicitadas. Para se ter ideia da gravidade da coisa, só neste ano já foram registrados quase cinco mil roubas na área.





A elegante mineira Maysa Vasconcellos (residente no Rio) foi uma das presenças na festança comemorativa do centenário do Copacabana Palace. Ela usou look assinado por Victor Dzenk. Tem tudo a ver: a peça pertence à coleção que o estilista mineiro lançou, já há algum tempo, emhomenagem ao famoso hotel carioca.





Depois de garantir espaço para as confecções que trabalham com a pronta-entrega (um sucesso, diga-se), o presidente do Sindivest-MG, Rogério Vasconcellos, vai levar a turma da moda infantil para o Minas Trend. A novidade estará no Minascentro na edição de outubro, entre os dias 24 e 26. Para viabilizar a presença expressiva dessas marcas, ele vem trabalhando no assunto há três anos.





O Mix Garden será palco do jantar em benefício do Hospital da Baleia,

em 28 de setembro, com show de Tiago Abravanel. Será a 20ª edição do evento promovido pelo Amigos do Baleia. Buffet de Cristina Misk. Interessados em adquirir os ingressos, que custam R$ 1,2 mil, podem ligar para (31) 3489-1660.





O “terror rosa” amplia sua influência e leva a duvidosa tonalidade para lugares surpreendentes. A saber: algumas padarias estão oferecendo guloseimas com coberturas nesta cor, obviamente apelidados de “biscoitos amanteigados da Barbie”. Mas já começam a encalhar nas vitrines.