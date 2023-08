Livro 'A menina e o trem', de Evandro Aléssio, fala sobre Barbacena

699

Pacientes no pátio do Hospital Colônia de Barbacena, em 1979 (foto: Jane Faria/Arquivo EM/1979)

Nos idos de março, eu tinha uma preocupação danada com pessoas de cabeça não muito boa e comecei a abordar o assunto. Acredito que essa mania surgiu da temporada que passei fazendo tratamento para engordar em uma casa de saúde.









Envolvi em minhas preocupações um colega da época, também ligado no assunto, e começamos a fazer uma série de matérias para este jornal sobre pessoas com problemas mentais e o que recebiam de apoio da sociedade e da ciência médica.





Fomos nos aprofundando tanto no assunto que meu colega, que não está mais no jornal, fez uma visita ao hospital de Barbacena, que chamava a atenção para aquela cidade mineira. Meu colega voltou chocado com o que viu e com as fotos que fez, principalmente no pátio da casa de saúde, que devia tratar, mas não o fazia. Os pacientes se amontoavam naquele pátio.





Esta semana, recebi nota sobre o livro de Evandro Aléssio que retrata o caso de uma internação no manicômio brasileiro comparado a campos de concentração nazistas.





Pelo texto da nota, “A menina e o trem”, nome do livro que quero ler, resgata um dos momentos mais sombrios da história do Brasil: a tragédia do Hospital Colônia de Barbacena, o maior manicômio do país, onde pelo menos 60 mil pessoas perderam a vida em quase nove décadas de funcionamento. Atualmente, ele se chama Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena.





Por ter crescido no lugar considerado por muitos como a “cidade dos loucos”, o escritor Evandro Aléssio envolve os leitores em um livro de suspense, que apresenta fatos que inspiraram várias passagens e personagens da ficção.





O enredo se passa entre 1975 e 1979. Júlia, filha do fazendeiro mais rico de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, é atormentada por sonhos com trens nazistas. Ela começa a namorar um jovem camponês e é surpreendida pela gravidez indesejada. Em nome da suposta preservação da honra da família, o pai a interna no manicômio.





A história se assemelha à de muitos pacientes do Hospital Colônia. Estima-se que 70% das pessoas internadas não tinham doenças mentais. A maioria era composta por excluídos da sociedade, como pessoas em situação de rua, andarilhos e alcoólatras, além de mães solteiras, idosos e pessoas com deficiência. As péssimas condições de tratamento estavam entre as principais causas de óbitos.





Naquela madrugada de Barbacena, a baixíssima temperatura teve a feição do Anjo da Morte, com capa, capuz negro e longa alfange na mão. Levou à morte 17 pacientes que dormiam nus, sob a tortura do capim afiado, tal como o estábulo de uma fazenda de gado.





Pelo texto da nota que recebi, o escritor utiliza vários recursos criativos: variação de cenários, mudanças de narradores, protagonismo compartilhado, envolvimento de instituições como a maçonaria, a Polícia Civil e a Epcar, cortes na trama para introduzir fatos históricos, além de duas teorias da conspiração.





Resultado de 16 anos de escrita, entrevistas com a comunidade da psiquiatria e mais de 10 mil horas de dedicação, “A menina e o trem” permite conhecer de perto uma das maiores tragédias do país. É uma parte da história que a pacata cidade mineira de Barbacena gostaria de poder esquecer.