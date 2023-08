699

Boa Mesa de Caxambu será realizada pela primeira vez no Parque das Águas (foto: Divulgação)



A 6ª edição do Festival Boa Mesa de Caxambu será realizada pela primeira vez no Parque das Águas, de 11 a 13 de agosto. Um final de semana com diversificada programação e aulas-show com os chefs Danilo Simões, Felipe Leroy, Ricardo Penninha, Val Coimbra, Omar Barroso, Luciana Barreto, Carolina Dinelli e Victor Quaranta. Haverá shows com o melhor do pop nacional e internacional, praça gastronômica e uma feira com os melhores produtos da região da Mantiqueira. O Festival Boa Mesa é uma iniciativa do Sindicato Intermunicipal de Gastronomia e Hospitalidade (SIGAH) e do Caxambu Convention &Visitors Bureau, com o apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e da Prefeitura de Caxambu.

Patrícia Fonseca com Ricardo Tavares e Izabela Tavares (foto: Florence Zyad/Divulgação)

ARQUITETURA E DECOR

Prêmio Estado de Minas





Lançado no ano passado com grande sucesso, o Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Decoração, destinado a profissionais participantes da Casa Cor Minas, retorna em sua segunda edição. Apesar do sucesso, a equipe do Caderno Feminino & Masculino percebeu que era necessário fazer algumas mudanças no regulamento, nos itens a serem avaliados e também nas categorias a serem premiadas. Ajustes feitos, o prêmio está no ar. Como no ano anterior, não é preciso fazer inscrição, pois todos os participantes da Casa Cor estão automaticamente concorrendo. Os ganhadores serão divulgados em encontro festivo na mostra e receberão troféu e certificado. O Caderno Feminino & Masculino fará reportagem com os vencedores. O profissional que ganhar o prêmio de Melhor Ambiente da Casa Cor será personagem de entrevista exclusiva no caderno.









TORNEIO

DE TÊNIS

inscrições abertas





O 25º Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas, em benefício da Jornada Solidária, já está com as inscrições abertas. Trata-se de uma disputa de duplas masculina, feminina e mista, com

13 categorias, que ocorrerá de 11 a 17 de setembro. Por ser a 25ª edição, as vagas serão limitadas a 192 jogadores. Vale lembrar que a última edição do torneio, em 2020, teve mais de 330 inscrições. O torneio conta com patrocínio master do Banco Mercantil do Brasil e

copatrocínio da Cerâmicas Braúnas, Automax, Construtora Castor, Jam Engenharia de Ar Condicionado, Anuar Donato Consultoria Imobiliária, Bob’s, Canopus, Carmo Couri Engenharia, Hermes Pardini e Patrus Transportes.









NOVIDADE

exposição e café





Nesta terça-feira ( 8/8), Rodrigo Câmara inaugura exposição de fotos, às 19h30, e abre oficialmente seu Casa Câmara Café, em parceria com a Yes, Nós Temos Café, do empresário Luís Borba, no Museu das Minas e do Metal – MMGerdau. O café funcionará de terça a domingo, das 10h às 17h. Às quintas, o atendimento se estende até as 22h, servindo também jantar. A Casa Câmara é um antiquário – as louças e porcelas antigas serão usadas no café, à escolha do cliente. Voltando à exposição “EM ME”, Rodrigo faz a retrospectiva de seu trabalho como fotógrafo. No vernissage terá um talk com os mestres da fotografia Márcio Rodrigues e Márcia Charnizon sobre o tema “Fotografia e memória”. Evento gratuito dentro da programação cultural do MMGerdau. Mais informações no @casa.camara; @yesnostemoscafe e @machineta





REUSE

último dia





Hoje é o último dia para aproveitar a edição do Sobretudo Reuso, de Mary Arantes. A abertura foi na sexta, durante café da manhã em homenagem ao estilista Renato Loureiro, que acaba de completar 80 anos e participa da edição colocando à venda preciosidades de seu acervo, com direito ao tricô vintage assinado por ele. Um luxo. Loureiro coordenou o icônico Grupo Mineiro de Moda. Homenagem supermerecida. O evento reúne peças de brechós bacanas em seu espaço no bairro da Serra.

FEIJOADA

Café Solidário





Os convites para a 3ª Feijoada Solidária do Café Solidário já estão à venda. O evento beneficente é uma realização do Instituto Café Solidário (ICS), braço social do Grupo Montesanto Tavares, que mantém integralmente a instituição. A feijoada ocorrerá no dia 26, no Outland, e visa arrecadar recursos para as instalações do Laboratório de Tecnologia. O ICS gera oportunidades para 154 crianças e jovens de 6 a 18 anos. Eles são atendidos no contraturno escolar, por meio de aulas de música instrumental, literatura, reforço de alfabetização, mídia digital, moda, costura, capoeira e conhecimento (cultura geral sobre o mundo), entre outras atividades. O ICS trabalha no desenvolvimento tecnológico dos jovens e agora busca aprofundar as atividades profissionalizantes mais avançadas na área. Os ingressos estão à venda pelo site app.codemyparty.com.br/evento/ce1f728a-af0e-4c7a-8d95-6b8903baec3f. Mais informações no Instagram @feijoadacafesolidario





EXPOSIÇÕES

céu e Utopia





Nesta terça-feira (8/8), será aberta a exposição “O céu nos seus olhos”, no Sesc Palladium, às 19h. Com curadoria de Flaviana Lasan e produção da Pública, a mostra reúne os artistas

Dri Sant’ana, Glicéria Tupinambá, Tiago Gualberto e Shima, que apresentam obras produzidas em estúdio e também criadas especialmente para o espaço. A mostra pode ser visitada até o dia 19 de outubro.





***





Já a Mitre Galeria de Arte abriu, na última sexta-feira, a exposição “Utopia”, do artista carioca Wallace Pato. As obras que compõem a mostra partem da pesquisa que Wallace vem fazendo há alguns anos a partir de suas andanças pelo Brasil, que tem como base a junção do sertão com o mar. Visitação até 16 de setembro.

QUEBRA-QUEBRA

terapia da marreta





Descarregar frustrações com marretadas em objetos nada tem a ver com violência gratuita. Pelo menos é o que dizem os defensores dessa terapia, que, inclusive, virou negócio e já tem “sala da raiva” instalada na cidade. E é um sucesso. Pagando uma taxa por hora, o freguês tem direito a quebrar tudo pela frente. Consta que melhora a saúde mental, ao reduzir estresse e ansiedade e aumentar a autoconfiança do marreteiro. O local pode até ser alugado para festas, ficando o

quebra-quebra como diversão oferecida aos convidados.

ASSALTOS

na mira





Até aqui com foco nos lucros, as grandes marcas internacionais de luxo agora estão mais preocupadas com a segurança de suas lojas mundo afora. Depois dos recentes assaltos na Piaget, em Paris, e na Gucci, em Beverly Hills, detectaram um plano global de ataques a ricos endereços. A primeira reunião para tratar do assunto aconteceu com o governo francês. Afinal, a cada assalto são milhões de dólares em prejuízos.

DANÇA

de salão





O Candiá, bar localizado no Prado, abriu suas portas para aulas de dança de salão, todas as terças, às 19h. Assim que acaba a aula, a casa está disponível para quem quiser treinar os passos. As inscrições para agosto já estão abertas. Para ir dançar é só chegar, como de costume, e curtir o ambiente

delicioso de sempre.





HÁBITOS

saudáveis





A Vitat lançou o programa gratuito Pequenas Mudanças, Grandes Resultados, com foco no fortalecimento da imunidade em 14 dias. O conteúdo foi desenvolvido com base no livro “Como não ficar doente”, que faz parte da Sorria, marca social criada pela Editora MOL. A jornada oferece aos participantes uma série de recursos, incluindo cardápios diários, sugestões de exercícios, meditação guiada, dicas de saúde e desafios para que os usuários coloquem os ensinamentos em prática. Além do incentivo à adoção de hábitos saudáveis, a cada pessoa que completar a jornada do programa até o décimo dia, a Vitat fará a doação de R$ 1 para o Hospital do GRAACC, referência no tratamento do câncer infantojuvenil. Em 31 anos de atividade, a instituição elevou o patamar de tratamento do câncer pediátrico no Brasil, principalmente em casos de maior complexidade, com taxa média

de 72% de cura.





PAPA

bom português





Os mineiros que estão participando da Jornada Mundial da Juventude Católica, em Portugal, ficaram impressionados com a disposição e o bom humor do papa Francisco, superando bem o fato de, atualmente, deslocar-se em cadeira de rodas. O entusiasmo papal é tanto que, na passagem pelo Palácio de Belém (residência do presidente lusitano Marcelo Rebelo), deixou longa mensagem escrita em bom português. Pelo que consta, os brasileiros não receberam tamanho mimo do papa Bento XVI, na edição brasileira da JMJ.

VALE

lança edital





O Instituto Cultural Vale lançou a nova edição do Edital Apoia, voltado para o Espírito Santo e Minas Gerais. A premiação vai contemplar projetos de profissionais da cultura popular que abrigam dois dos quatro centros culturais que integram o Instituto: o Museu Vale (ES) e o Memorial Minas Gerais Vale (MG). Serão R$ 800 mil no total – cada espaço cultural destinará R$ 400 mil a artistas, detentores e grupos da cultura popular regional dos estados onde estão inseridos. O Apoia é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e visa reforçar o compromisso do Instituto com a diversidade de produções e agentes da cultura. Serão 40 projetos premiados com o valor de R$ 10 mil, cada, por estado. Em Minas Gerais, a primeira edição do edital beneficiou projetos

em 27 municípios. “O Edital Apoia amplia as fronteiras do museu para o vasto estado de Minas Gerais, reconhecendo e premiando artistas e valorizando a cultura popular”, afirma Wagner Tameirão, responsável pelo Memorial Minas Gerais Vale. As inscrições poderão ser feitas até 3 de setembro nos sites do Museu Vale (museuvale.com e memorialvale.com.br), onde consta o edital completo.

MODA AGITA

Belo Horizonte





A semana fashion mineira começa agitada com a realização do BH.à.Porter, feira que reúne quase 70 marcas, entre 7 e 10 de agosto, promovida pela Coopermoda. Cada uma delas recebe compradores

em seu showroom, embora cerca de 26 estejam instaladas no salão de negócios que funcionará no Novotel da Savassi. Cerca de 200 lojistas confirmaram presença. A abertura terá desfile, amanhã à noite, naquele espaço. É o verão 2024 da pronta entrega de Minas (para o atacado) chegando com força.

Por Aí...





O sucesso das marcas de lingerie, moda-praia e sleepwear na Minas Trend está atraindo atenção especial dos lojistas. Por isso mesmo, entre os dias 19 e 20 de setembro será realizado o evento Integra Moda e Negócios – Moda Íntima Mineira, dirigido aos fornecedores e reunindo 30 marcas. Promoção do Sebrae-MG, onde será realizada a programação, com apoio da Associação Brasileira dos Profissionais de Moda e curadoria do Instituto Rio Moda.





Foi um sucesso a expô “Metal etéreo”, com obras de Olavo Machado Neto, em Ouro Preto. Além das peças instaladas a céu aberto na Praça Tiradentes, revelando diferentes imagens e perspectivas das esculturas vazadas, o trabalho dele suscitou debates no Museu da Inconfidência, despertando

o interesse dos visitantes.





O aniversário de João Vitor Menezes foi comemorado em família, com parabéns puxado pela mãe, a consultora em negócios de moda Sibelle Menezes. O rapaz é um dos mais talentosos financistas da nova geração.





O estilista Eduardo Amarante, em raro momento de descanso, escolheu a Costa Amalfitana (Itália) para passear. Entre um passeio e outro, faz pesquisas para sua grife, a Amarante do Brasi,l e para marcas cujo

trabalho de estilo ele coordena.





Seguindo o conceito do dividir para multiplicar, o Mercado da Boca abriu outro espaço. Desta vez, no Pátio Savassi, em área de 500 metros. Oferece cinco opções de comidas no terceiro andar do mall.





O exclusivo restaurante Le Grand Véfour, em Paris, renunciou às estrelas Michelin, que possuía aos montes. Tudo para fazer um cardápio, digamos, mais popular. O local existe desde o século 18 e teve Napoleão Bonaparte como cliente. Agora, o espaço com vista para os jardins do Palais Royal ficou mais acessível.