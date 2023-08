Feirinha Aproxima será realizada amanhã, no Palácio das Mangabeiras

699

Barraca da Serra Negra Doces leva guloseimas mineiras para a Feirinha Aproxima (foto: Victor Schwaner/divulgação)

A tão aguardada Feirinha Aproxima faz edição especial para comemorar os 60 anos do Grupo Patrimar – construtora e incorporadora mineira que atua nas classes econômica, média e alta de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e interior de São Paulo. Reunindo sabores, aromas e tradições que encantam a todos, o evento será realizado pela primeira vez aos pés da Serra do Curral, no Parque do Palácio das Mangabeiras, amanhã, das 10h às 17h, com entrada franca. A tão aguardada Feirinha Aproxima faz edição especial para comemorar os 60 anos do Grupo Patrimar – construtora e incorporadora mineira que atua nas classes econômica, média e alta de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e interior de São Paulo. Reunindo sabores, aromas e tradições que encantam a todos, o evento será realizado pela primeira vez aos pés da Serra do Curral, no Parque do Palácio das Mangabeiras, amanhã, das 10h às 17h, com entrada franca.









Serão 48 expositores amanhã. Para os amantes da tradicional culinária mineira, as opções vão do pastel de angu ao tropeiro, passando por ampla variedade de pratos que prometem agradar a todos. As cozinhas árabe (do Alcici) baiana (do Empório Acarajeca) e portuguesa (do Restaurante do Porto) também estarão presentes.





Apreciadores de cerveja artesanal contarão com seleção das melhores marcas da região – Albanos, Krug Bier, Vinil, Mythic, Kud, Laut e Slod. Para aqueles que gostam de um bom drinque, a Vanfall Destilaria promete criações refrescantes de coquetéis com gim.





Já os amantes de vinho contarão com a seleção da Adega Supernosso. A Bag Wine estará presente com práticas bolsas de vinho e cerveja, perfeitas para quem gosta de levar a bebida consigo.





“Nossa intenção é constantemente valorizar o comércio local e dar oportunidade para o maior número de participantes”, comenta Eduardo Maya, curador e idealizador do projeto Aproxima. Ele faz questão de conhecer todos os produtos e pratos antes de cada evento.





A feira busca contemplar todos os paladares. Há pratos, petiscos, queijos, cafés, doces, cachaças e temperos, além de produtos frescos e orgânicos. Esta edição conta com a novidade das barracas da Aroma Di Toscana, Food Truck Comida de Rua, Querê Gastrô, Macenas Iguarias, Prepara Gastronomia, Bertolino is Coffee, Dama das Empadas e Sítio Solar Paraíso.





O Sebrae, outro patrocinador, levará os projetos Origem Minas, com seleção de produtos do estado, como queijos do Serro, cachaça tradicional, cachaça de jabuticaba, geleias e chocolates artesanais.





O Sebrae Prepara Gastronomia apresentará expositores de doces, banofees, brownies, bolos de pote e de cenoura com chocolate, pães artesanais sem glúten e sem lactose e antepastos artesanais, além do tropeiro.





“A Feirinha Aproxima é para todas as idades. Os visitantes poderão desfrutar de ambiente acolhedor e descontraído, com apresentações musicais ao vivo, manifestações culturais e atividades especialmente preparadas para as crianças”, garante Eduardo Maya. Os pets também têm vez e não há necessidade de retirar ingressos.





Criado em 2014, o Projeto Aproxima busca valorizar o produtor local, a economia familiar e a gastronomia regional. Com o patrocínio da Vilma Alimentos e da Cemig, por meio da lei de estadual de incentivo à cultura, a feirinha recebe cerca de 5 mil pessoas a cada edição.





Até o fim do ano, serão 10 edições da Aproxima, sempre no primeiro sábado de cada mês em espaços diferentes da capital.





FEIRINHA APROXIMA ESPECIAL 60 ANOS PATRIMAR

Neste sábado (5/8), das 10h às 17h, no Parque do Palácio (Palácio das Mangabeiras, Rua Djalma Guimarães, 161, Mangabeiras). Entrada franca. Não há necessidade de retirar ingressos.