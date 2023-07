the street store parque municipal

699

Parque Municipal (foto: Leandro Couri/EM/D.A.press)



The Street Store, ação voltada para o atendimento à população em situação de rua e à população carente, terá sua 11ª edição no dia 20 de agosto, das 9h às 12h, na calçada do Parque Municipal, entrada pela Avenida dos Andradas. Trata-se de uma “loja” a céu aberto, na qual todas as roupas e acessórios são destinados gratuitamente para a população de rua, que pode pegar quantas peças quiser, conforme o gosto pessoal. Os voluntários se tornam “vendedores” e “consultores de moda” e ajudam as pessoas a encontrar as roupas desejadas. O The Street Store surgiu em 2014, na África do Sul, e chegou a Belo Horizonte no início de 2015. Quem quiser doar roupas masculinas, calçados e acessórios deve procurar as lojas Orthocrin no Mangabeiras, Gutierrez ou Lourdes; loja Fast Frame, na Savassi; Iorane e Body Tech, no Belvedere; loja Jasper Serena Mall, no Vila da Serra; e Casa, no Planalto.

LE LIS CHEGA

ao bh shopping





O processo de renovação da Le Lis chega a Belo Horizonte com abertura da nova loja do BH Shopping. O espaço segue o conceito das aberturas no Iguatemi SP e JK Iguatemi, em São Paulo, além de Fortaleza e Goiânia. Localizada em ponto nobre no piso Mariana do BH Shopping, a loja foi aberta oficialmente na última quarta com coquetel para convidados. Com mais de três décadas de tradição e história, a Le Lis conquistou seu espaço oferecendo um amplo portfólio de produtos que vestem a mulher em todos os momentos da vida. Sinônimo de lifestyle repleto de felicidade, desejo e versatilidade, a marca está em sintonia com as tendências mundiais e faz parte da memória afetiva, oferecendo roupas para todas as ocasiões – do trabalho, com alfaiataria bem cortada, aos looks de festa.





FEIRA DE

Malha e Couro





A Feira de Malha e Couro movimenta Contagem até 13 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 15h às 21h, e aos sábados e domingos, das 12h às 21h. Funciona no estacionamento do Carrefour, que fica na BR-381, 3000, Bairro Jardim Riacho das Pedras. A entrada é gratuita. A feira é excelente oportunidade para quem deseja renovar o guarda-roupa, ficar em dia com a moda e presentear os pais, cuja data comemorativa será no dia 13 de agosto. De peças básicas às sofisticadas, a feira conta com grande variedade de produtos a preços de fábrica. São cerca de 40 estandes com casacos de couro, calçados, pijamas, decoração, acessórios e outras modalidades. “A feira já tem 20 anos de tradição. Nossa expectativa em relação às vendas é positiva, esperamos uma boa movimentação de visitantes”, diz Willian Martins, diretor da Fenacouro.





SUCESSO

25 anos





Os atores e produtores Ilvio Amaral e Maurício Canguçu – leia-se Cangaral Produções – fecham hoje a semana de comemorações em torno dos 25 anos da peça “Acredite, um espírito baixou em mim”. Em cartaz desde a estreia do espetáculo, com texto de Ronaldo Ciambroni e direção de Sandra Pêra, a dupla já transformou o roteiro em longa-metragem e livro, escrito pelo jornalista e ator Jefferson da Fonseca. Para brindar a data, lançaram a segunda versão da publicação, que recebeu novas e interessantes histórias. Eles receberam os amigos, na última quarta-feira, para noite de autógrafos com coquetel. Além disso, ontem fizeram novo encontro para lançar o documentário sobre os 25 anos da comédia. Hoje, fecham com chave de ouro, com apresentação no Grande Teatro do Palácio das Artes.Sucesso mais que merecido.









MÚSICA

de qualidade





Em 13 de agosto, Dia dos Pais, às 20h30, Almir Sater e banda fazem apresentação única no Palácio das Artes, celebrando mais de 40 anos de carreira. As canções dele refletem o popular e o erudito de maneira ímpar, como nunca se ouviu na MPB. Mesmo tendo chegado à excelência técnica,

Almir não deixou a emoção de lado. Compõe de forma intensa e apaixonada e interpreta com suavidade e emoção. Um belo presente para os pais que gostam de música boa. Com mais de uma dezena de álbuns, Almir Sater se destaca na música raiz e tem belos trabalhos ao lado do cantor e compositor Renato Teixeira. Ganhador de dois prêmios Sharp, em 1990, ele participou da gravação original da novela “Pantanal” e de seu remake, recentemente. Sua carreira é sólida e coerente, distante de apelos comerciais e imposições de mercado. Ainda assim, é muito conhecido, com

agenda cheia o ano todo.

SOLIDARIEDADE

doação de alimentos





O Hospital Evangélico de Belo Horizonte recebeu 2,5 toneladas de alimentos, fruto da participação na segunda edição do jogo de futebol beneficente do craque Somália e do presidente da Engewet,

Wedson Silva, realizado em 1º de julho. O hospital é o maior fornecedor do SUS para serviços de hemodiálise em Minas Gerais, com cerca de 3,5 mil pacientes de mais de 20 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os dois estiveram na unidade de Nefrologia, na Avenida do Contorno, para fazer a entrega oficial de uma parte do que foi arrecadado pela campanha beneficente “Dia em Defesa da Sustentabilidade – Um Jogo pela Preservação da Vida e do Planeta”, que, pelo segundo ano consecutivo, levou craques da bola para uma partida especial na Arena Independência, em comemoração ao aniversário do ex-jogador. O superintendente executivo da Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais (AEBMG), Perseu Verçosa Perruci, agradeceu a doação das cestas básicas, que vão contribuir para a melhoria da qualidade da alimentação dos pacientes renais mais carentes.

MAIOR SUTIÃ

do Brasil





O Dia da Lingerie foi comemorado na sexta-feira. Para marcar a data, um sutiã imenso foi construído em Juruaia, no Sul de Minas, conhecida como a Capital da Lingerie. O reconhecimento é válido: funcionam lá 200 indústrias que produzem cerca de 20 milhões de peças de roupa íntima. Com 16 metros de comprimento e cinco metros de altura, o “monumento” segue o mesmo padrão de costura dos sutiãs nacionais de qualidade, como boa base, recorte no bojo e aplicação metálica. Demorou

quatro semanas para ser montado por 24 pessoas e gastou 90 metros de microfibra, rendão e cetim, além de 40 metros de TNT e 25 metros de espuma.

VERSÃO

francesa





Os Jogos Olímpicos de Paris, em julho de 2024, prometem ficar entre os mais sofisticados de todos os tempos. A saber: as provas de hipismo terão como pano de fundo os jardins de Versalhes, as disputas de esgrima serão sob os cristais do Grand Palais e o vôlei de areia sob a Torre Eiffel. E ainda terão o patrocínio master superluxo do grupo liderado pela Louis Vuitton. Sem contar a abertura feérica em bateaux enfeitados no Rio Sena e desfile na Avenida Champs Elysées.

BARZINHOS

praia de mineiro





A confirmação de BH como capital dos bares não fica apenas nos números. Com o recorde de 178 bares por cada 100 mil habitantes, superou Rio e São Paulo. O reflexo disso está em toda a cidade e não apenas em zonas já conhecidas, como Savassi, Santa Tereza, Santa Efigênia, Floresta e afins. Um exemplo é a Rua Alberto Cintra, no Cidade Nova, que virou corredor de barzinhos, animadíssimos a semana inteira, em efervescente clima “ipanemenho”.

ENTREVISTA

musical





Na terça-feira, às 20h, Nelson Angelo conversa com a jornalista e escritora Malluh Praxedes no projeto “Entrevista Musical”, que estreou em 2019 e teve a participação de Nivaldo Ornelas, Célio Balona, Toninho Horta, Túlio Mourão, Juarez Moreira, Paula Santoro e Tutti Maravilha. O encontro ocorrerá na Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo). O nome de Nelson Angelo está registrado na história do Clube da Esquina, como instrumentista e compositor. Duas de suas canções o tornaram conhecido em várias partes do mundo, com a impressionante interpretação de Milton Nascimento: “Fazenda” e “Canoa, canoa”, esta com letra de Fernando Brant.

JOGO E LITERATURA

prêmio em concurso





Uma dupla de estudantes mineiros criou jogo para dispositivos móveis que traz uma alternativa lúdica e divertida para aproximar a nova geração do universo literário. O aplicativo foi vencedor na categoria games da 11ª edição do Campus Mobile, concurso de inovação que estimula a formação de jovens talentos universitários para o desenvolvimento de soluções por meio de aplicativos que promovam impacto social e benefícios à população. O jogo “Emily Is Afterlife”, idealizado pelos estudantes Igor Lucas dos Santos e Tássia Gomes, apresenta a vida e obra da maior poetisa dos Estados Unidos, Emily Dickinson, através de puzzles e missões em que os jogadores são desafiados a encontrar partes dos poemas. De forma divertida, o usuário consegue emergir e entender a importância da história, da vida e dos versos da escritora, ampliando seu conhecimento. Os estudantes vencedores ganharam uma viagem de imersão ao Vale do Silício, na Califórnia, programada para setembro deste ano, para aprofundar seus conhecimentos em tecnologia e conhecer o ecossistema de startups. Também receberam um valor em dinheiro.

Sandra Carneiro de Mendonça (foto: arquivo pessoal)

ANIVERSÁRIO

reunião de amigos





Encontro cada vez mais raro na sociedade tradicional de BH é o jantar de aniversário que reúne, no próximo sábado, os amigos de Sandra Carneiro de Mendonça (foto).

POR AÍ...





O Dia dos Avós foi comemorado na última quarta-feira, data dedicada também à Nossa Senhora Sant’Ana – padroeira do assunto. Por isso mesmo, o movimento foi intenso no Memorial de Sant’Ana, instalado pelo Instituto Flávio Gutierrez na capela do mesmo nome, em Belo Vale. Com o cuidado e riqueza didática de sempre, o local foi entregue à comunidade por Angela Gutierrez em abril.





O Teatro Marília recebe, novamente, no próximo fim de semana, dias 4 e 6 de agosto, o sucesso “Como sobreviver em festas e recepções com buffet escasso”. O monólogo é conduzido pelo ator Carlos Nunes.





A semana que passou ganhou altas temperaturas nas vendas para o verão 2024, na região do Prado e afins. A chegada das lojistas compradoras e lançamentos das marcas agitaram os showrooms. Nessa onda, um dos eventos mais badalados foi o da marca catarinense Lalibela, realizado no hotel Fasano.





O circuito de espaços para eventos gastrô/culturais vai se expandindo na cidade. O mais recente é a Casa Aster, que fica em Lourdes e tem jardins, mobiliário e arquitetura assinados por profissionais de peso. Um deles é o arquiteto paulista João Armentano que, inclusive, faz palestra ali no fim de agosto.





É um sucesso a expô de fotografias de Cícero Mafra na recém-aberta galeria Olhar BH Shopping, instalada no piso Mariana do mall do Belvedere. As obras registram, entre outras coisas, cenas de cidades como Milão, Londres, Istambul, Boston e mais. A mostra comemora também os 20 anos de cliques do artista.





E por falar em shoppings, o Del Rey vem registrando movimento acima do esperado na expô imersiva sobre o pintor Van Gogh. Outra novidade ali que é que o antigo espaço do Carrefour (cinco mil metros) será ocupado pelo supermercado Super Nosso.





Um projeto residencial do grupo Concreto em São Paulo acaba de ser incluído nos finalistas do World Architecture Festival, que acontece em Singapura. O empreendimento tem assinatura do Arthur Casas, chama-se Ritmo Itaim, e, óbvio, fica no famoso bairro paulistano.





Para quem se assustou com a devastadora onda Barbie, um aviso: a Mattel (que criou a boneca) vai fazer filmes animados com outros 45 personagens de sua imensa lista de brinquedos infantis. O da lourinha de plástico em versão humanizada foi apenas um teste.