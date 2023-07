699

Cristina, Gustavo, Laura e Diana Penna (foto: fotos: Isabela Teixeira da Costa/em/d.a press) O evento Fartura Encontros da Gastronomia – Especial Férias fecha sua programação nesta semana com palestras e cursos gratuitos na Casa Fartura, no Bairro de Lourdes. Na quinta-feira, 27, às 17h30, a palestra “A escolha do vinho perfeito para eventos distintos” estará a cargo da sommelier Sirleide Palma, seguida da aula “Clássicos da gastronomia”, com Ana Jatobá, da Escola de Massas, às 18h30. Na sexta-feira, 28, é a vez de cursos com receitas de sanduíches de pão de queijo, às 17h, com Paulo Lassi, d’A Pão de Queijaria, e “Milho na formação da culinária mineira – Doce e salgado”, às 19h, com Sinval Espírito Santo, do restaurante Fubá. O último dia de evento, sábado, 29, oferece dois cursos de clássicos da gastronomia. Às 14h, será com Marcus Monteiro e às 16h, com Caetano Sobrinho, do Caê Restaurante, sobre resgate dos clássicos de boteco.

EXPOSIÇÃO

de cerâmica





uma casa tombada na Avenida Bias Fortes, 225, perto da Praça da Liberdade. Entrada gratuita.





LEILÃO

de arte





HOMENAGEM

50 anos de carreira





O arquiteto e urbanista Gustavo Penna completa, em 2023, 50 anos de uma carreira brilhante, que o destacou tanto no Brasil quanto internacionalmente como um dos melhores profissionais de sua área. Por isso mesmo, a data não poderia passar em branco e a Câmara Municipal de Belo Horizonte prestou uma linda homenagem a ele. A solenidade foi aberta pelo presidente da casa, vereador Gabriel Azevedo, que passou a presidência da mesa para o vereador Jorge Santos, autor da homenagem. Os dois, em seus discursos, não mediram elogios ao arquiteto, que ficou bastante emocionado. O plenário foi pequeno para receber o grande número de amigos que foram prestigiar Gustavo. Após a solenidade, Gustavo, Cristina e as filhas Laura e Diana receberam para um coquetel, assinado pelo Buffet Célia Soutto Mayor.

SELEÇÃO

inscrições abertas





Já estão abertas as inscrições do 7º Programa de Seleção da Piccola Galleria, promovido pela Casa Fiat de Cultura, que seleciona mostras inéditas individuais ou coletivas.

Até 16 de agosto, artistas brasileiros e estrangeiros podem se inscrever pelo site da Casa Fiat de Cultura, onde está o regulamento completo.





galeria

em destaque





exposição do artista Wallace Pato.





ARTE

Cibernética





MINEIRA

nos Hamptons





Quando o filho de Tânia Bulhões aceitou o convite para entrar na empresa de sua mãe, deixou claro que investiria em expansão. E pôs o plano em ação. No ano passado, abriu lojas em várias cidades, inclusive em BH, e investiu na carreira internacional, com sucesso. A prova disso é a pop up que abriram nos Hamptons, balneário concorrido dos EUA, que funcionou do dia 13 até ontem, na Ornare.

FESTIVAL

Novos Encontros





TRIUNFO

euforia mineira





Neste fim de semana, Ouro Preto revive o clima do Triunfo Eucarístico (realizado em 1733) para comemorar os 10 anos da elevação da igreja do Pilar à condição de “basílica menor”

pelo papa Bento XVI. Traduzido para Triunfo Barroco, já foi reencenado em 1993, 2006 e 2011. E também foi tema de apoteótico desfile de moda que Paulo Rossi organizou, em BH, quando a cidade ainda era referência nacional no assunto. Resumo: continua

sendo marco civilizatório de Minas.





BARBIE

terror em rosa









BIRKIN

elegância rebelde





A geração revolucionária da década de 1960 vai desaparecendo e a onda levou Jane Birkin. Inglesa de nascimento e francesa por merecimento, ela personificou a “revolta elegante”, inclusive inspirando a criação da famosa bolsa Birkin, da Hermès, desejo de fashionistas até hoje. Foi-se como uma vovó comum, deixando seis netos e dois filhos. Nos últimos anos, um tratamento oncológico transfigurou totalmente sua marcante fisionomia longilínea.

PRÉVIA

operacional





O Grupo Patrimar – construtora e incorporadora mineira que atua nas classes econômica, média e alta do Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e interior de São Paulo (SP) – alcança forte resultado operacional no segundo trimestre deste ano. A Prévia Operacional do 2º trimestre e do 1º semestre (6M23), divulgada no dia 17, aponta para crescimento em vendas e lançamentos, além do desempenho do valor de venda sobre a oferta (VSO) – um indicador da velocidade de vendas – das duas marcas da empresa: Patrimar e Novolar. Para a companhia, este foi o segundo melhor trimestre da história em vendas, com R$ 460,7 milhões em vendas líquidas, que representam 162% de crescimento em relação ao segundo trimestre de 2022. Já em relação a lançamentos, a empresa obteve R$ 573 milhões no segundo trimestre deste ano e teve um aumento de 439% no primeiro semestre de 2023, comparado ao mesmo período do ano anterior.

ETERNOS

símbolos





INVESTIMENTO

mais empregos





A Axial Inteligência Diagnóstica está intensificando seus investimentos na experiência do paciente e na expansão de seus serviços. A clínica – que faz parte do Grupo Alliança Saúde – está transferindo para Belo Horizonte o seu call center para atender ao mercado de Minas Gerais, e, com isso, mais de 80 novos empregos serão gerados.

POR AÍ...





O ex-governador Antônio Anastasia, atualmente ministro do TCU, será um dos 11 agraciados com

a medalha da Ordem Nacional do Mérito do Conselho do Ministério Público. A escolha foi realizada durante reunião virtual da entidade. É mais uma das merecidas honrarias que ele recebe.





Nem bem encerrou a exposição Modernos Eternos, Josette Davis mergulhou na montagem da mostra Morar Mais – que começa no fim de agosto e será em uma casa no Bairro Cidade Jardim, com

36 ambientes. Será a 16ª edição em Minas.





O empresário Bruno Vereza (leia-se DOIZ) está promovendo encontros semanais na loja Wine, no

Bairro de Lourdes, para promover vinhos, conectar amigos e clientes com interesses comuns e por aí vai. A próxima etapa será a “harmonização arquitetural”, onde os produtos serão oferecidos nas casas de luxo compartilhadas para férias, lançadas por sua empresa. Uma novidade no mercado.





Mariângela Marcon renovando o fôlego para a próxima edição da Minas Trend – marcada para

24 a 26 de outubro, no Minascentro – em merecidas férias-relâmpago. Ela é presidente da Câmara da Moda da Fiemg, cuja próxima reunião será em meados de agosto, com longa pauta na agenda.





Mesmo com o fracasso da Forever 21 por aqui e o rumoroso quiproquó da Shein, as grandes redes internacionais do varejo fashion continuam chegando. Agora, foi a vez da H & M anunciar, para 2025, a instalação de lojas no país. De quebra, vai também impulsionar suas vendas on-line em nosso mercado.

A galeria da nova casa d’O Ateliê de Cerâmica exibe a exposição “Planos desiguais”, com trabalhos dos ceramistas Flávia Soares e Daniel Romeiro, mãe e filho. Peças de cerâmica escultórica desenham superfícies inusitadas, encontrando a função de peças de mobiliário. Pode ser visitada de segunda a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 13h. O Ateliê de Cerâmica se mudou paraA Galeria Firenze faz leilão virtual de arte no dia 1º de agosto, terça-feira, às 20h, pelo site iarremate.com. A exposição das obras está aberta na galeria e pode ser visitada até o dia do leilão, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Aceitam-se lances prévios pelo iarremate/firenze.Belo Horizonte, Joanesburgo, Cidade do Cabo, São Paulo, Nova York e Liverpool. A primeira metade do ano foi intensa para a Mitre Galeria, que consolidou seu espaço. Desde que mudou de nome e posicionamento, a Mitre inaugurou duas exposições na galeria no Bairro Preto; participou da SP Arte; fez história em Nova York como a primeira galeria de Minas Gerais a participar da Frieze. De NY foi para Liverpool, onde Isa do Rosário, artista representada pela galeria, integrou o time de artistas da 12ª Liverpool Biennial of Contemporary Art, na Inglaterra. O segundo semestre começou com boas notícias: a artista mineira Luana Vitra, representada pela galeria, foi uma das ganhadoras do Prêmio Pipa e selecionada para a Bienal de São Paulo. No dia 4 de agosto, a galeria abreEstá em cartaz nas galerias Genesco Murta, Arlinda Corrêa e Mari’Stella Tristão, no Palácio das Artes, a exposição“Arte Cibernética – Obras da Coleção Itaú Cultural”. São11 obras interativas de artistas do Brasil e do exterior, que visam promover o encontro do público com a linguagem presente em produções tecnológicas. São trabalhos dos artistas brasileiros Regina Silveira, Gilbertto Prado, Rejane Cantoni e Leonardo Crescent, além dos internacionais LAb[au] (Bélgica), Camille Utterback (EUA), Romy Achituv (Itália), Miguel Chevalier (México), Christa Sommerer (Áustria), Laurent Mignonneau (França), Jon McCormack (Austrália) e Edmond Couchot e Michel Bret (ambos franceses). A exposição segue até dia 27 de agosto, com entrada gratuita.A segunda edição do Festival Novos Encontros ocupa novamente o Parque Municipal, com shows para todas as idades. Com dois momentos distintos, o festival oferece na parte da manhã do sábado, 29, programação gratuita, entre 8h30 e 12h, voltada para as crianças e famílias. Entre os destaques para o público infantil, está o grupo Pé de Sonho, a partir das 8h30. Em seguida, a banda Pequeno Cidadão relembra sucessos de seus 14 anos, com rock divertido e educativo. Para fechar a manhã, a fanfarra belo-horizontina Belina Orkestar traz a cultura dos Balcãs.O marketing avassalador do filme “Barbie”, em cartaz em BH, tornou impossível ignorar o assunto. O “terror em rosa” invadiu o cotidiano ocidental, desde decoração até a culinária, passando (obviamente) pela moda. Nesse quesito, gerou cenas hilárias, como o de influenciadoras brasileiras em look cor-de-rosa e elogiando a boneca. Embora a maioria delas sobreviva disso, ver as poucas realmente elegantes também entrando nessa onda chega a ser constrangedor.O sucesso da mostra Modernos Eternos, no prédio verde da Praça da Liberdade, foi muito além de peças e decoração bacanas. A dimensão dos salões, as pinturas restauradas nas paredes, lembrando sua função inicial de Secretaria da Agricultura, e até o simbolismo arquitetural do parlatório frontal, passando a ideia do diálogo direto da nascente república com o povo, permearam os ambientes ali montados. Revelações históricas e culturais enriquecedoras para milhares de visitantes que a mostra recebeu.