Aprenda a lidar com os transtornos de ansiedade

(foto: Livi/reprodução)



Psicóloga alerta sobre o aumento dos transtornos de ansiedade devido à rotina atribulada que muitas pessoas levam atualmente. Com base no histórico de 165,3 mil atendimentos realizados por meio da plataforma de telemedicina da Docway, empresa pioneira em soluções de saúde digital no Brasil, foi elaborado um ranking das principais doenças crônicas que acometem a população. O diagnóstico de ansiedade generalizada apareceu com 68% de incidência.

É fundamental entender a diferença entre a ansiedade comum e os transtornos ansiosos. “A ansiedade é uma função natural do organismo e todos nós a experimentamos em determinados momentos. Ela nos prepara para lutar ou fugir em situações de perigo iminente. Mas quando a ansiedade se torna disfuncional, gerando prejuízos para a vida do indivíduo, é necessária a investigação do profissional de saúde mental para avaliar o diagnóstico de um transtorno”, explica.

Os principais sintomas abrangem aspectos cognitivos e fisiológicos, como tremores, sudorese, pensamentos acelerados, tensão muscular, desconforto gastrointestinal, irritabilidade e distúrbios do sono, entre outros. Ainda assim, ao falarmos sobre diagnóstico, devemos considerar a diferença entre traço e transtorno.

“Os traços se referem a sintomas isolados que preenchem alguns critérios diagnósticos, mas não o suficiente para caracterizar um transtorno ansioso. Já o diagnóstico de transtorno deve levar em conta a combinação de sintomas, frequência, intensidade e sofrimento clinicamente significativo”, aponta a psicóloga.

Entre tratamentos e abordagens eficazes para a ansiedade, as terapias cognitivas e comportamentais são consideradas o “padrão ouro”, com maior evidência científica e maior probabilidade de resultar em remissão de sintomas. Um exemplo é a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Além da terapia, Karen Valéria sugere dicas para lidar com os sintomas da ansiedade:

1. Administre seu pensamento. Identifique os gatilhos e tipos de pensamento predominantes em momentos de ansiedade a fim de entender o porquê de aquele ambiente ou situação ser ansiogênico.

2. Pratique exercícios físicos. A prática de atividade física é um dos pilares para o tratamento de saúde mental, pois gera resposta fisiológica importante para o organismo.

3. Pratique a atenção plena. Quando fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, é comum não conseguirmos focar em nenhuma delas, o que gera o sentimento de ansiedade. Praticar atenção plena é focar no presente, entender que o que se faz precisa ter começo, meio e fim. É necessária a entrega total à atividade.

4. Utilize técnicas de relaxamento. É importante buscar uma técnica de relaxamento que funcione para você, entender o que realmente te desliga e te acalma. Um exemplo pode ser a meditação.

5. Controle a respiração. Respiração “curta”, comum na crise de ansiedade, contribui para a manutenção dos sintomas fisiológicos. Entre as técnicas recomendadas para auxiliar no controle de crises está a respiração diafragmática, na qual o indivíduo deve prestar atenção em sua própria respiração e identificar os movimentos de inspirar e expirar, colocando a mão sobre o abdômen e a região peitoral.

6. Evite substâncias estimulantes. Cafés e energéticos podem piorar a ansiedade e a qualidade do sono. É importante evitá-los ou consumi-los de forma moderada.

7. Atenção à higiene do sono. A boa noite de sono promove o dia seguinte produtivo, o que ajuda a controlar a ansiedade. Crie uma rotina antes de dormir e evite o uso do celular na cama.

8. Rotina saudável. Priorize atividades com tempo hábil para serem realizadas e administre visualmente seu tempo, a fim de evitar o sentimento de improdutividade. Lembre-se de que rotina saudável é aquela possível de ser realizada.