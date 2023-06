Confira mitos e verdades sobre a doação de sangue

699

Todos os anos, o mês de junho é marcado por diversas ações no país em torno da importância da doação de sangue, com mobilização de hemocentros e hospitais. O sangue é capaz de salvar até quatro vidas com uma única doação e pode ser utilizado em diversas situações, desde anemias crônicas, cirurgias de urgência, acidentes que causam hemorragias e até no tratamento contra o câncer e outras doenças graves.









Sou uma doadora que perdeu o bonde. Sempre carreguei em minha carteira um documento formal, inclusive com firma reconhecida, com doação de todos os órgãos que pudessem ser aproveitados, caso acontecesse alguma coisa comigo na rua, ou morresse em lugar que não me conhecessem. Tive que retirar da carteira o documento, depois que tive câncer. Não podia doar nada – o que significou uma pena para mim. Afinal, acredito que se mais pessoas doassem, mais pessoas viveriam. No mundo de pessoas que conheço, só uma é doadora, o que considero um espanto.





O caminho para a doação mais fácil, que é a de sangue, começa no hemocentro. O doador realiza primeiro um cadastro com dados pessoais e gerais. Depois, ocorre a triagem clínica, entrevista que avalia as condições de saúde e possíveis riscos para quem vai receber.





A coleta do sangue dura em torno de 15 minutos, e é realizada com material esterilizado, descartável, sem riscos ao doador. Após o ato, é importante que quem doou se alimente, beba água e evite esforço físico exagerado. Além disso, não deve ingerir bebidas alcoólicas por pelo menos 12 horas, fumar por cerca de duas horas nem dirigir veículos de grande porte, trabalhar em andaimes e praticar paraquedismo ou mergulho.





Para quem quer doar, é bom conhecer alguns mitos e verdades:





. Preciso estar em jejum para a doação?

Mito. A questão da alimentação confunde algumas pessoas, que pensam ser necessário o jejum, quando, na verdade, o paciente deve estar alimentado e descansado, evitando alimentação gordurosa nas três horas que antecedem a doação.





. A doação de sangue engrossa o sangue?

Mito. Doar sangue não afina nem engrossa o sangue.





. Posso doar sangue menstruada?

Verdade. Claro que pode! Desde que não sofra de hipermenorreia ou outras alterações menstruais, pode doar sangue tranquilamente.





. Apenas maiores de 18 anos podem doar?

Mito. É preciso ter entre 16 e 69 anos, portar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial, pesar no mínimo 50 kg.





. Gestantes e lactantes não podem doar?

Verdade. As mulheres que estão grávidas ou amamentam devem esperar 12 meses para que possam ser doadoras de sangue.





. Quem tem tatuagem não pode doar sangue.

Mito. Desde que esperem o período de 12 meses após a realização do procedimento, as pessoas que fizeram tatuagem e outros procedimentos com perfuração na pele podem doar sangue.





. O doador não pode ter ingerido álcool antes da doação.

Verdade. O doador não pode ter consumido álcool nas 12 horas que antecedem a doação.





. Após a primeira doação, só é permitida uma nova após 12 meses.

Mito. Mulheres podem doar a cada três meses, já os homens podem doar a cada dois meses.