Programação especial para a grande festa de Nossa Senhora de Fátima

Padre Fernando Lopes prepara festa para Nossa Senhora de Fátima (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)







Dia 13, sábado que vem, é dia de Nossa Senhora de Fátima. Padre Fernando Lopes, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, que fica na praça da Assembleia, no Santo Agostinho, elaborou programação especial para a grande festa da padroeira, que vai durar todo o dia. Até a véspera, dia 12, a igreja estará em novena dedicada a Nossa Senhora de Fátima. No dia 13, a programação começa às 7h, com a primeira missa, e vai até a noite, com atividades variadas. Serão cinco missas ao longo do sábado, oração do terço, momento de adoração à Santíssima Eucaristia. Às 18h, haverá missa solene seguida de procissão luminosa na praça da Assembleia. No encerramento, dentro da igreja, haverá a coroação de Nossa Senhora de Fátima por membros da colônia portuguesa.





Durante todo o dia, haverá programação musical no coreto da praça da Assembleia. Para finalizar, o Grupo Folclórico Gil Vicente, da colônia portuguesa, apresentará danças típicas de Portugal para celebrar a fraternidade com todos os povos. Quem for até lá encontrará tendas de alimentação para os peregrinos e espaço gourmet com comidas variadas: o tradicional pão de queijo mineiro, batata frita, pastel, espetinhos de churrasco, cachorro- quente, macarrão à bolonhesa, tropeiro, paella mineira, água e bebidas. Além da quermesse, terá espaço kids e lazer completo para crianças, com oficinas de pintura e brinquedos infláveis.





Por falar no padre Fernando, é impressionante o que ele já fez na paróquia. Antes de assumir a igreja, a presença de fiéis nas missas era mínima. Domingo passado, a igreja estava lotada. Foi preciso colocar cadeiras extras e ainda foi utilizado o espaço da capela.





PALESTRA

sobre arte





Em comemoração ao Dia das Mães, a artista e professora Julia Panadés fará a palestra “A figura cambiante da mulher em Clarice Lispector e Louise Bourgeois”, dedicada às figurações femininas nas obras da escritora do Brasil e da artista plástica franco-americana. A abordagem aproxima duas grandes artistas do século 20 a partir do tema “o corpo da mulher e suas figurações cambiantes”. Encontro marcado para o dia 10, às 19h, na Casa Fiat de Cultura.





DIA DAS MÃES

Filarmônica





No dia 14, às 11h, a Filarmônica de Minas Gerais fará concerto em homenagem ao Dia das Mães na praça do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, em frente à Sala Minas Gerais, sede da orquestra. O maestro seráJosé Soares, regente associado da Filarmônica. O programa traz clássicos do universo sinfônico brasileiro e internacional, como “Carmen”, de Bizet, “A bela adormecida”, de Tchaikovsky, “Batuque”, de Lorenzo Fernandez, “Mourão”, de Guerra-Peixe, e peças do univero popular como “Corta-jaca”, de Chiquinha Gonzaga (com orquestração de Anderson Alves), e “Milagre dos peixes”, de Milton Nascimento (com orquestração de Nelson Ayres). Entrada franca.





FEIRA ESPECIAL

neste domingo





Hoje é o último dia da Feira do Memorial Vale em homenagem ao Dia das Mães. O evento acontece desde 2015, com muitas novidades em produtos artesanais. O horário de funcionamento vai das 10h às 15h30, com permanência

até as 16h. A entrada é gratuita. O Memorial Vale fica na Praça da Liberdade.





HISTÓRIAS

da maternidade





Nesta época de Dia das Mães, tudo gira em torno delas. Dia 13, a partir das 10h, na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, será lançado livro com relatos de oito mães de Belo Horizonte. Em “História de mãe”, os depoimentos, acompanhados por ensaio fotográfico de Laís Gouvêa, revelam o quanto é desafiadora a maternidade no Brasil devido à falta de políticas públicas e ao preconceito, entre outros problemas estruturais da sociedade.





Mamães

movimentam a economia





Após o primeiro trimestre fraco em vendas, o varejo da cidade espera melhorar os números no Dia das Mães. O setor mais beneficiado será o de moda & afins, com peso que beira 70% das preferências. Esse número inclui vestuário (31%), calçados, bolsas, mochilas, perfumaria & beleza. O que sobrou ficou para flores e utensílios domésticos. O aumento do faturamento é de (apenas) 1,2%, mas chega a R$ 2 bilhões – só na capital mineira. A data é considerada o “segundo Natal” para o comércio. Mas o Dia dos Namorados, em junho, também alivia bem a barra da turma.





CARLOS III

AZEDUME





Os três dias de festas pela coroação do rei Charles III, da Inglaterra, ao que parece, não serão suficientes para reverter a antipatia que ele desperta na população. É algo sério, porque coloca em risco a própria monarquia. Além do azedume temperamental, Charles é cheio de manias. Dizem até que foi uma luta fazê-lo aceitar cardápio não vegano nas recepções de sua coroação. Para pegar uma caneta na mesa ao lado, ele costuma “convocar” o secretário. Por essas e muitas outras, a ideia de abdicação a médio prazo, em favor do filho William, tomou corpo antes de a coroa chegar à cabeça do primogênito de Elizabeth II.





EM LONDRES

empreendimento brasileiro





O grupo JHSF aterrisa em Londres com mais uma unidade internacional do hotel Fasano. A companhia comprou imóvel no bairro de Mayfair. Trata-se de um prédio histórico que passará por retrofit no interior, segundo o CEO Alonso de Oliveira. O Fasano London terá 20 apartamentos, dois restaurantes de alta gastronomia e um club exclusivo. A previsão de inauguração é entre 2025 e 2026.





CONQUISTA

do bom gosto





Desde que, há 25 anos, encontrei Denise Magalhães em sua flora aberta dentro de uma garagem, acredito ter descoberto uma decoradora floral singular. Batalhadora, ela fez de seu talento uma carreira vitoriosa, que circula não só no país, como também no exterior. No meio da semana que passou, fui à abertura de sua Verde que te quero Verde, que ocupa prédio lindo na Vila da Serra, construído especialmente para ser uma loja que mostra tudo o que é bonito de se ver. Confesso: fico orgulhosa como se fosse diretamente sócia deste sucesso. É com o maior orgulho que participo indiretamente da carreira de Denise. E recomendo a todas as pessoas de bom gosto que passem por lá para ver o que é bonito e refinado para decorar uma casa. De flores a plantas, de vasos a arranjos, de peças a achados únicos. Para completar o charme da flora, lá funciona o café de Mariana Laender, com tudo de delicioso que pode ser oferecido para fechar com chave ouro as atrações do local.





MESAS DECORADAS

& lançamento de joias





A semana passada foi movimentada na Casadorada. Na quarta-feira, houve a abertura da mostra de mesas decoradas em homenagem ao Dia das Mães. A proprietária da loja, Afonsina Megale, anfitrionava os convidados que foram conferir de perto o trabalho de Carol Toledo, Lu Pagani (La Travessa), Rejane Diniz e Ana Elisa Saldanha. Na quinta, foi a vez de Cibele Andrade lançar sua coleção de joias Guardian, em parceria com Lud Botelho, durante coquetel muito concorrido.





MODA

SEM FUMAÇA





A ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil) lançou nova edição de sua revista, com várias matérias sobre o setor em Minas. Um dos artigos é de autoria do presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, mostrando o esforço sustentável dessa cadeia produtiva em nosso estado. Entre outros dados, assinala a mudança da matriz energética nos últimos 50 anos, com a redução do óleo combustível em 99%, a diminuição do consumo de lenha em 76%, a expansão do uso de gás liquefeito em 36 vezes e da eletricidade em 242%. Destacou, também, o esforço para descarbonização da indústria mineira. Uma boa notícia.





SAPUCAÍ

SAPECADA





As mensagens oficiais sobre transformar o trecho da Rua Sapucaí, entre avenidas Assis Chateaubriand e Francisco Salles, em ajardinado quarteirão fechado sempre são otimistas. Passeio florido para turistas, vista para o Centro da cidade e muito mais. Mas os moradores da região estão apavorados, porque, na vida real, o risco de virar ponto de drogados, assaltantes noturnos e despejo de lixo é muito mais factível do que o pretendido florescer perfumado das margaridas. Foi o que aconteceu na Praça Sete.





GRAÚNA

CAPILAR





A indústria de tingimentos capilares está em polvorosa. Pesquisa publicada pela revista Nature informa que foi descoberto o mecanismo que provoca o aparecimento dos cabelos grisalhos – e o “remédio” já estaria a caminho. O adormecimento das células que pigmentam os folículos capilares é a razão do embranquecimento, mas encontraram o caminho para despertá-las. E tem mais: pode-se até reverter o processo ou freá-lo. Resumo: aquele desastre de testa e pescoço lambuzados por cremes colorantes,

nunca mais.





MET

NO TELHADO





Tido e havido como o principal evento fashion dos Estados Unidos, o tal baile do Met, em Nova York (ocorre na primeira segunda-feira de maio), virou um circo – como já falamos aqui. E provou isso, mais uma vez. O destaque do picadeiro ficou com o ator Jared Leto, fantasiado de Choupette – a gata herdeira do homenageado Karl Lagerfeld. Subiu no telhado. Interessante, mesmo, foram o antes e o depois da festa. No antes, o palco foi Hotel Carlyle, onde estrelas como Gisele Bündchen e Rihanna se vestiram para a festa. O after-party brilhou no Boom Boom Room, onde a cantora Billie Eilish deu até canja.





DESPEDIDAS

Sarah e Júnia





Aos poucos, a moda mineira vai perdendo as personagens que fizeram dela, principalmente nos bastidores, um dos pilares da economia de BH e da valorização do “saber fazer” no setor. A última semana registrou dois falecimentos: Sarah Vaintraub e Júnia Melo. Sarah foi realizadora de inúmeras mostras e feiras de moda aqui e em outros estados, sempre priorizando nossas marcas. Participativa e bem-relacionada não só aqui como em várias regiões do país (principalmente São Paulo), usava sua rede de contatos para apresentar, promover e vender a produção da nossa indústria fashion. Júnia Melo, costureira de mão cheia, não guardou para si os conhecimentos e foi responsável por ensinar a uma grande parcela de costureiras, modelistas e estilistas a arte do corte e costura. Duas perdas irreparáveis.





POR AÍ...





Minas vai perder espaço na cena empresarial brasileira, com a saída do atuante Robson Andrade da presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Sua passagem por lá foi histórica, ao assumir depois de a entidade ficar por décadas sob o domínio de representantes do Nordeste. Agora, o mineiro entrega o posto para outro nome daquela região, mais exatamente o baiano Ricardo Alban, recém-eleito. A posse será em outubro.





A expô de 31 “esculturas coronárias”, chamada “Big heart”, na Praça da Liberdade, tem assinaturas variadas, até de atores globais. O objetivo é denunciar a destruição da mata atlântica, bioma que é pequeno em Minas, quase todo destroçado. O leilão on-line das obras será feito no fim do mês, com renda para uma tribo do Nordeste.





Ainda no clima “arte na cidade”, o “Mapa daluz” acontece entre 11 e 14 de maio, com intervenções luminosas em vários pontos do Centro de BH. Na edição do ano passado, entre as obras mais bonitas estava o arco-íris em LED no viaduto Santa Tereza.





O Museu Abílio Barreto, na Cidade Jardim, foi cenário da edição especial da Feira Aproxima, que aconteceu ontem. Além dos comes & bebes de praxe, houve música e apresentação de espetáculos.





A jornalista Hildegard Angel é uma das coautoras do livro “Museologia da moda – Acervos e coleções do Brasil’, que será lançado no próximo dia 16, na Casa Fundação Rui Barbosa, no Rio. A coletânea de 18 artigos foi organizada pela professora Manon Salles. O evento faz parte do V Seminário de Moda.