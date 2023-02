ANDREA BOCELLI show em maio

Já estão à venda os ingressos para o show de Andrea Bocelli no Brasil, pelo site da Eventim. A apresentação será em São Paulo, em maio de 2024. O tenor tem uma única agenda no dia 26 de maio, no Allianz Parque. Os ingressos podem ser parcelados em até 10 vezes. Haverá também a possibilidade de compra de Entrada Social, que terá parte de sua renda revertida para Médicos Sem Fronteiras, uma organização humanitária internacional que leva cuidados de saúde a pessoas afetadas por graves crises humanitárias no Brasil e em diversos países. Quem adquirir os ingressos até 31 de março de 2023, além de garantirem os melhores lugares, poderão também participar da Ação Cultural “Vou pra França”, que dará duas viagens, com acompanhante, para assistir ao concerto de Bocelli no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na França, em julho deste ano. Informações no site.

PROGRAMAÇÂO 2023 assinatura da Filarmônica

Os amantes da boa música têm até o dia 12, para se tornar assinante da Filarmônica de Minas Gerais para a temporada 2023. As assinaturas são pacotes de ingressos vendidos antes do início da temporada, pela internet ou pessoalmente, na bilheteria da Sala Minas Gerais. O assinante recebe vantagens que vão de significativos descontos nos preços dos ingressos à possibilidade de ocupar o mesmo lugar nos concertos adquiridos e à comodidade de receber, em casa, os ingressos das apresentações compradas. Além disso, assinaturas têm sido adquiridas como opção de presente, pela experiência e pelo bom custo-benefício que proporcionam, além de durarem todo o ano. As séries disponíveis para assinatura são Presto, Veloce, Allegro, Vivace e Fora de Série, totalizando 57 concertos ao longo do ano nas cinco séries de assinaturas. Toda a programação e os pacotes de ingressos podem ser consultados no site da Orquestra: www.filarmonica.art.br. Vale lembrar que este ano a Filarmônica comemora 15 anos, e terá programação especial.

PROGRAMAÇÃO

no Memorial Vale





Várias oficinas estão programadas para este mês, no Memorial Vale, elas são gratuitas mas é preciso se inscrever pelo telefone (31) 3343-7317. Dia 9, a banda Minas Mineiras faz o espetáculo Ritualísticas, ao som de tambores que transmutam e curam. Dia 12, domingo, o bloco de Carnaval “Todo Mundo Cabe no Mundo” fará um ensaio geral em frente ao Memorial, com a presença da Corte Real Momesca do Carnaval de Belo Horizonte. Dia 26, será a vez do contrabaixista Pedro Gomes apresentar o show do seu disco Magma. Duas exposições são novidades: dia 4, Babélica mostra os trabalhos de Bárbara Macedo, Froiid, Lucas Skritor e Sara Lana, escolhidos pelo Edital Novos Artistas 2021/2022; e no dia 11, o fotógrafo Pedro David apresenta imagens do cerrado mineiro, feitas na região da Serra do Cipó, onde vive. O museu não funcionará durante o Carnaval, de 18 a 22, de sábado a quarta-feira.

Naty Vasconcelos e Alexandre Machado com o filho Daniel (foto: arquivo pessoal)



ANIVERSÁRIO

Pequeno Príncipe





Naty Vasconcelos e Alexandre Machado comemoraram o aniversário de dois anos de Daniel, o filho caçula, com um almoço para a família e amigos muito íntimos, semana passada. A festa foi no salão de festas do prédio, no Santa Lúcia, e teve como tema o Pequeno Príncipe. Tudo no maior capricho, como é de praxe em tudo que Naty (e a mãe Adriana) faz – filho de peixe, peixinho é –, com direito a ilustrações da competente e talentosa aquarelista Luisa Simão. Como o dia foi de sol, as crianças tiveram direito a piscinada e aproveitaram a valer. No menu, uma bela macarronada da Nona para os pequenos, e uma deliciosa feijoada da Avelã, de Pedro Gazinelli, para os adultos.





COQUETÉIS

clube por assinatura





A APTK Spirits, empresa de coquetéis engarrafados que tem como sócio o premiadíssimo bartender Ale D’Agostino, lança o “Cocktail Clube”, o 1º clube de assinatura de coquetéis do Brasil. O clube é destinado aos amantes e admiradores de coquetelaria que querem desfrutar desse prazer no conforto de sua casa, ou presentear amigos.





CARNAVAL

contra assédio





Carnaval é alegria. Todos os ritmos. Todas as cores. Todos os sons. Mas sempre tem um pra atrapalhar. O Porks entrou na campanha “Não é Não”. De amanhã até o dia 16, as três unidades da marca em BH estarão com uma ação especial contra o assédio. Em uma interação educativa e preventiva ao combate dos abusos contra as mulheres antes do carnaval. Quem for de abadá ganha um chope rosa pilsen 330ml, oferecido pela cervejaria Yellon que também está nessa campanha. Um chope de cortesia por CPF. A proposta é alertar sobre o respeito às mulheres.





PROJETOS CULTURAIS

ampliação de investimento





Cemig amplia investimento e destina R$ 4 milhões para projetos culturais selecionados em edital de carnaval. A relação das propostas pré-selecionadas foi divulgada na última terça-feira, e na quarta já começou o prazo para que os 20 projetos pré-selecionados no chamamento público “Carnaval da Liberdade - Cemig 70 Anos” apresentem a documentação necessária e exigida no edital para habilitação das propostas. A previsão é que a lista final com os nomes dos projetos aprovados seja publicada amanhã, no site da Companhia.





POSSE

no NAIS





Em meados de janeiro a Tenente Coronel da PMMG, Ana Paula Ribeiro de Menezes, foi empossada com chefe do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da Polícia Militar de Minas Gerais, que é o maior do estado, atendendo um público aproximado de três mil pessoas por mês. A solenidade de posse foi presidida pelo diretor de Apoio Logístico, Coronel Marcelo Ramos de Oliveira e contou com a ilustre presença do Cel PM Desembargador James Ferreira dos Santos, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Ana Paula é casada com Paulo Henrique Ferreira Maia, diretor financeiro do Automóvel Clube de Minas Gerais.

CARNAVAL

modo & folia





Demorou, mas aconteceu. A simbiose implícita entre carnaval & moda acabou se materializando em grande estilo com o Grupo Soma instalando um super camarote no Sambódromo do Rio. O mais poderoso grupo fashion do país, vai promover cinco noites de folia – enquanto seus convidados assistem os desfiles das escolas de samba na Sapucaí. Além de show de Fernanda Abreu e Diogo Nogueira entre outros, para distrair a turma espalhadas pelos três andares do lugar – com mais de mil metros. Detentor de marcas como Farm, Animale, Hering, NV, Cris Barros, Foxton, Dzarm, Maria Filó e Fábula, a razão desse investimento é que o ‘carnaval dita moda e comportamento’, segundo a sócia-fundadora da Farm, Kátia Barros.

CIDADE

rude





Uma pesquisa realizada, recentemente, sobre quais as cidades brasileiras são mais rudes com o turista, a nossa Belo Horizonte ficou em quinto lugar. Uma classificação nada prestigiosa e que enfureceu a turma do trade turístico local – com toda razão. Afinal, tornou-se até mesmo lugar-comum destacar a hospitalidade do mineiro. Dizem que a perda de pontos se deu em razão de informações inexatas dadas pelos cidadãos aos visitantes e o costume de, às vezes, falarem alto demais em lugares fechados.









CÂMARA MUNICIPAL

arte & política





Na animada movimentação política que marcou o inicio do mês, com posse de deputados estaduais e suplentes de vereadores, um fato realmente interessante ocorreu. Foi o retorno do painel de Yara Tupinambás ao plenário do Legislativo municipal – depois de restaurado pela própria artista. O interessante é que chegou com a promessa dos vereadores de que levar outras obras artísticas para o local, como forma de atrair os cidadãos e promover sua interação com a arte. Uma ótima iniciativa.

EXPOSIÇÃO

EntrePanos:





A exposição EntrePanos: rupturas do moderno e contemporâneo, na Casa Fiat de Cultura, com curadoria de Ricardo Ribenboim e Rachel Vallego, pode ser vista até o dia 12, e apresenta uma seleção de mais de 20 artistas de diversas gerações que se apropriam dos tecidos como experiências artísticas. O acervo reúne obras, reproduções e referências estéticas de nomes como Tarsila do Amaral, Hélio Oiticica, Flávio de Carvalho, Ronaldo Fraga, Arthur Bispo do Rosário, Nazareth Pacheco, Lyz Parayzo, Claudia Andujar, entre outros. A mostra é inédita e é composta por quatro núcleos que se correlacionam: Mantos, Rupturas, Suportes, e Imaginários.





Inspirado em um dos contos mais relevantes de Guimarães Rosa, a exposição “A Terceira Margem” abre as exposições de 2023 na Casa Fiat de Cultura e busca discutir a travessia humana. O artista Henrique de França reconstrói a realidade a partir de fotografias antigas em justaposições oníricas. A mostra, em cartaz na Piccola Galleria, pode ser visitada até o fim do mês.

CARAMUJOS

bom para a pele





A imprensa dedicada à beleza destacou a ideia de um consultório inglês, usando caramujos para tratar a pele das belas. De fato, a imagem é chocante – mas o fato não é novo. Muito usado no Japão e na Europa (desde a Idade Média para clareamento), a gosma de caramujo é benéfica para pele e até ajudou no tratamento dos

atingidos em Chernobyl. No mercado existem produtos à base deles, ótimos para aplacar as rugas, acne, queimaduras, etc. Mas não pode ser bicho do mato, tem que ser de criatório adequado.

CIDADE

civilizada





Nos últimos tempos, uma mudança civilizada e bem-vinda está se verificando nos acontecimentos sociais da cidade – inclusive entre a turma mais jovem. É o estabelecimento de horários prévios (geralmente entre 17 e 23h) e mais vespertino para comemorações, show particulares & afins. Garante alegria e não incomoda os vizinhos. Agora, só falta aplicar a lei dos foguetes barulhentos – que ainda insistem em pipocar, ilegalmente.

POR AÍ...





O estilista Victor Dzenk baixa em São Paulo para o lançamento de sua coleção especial alto verão para a Maison Degani. O ponto alto são estampas de pavão, inspiradas nas aves que Marisa Degani mantém em sua ilha particular. Até um penacho do descarte natural, enfeita o convite – impresso em papel reciclado. Tudo muito fino.





Embora a data ‘oficial’ dos lançamentos de pronta entrega do inverno 2023 em BH seja após o carnaval, muitas marcas já estão recebendo compradoras lojistas. O movimento começou na segunda quinzena de janeiro, mas essa primeira semana de fevereiro já registrou um bom movimento nos showrooms do

Prado & arredores. Sinal de que, pelo menos na moda, a animação prossegue.





E, por falar no assunto, os organizadores da Minas Trend divulgaram, no decorrer da semana, a data da sua próxima edição – entre 11 e 13 de abril. O local será o Minascentro, que se ajustou bem à nova fase da feira. Nos estandes estarão as coleções verão 2023 \ 2024. O evento abrigará, também, o programa ‘Imersão na Indústria’, cuja primeira edição foi no ano passado. Ambos, promovidos pela Fiemg.





A nova mesa da Assembleia Legislativa reflete o retorno da política mineira regida pelo equilíbrio e boa convivência. A observação de uma velha raposa política, acrescenta que, além do perfil conciliador do novo presidente da casa, deputado Tadeu Martins Leite, também pesou nisso os arremates feitos pelo experiente deputado Antônio Carlos Arantes, eleito como 1º. secretário da chapa. Uma boa escolha.





Na última terça-feira, a marca Alexandre Birman celebrou seu mais novo lançamento global, a coleção Tales of Itapuã. Com uma experiência para convidados, imprensa e amigos da marca, a comemoração contou com atrações musicais na Barraca do Lôro, um dos pontos mais charmosos de Itapuã, em Salvador.