Almoço na Pampulha aniversário informal

Fernando Vasconcelos e Babi, Maria Elvira Ferreira e Marcelo Abi-Saber (foto: Isabela Teixeira da Costa/em/d.a press)



Uma das coisas que Maria Elvira Sales Ferreira mais gosta é receber amigos em sua casa, na orla da Lagoa da Pampulha, para agradáveis almoços aos sábados. Semana passada não foi diferente. Apesar de ser mês de férias, Maria Elvira reuniu algumas pessoas que estavam na cidade para um quase encontro de Luluzinhas, não fosse pela presença de dois homens muito queridos, seu namorado, o empresário Marcelo Abi-Saber e o cirurgião plástico Fernando Vasconcelos. O motivo é que no dia era aniversário de Babi Vasconcelos, e como os filhos estão em viagem, a comemoração foi lá, por isso, o marido não poderia faltar. Foi uma tarde das mais agradáveis quando tivemos oportunidade de encontrar com pessoas que andam bem sumidas como Ester Negrão de Lima e Maria José Marinho. Muito bate-papo, uma comida deliciosa preparada na cozinha de Maria Elvira, e, para arrematar, visita às coleções do Vale do Jequitinhonha – que agora está na Pampulha, já que o sítio será transformado em um condomínio pela PHV –, a de coruja, de miniaturas de cadeiras, de caixas e outras menores. Entre as presenças (além dos já citados) Beth Pimenta, Adriana Vasconcelos Oliveira, Margareth Marinho, Denise Guerra, Iris Chaves.

ALERTA

novo golpe





Com o aumento das transações digitais em bancos, crescem as modalidades de golpes e fraudes. Agora estão aplicando o Golpe do Brinde, e os bancos estão fazendo o alerta. Como é o golpe: O fraudador vai até a vítima e se apresenta como entregador de um brinde ou presente. Quando entrega, para supostamente “confirmar” o recebimento, o entregador pede para tirar uma foto do cliente com presente, usando o seu celular, ou seja, do entregador. Com a sua foto e seus dados ele contrata produtos ou serviços bancários em seu nome. Como se precaver: Nunca tire uma foto sua (selfie) por solicitação de entregadores, sob o argumento de confirmar que o brinde foi entregue. Os entregadores podem colocar uma fita isolante no celular que tira a selfie. O objetivo deles é que o cliente não perceba a mensagem de contratação na tela da biometria. Fique atento. Não podemos negar a criatividade dos bandidos.









ANIVERSÁRIO

Toca do Tatu





O Memorial Vale recebe, no próximo domingo, às 11h, o espetáculo musical "Toca de Tatu – 10 anos", do grupo mineiro de choro e de música instrumental brasileira. Formado por Lucas Ladeia no cavaquinho, Abel Borges na percussão, Luísa Mitre no piano e Lucas Telles no violão, o grupo equilibra suingue, versatilidade e delicadeza. O show integra o projeto Memorial Instrumental, com curadoria de Juliana Nogueira. A retirada de ingressos pode ser feita uma hora antes do evento, sendo no máximo um par de ingressos por pessoa. Os lugares são limitados e a entrada é gratuita.









MINEIROS

no exterior





Empresa mineira Cedro Têxtil será uma das representantes do Brasil na 35ª edição da Colombiatex, maior feira do segmento têxtil da América Latina, que começa terça-feira e termina dia 26, na Colômbia. A Cedro começa o ano registrando aumento nas exportações. Em 2022, 10% da produção teve como destino o mercado externo, o que representou um crescimento de 2% em relação ao ano anterior. Entre os artigos que merecem destaque está a linha Workwear, que em 2022 aumentou as vendas em 40% em relação a 2021. Os principais parceiros comerciais da Cedro são os países latino-americanos, com destaque para a Colômbia, Argentina, Peru, Equador, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile. Neste ano, o tema é economia circular e a organização da feira pretende incentivar o compromisso da indústria têxtil com a moda sustentável, mais consciente

e disposta a cuidar do

meio ambiente.





GREGOS

fibra & monarquia





A morte do ex-rei Constantino II, da Grécia, reuniu mais de 20 casais reais e manifestações populares de apoio nas ruas. Mas o fato mais notório ali, foram os aplausos para a rainha Sofia, da Espanha, irmã do falecido. Mulher de fibra, consta que o destino a fez receber, por razões de estado, em Madri, um dos líderes do golpe que retirou sua família do trono. Ao tentar se desculpar com a monarca, o ditador recebeu uma resposta fulminante: ‘o senhor derrubou uma princesa, mas agora está conversando com uma rainha. Fique à vontade no meu palácio’.

CONSTRUTORA

resultados históricos





O Grupo Patrimar – construtora e incorporadora mineira que atua nas classes econômica, média e alta em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e no interior de São Paulo – divulgou sua prévia operacional do 4º trimestre de 2022 e anual. O grupo fechou 222 com resultados históricos positivos. Ano passado, o Grupo lançou R$ 1,36 bilhão, o que equivale a um aumento de 7,9% comparado a 2021. Já o landbank da Companhia, fechou o ano de 2022 com VGV 100% de R$ R$ 11,3 bilhões. Tal valor é 20,7% maior que dezembro de 2021 e 4,5% maior que setembro de 2022, atingindo assim a maior posição na história da empresa. Apesar da queda no volume de vendas contratadas líquidas no ano, participação nessas vendas cresceu, alcançando 90,3% em 2022 – um aumento de 10,4 pontos percentuais (p.p) quando comparado ao último ano.

BLOOMIN'DAY

Make-A-Wish Brasil





Durante o enfrentamento de uma doença grave, os pacientes podem se beneficiar de ações que ajudem a trazer esperança e momentos de alegria para o tratamento. Pensando nisso, o Outback se une pela quinta vez com a instituição Make-A-Wish Brasil para promover a 16ª edição do Bloomin’ Day, dia em que toda a venda líquida da famosa cebola gigante e dourada do restaurante é revertida para ajudar a realizar sonhos de crianças e adolescentes com doenças graves. No dia 26, quinta-feira, ao adquirir uma Bloomin’ Onion nas unidades físicas do restaurante ou a Bloom’ Petals pelo delivery, o consumidor pode colaborar para essa causa e ajudar a transformar os sonhos dos pequenos em realidade. A parceria entre o restaurante e a organização sem fins lucrativos teve início em 2017 e contabiliza 152 sonhos realizados de crianças e adolescentes que estão passando por uma doença grave.





AMBULÂNCIAS

solavancos & mortes





O acidente no interior de Minas, no qual uma grávida morreu atingida por um aparelho mal instalado

no interior de uma ambulância, revela o caos no transporte de pacientes por aqui. Já falamos sobre isso e repetimos: a segurança é pouca. Nem mesmo uma boa suspensão para amenizar os solavancos. Mas, já que não temos isso no país, que tal importar dos EUA aquelas maravilhas que eles fabricam lá? Isso já foi feito com os famosos ônibus escolares amarelos – cuja tecnologia foi copiada ou teve unidades importadas.

ARQUITETURA

ugly style





Circulando pela cidade, seja em bairros tradicionais ou nas regiões emergentes, dá uma pena ver a pobreza da arquitetura dos prédios novos. A maioria dos blocos residenciais parece, na verdade, edifício corporativo. Principalmente as entradas pretensiosas. Quando não são fachadas de vidros coloridos (o azul é o preferido), são detalhes excessivos. O ‘pecado’ não é apenas de BH, pois os horrores que estão criando em São Paulo e Rio, por exemplo, são de arrepiar. Mas a campeã nacional do mau gosto arquitetônico é a cidade de Camboriú, balneário catarinense.









CARIOCA DA GEMA

replique na Savassi





O restaurante Redentor, um dos points consagrados da Savassi, está fazendo campanha para reforçar seu ‘espírito carioca’ e estimula os frequentadores a usarem chinelos – bem descontraídos. E com o mesmo espírito brincalhão do Rio, um gaiato de plantão não deixou escapar a inevitável piada (de mau gosto): sugeriu que também deveriam colocar nas paredes cenas da Rocinha, Complexo do Alemão & afins, vídeos com arrastões na nas praias, sonoplastia lembrando as invasões das comunidades e, claro, bastante chiado de xis no lugar do uais, nas conversas. Mais carioca, impossível.

BUTIQUES

apagando as luzes





Com grande parte do seu PIB oriundo da moda, os franceses não repetem o mesmo brilho quando o assunto cai no comércio interno de vestuário. O fato é que o número de butiques de roupas que foram fechadas no país desde 2019 aumentou 17%, sendo 11% somente de 2021 para cá. Alguns dos fatores são a inevitável pandemia da Covide e o aumento das vendas pela internet – que subiu mais de 80% no mesmo período. Tanto lá como cá, assim as roupas chegam direto em casa e com preço mais baixo do que o praticado na loja da esquina. Mas os franceses têm uma grande diferença: priorizam os produtos feitos em seu país, razão pela qual as sheins da vida têm sucesso apenas relativo por lá.

NOIVAS

tríplice aliança





A expansão da indústria de vestidos & acessórios de noivas, está sendo impulsionada por eventos inusitados – para não dizer surpreendentes. Pelo menos na Europa e algumas regiões dos EUA, os ateliês dedicados ao assunto estão recebendo encomendas múltiplas desses itens para um mesmo casamento – são as noivas adeptas ao poliamor. Há casos de duas noivas, às vezes três noivas para o enlace com um só noivo. Formam um trisal. Por outro lado, nos casamentos homoafetivos femininos uma das parceiras, quase sempre, não abre mão do branquinho longo, grinalda e buquê.









PÓS-REALISMO

legado de Lollô





Considerada uma das últimas divas do cinema, Gina Lollobrigida foi-se aos 95 anos. Ela fez parte de uma geração em que a beleza era essencial nas telas. Por isso mesmo, algumas delas foram mais associadas ao seu lado sexy do que à sua inteligência. Ao lado de Brigitte Bardot, Lollobrigida era uma dessas. Mas enquanto a italiana seguiu a vida como designer de joias, escultora e fotógrafa, a francesa preferiu levantar a bandeira da defesa dos animais e chegou a ter dezenas deles no seu refugio da Côte d’Azur, como patos, gatos, cachorros e onças, que estão por lá até hoje.

POR AÍ...





O chef Felipe Rameh assumiu o Tragaluz Restaurante Casa, em Tiradentes, e está cheio de ideias para o local





Uma beleza as figuras em papel, feitas pela artista Bernadete Fiorini, com representações religiosas & afins. Uma delas, mostrando os Três Reis Magos, foi doada, recentemente, para a Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia. A entrega foi feita durante apresentação do grupo de Folia de Reis do Bairro Paulo VI, na 3° Jornada dos Santos Reis, na capela do Instituto São Jerônimo – obra social dirigida por Bete de Almeida Teixeira.





Com seu olhar apurado, Mary Figueiredo Arantes descobriu coisas incríveis em sua última viagem de garimpo cultural no interior de Minas. Uma das mais bacanas foi postada em suas redes sociais, mostrando uma procissão do Enterro, na Semana Santa, com figurantes e cenário feito em tecidos, no Museu das Manifestações Religiosas, em Diamantina. A lista de achados é preciosa e passa por vários outros municípios.





Uma boa notícia o retorno do quadro do Iepha no programa Revista da Tarde, da rádio Inconfidência – comandado por Déborah Rajão. As informações dadas são levadas ali por Beto Mateus, ao vivo, e visam promover as riquezas do patrimônio cultural de Minas – tanto arquitetônico, gastronômico e outros.