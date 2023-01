Carnaval de BH ganha apoio de setores

Regina Rolhfs, Silvana Machado, Patrícia Coutinho, Cláudia Travesso (foto: Isabela Teixeira da Costa/em/d.a peress)



No último dia 9, o presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato, se reuniu com o presidente da ACMinas, José de Anchieta da Silva para tratar de vários assuntos importantes para Belo Horizonte e todo o Estado de Minas Gerais, entre eles a realização do Carnaval na cidade. Segundo Nadim, Fecomércio MG, SESC SENAC e ACMinas vão se esforçar para continuar valorizando a festa que mais movimenta a cidade durante o ano. E reforçou a importância da presença de turistas na cidade que movimentam bares, redes de hotéis e beneficiam o setor do comércio em geral. A movimentação econômica prevista é de R$ 623 milhões, sendo R$ 320 milhões no setor de bebidas e alimentos. A previsão é que mais de nove mil vagas de emprego sejam geradas, além de 15 mil vendedores ambulantes credenciados. Segundo a prefeitura, o público esperado para este ano é de 5 milhões de foliões e cerca de 250 mil turistas.

QUE SAUDADE

decoração das praças





Não sei se os leitores pensam como eu, mas que saudade das belas decorações de Natal nas praças de Belo Horizonte. Quem não se lembra do primeiro ano que a Praça da Liberdade foi decorada com luzinhas brancas? Ficou deslumbrante. Depois as decorações foram evoluindo, e chegaram num ponto em que de dia também era possível ver o Natal presente, independente do efeito luminoso. Mas de uns anos pra cá perderam a mão. Esqueceram da beleza e harmonia do Natal e exageraram na mistura de cores, desvirtuando do tema principal. E para decepção geral, não teve decoração na Avenida Barbacena que sempre foi deslumbrante, e muito esperada. Quem fazia essas decorações por aqui era a competente empresária Cláudia Travesso. Conversando com ela, me disse que os responsáveis agora criam temas que não casam com o Natal. Este ano foi mineiridade (nada contra, mas - de novo - fica misturado). “Natal pra mim é vida, é alegria e sintonia com a renovação. Amo o que faço e faço com muita alegria. Hoje, faço projetos que acredito que serão identificados com a população da cidade, que vão trazer o Natal genuíno, que todos amam. O brilho que encanta a todos”, diz. Ela não fez BH, mas arrasou em Contagem que encantou a todos com 30 locais lindamente decorados. A empresária também assinou outras 18 cidades do Estado.





JANTAR MUSICAL

noite italiana





Lilian Furman já arregaçou as mangas e organizou o seu primeiro jantar do ano. Será nesta quinta-feira, 19, às 20h30, na Cantina Provincia de Salerno. Será com menu degustação com direito a couvert, duas entradas, três pratos principais e uma sobremesa, assinado pelo chef Bruno Peluso. A música ao vivo será comandada por Paola Giannini e Cláudio Giovanni. Quinta será aniversário de Marquinhos Furman e, é claro, terá direito a parabéns. Ótima oportunidade de confraternização de

início de ano. Ainda tem alguns lugares disponíveis.

Daniel Costa e Tereka Araújo no Réveillon do PIC (foto: arquivo pessoal)





QUEIJO CANASTRA

Minas ganha rota





Depois do sucesso que foi o evento do Made in Minas, na Serra da Canastra, em dezembro do ano passado, agora é a vez da Rota do Queijo Canastra. Jordane Macedo, diretor da Culturar, criou a rota para sinalizar a região, permitindo às pessoas saberem onde estão todos os produtores do saboroso queijo Canastra. Estão sendo instaladas dezenas de placas dentro do roteiro, nelas contém um QR- Code, que de dentro do carro o turista direciona a câmera do celular que já direciona para a rota do queijo. Ou no link: www.madeinminasgerais.com.br/rotadoqueijocanastra.

Mais detalhes: @madeinminasgerais





INHOTIM

visita gratuita





A partir de fevereiro, o Instituto Inhotim, sob patrocínio da B3 (a Bolsa de Valores do Brasil) – por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura –, terá visita mensal gratuita todos os últimos domingos do mês. O dia de visitação sem custo de ingresso começa a valer no dia 26 de fevereiro e segue até janeiro de 2024. O horário de visitação aos domingos é das 9h30 às 17h30. Em janeiro a gratuidade será no dia 27. Os visitantes interessados devem retirar o bilhete online pelo site do Sympla.

CARNAVAL

publi-momo





A busca frustrada por patrocínios de peso para o Carnaval de BH, mostra que a visão ‘externa’ da nossa folia é bem diferente da euforia e dimensão que damos ao assunto por aqui. Patrocinadora dos carnavais do Rio e São Paulo, grande marca de cervejas, por exemplo, não quis estender sua espuma carnavalesca até nossa capital. O fato é que, para efeito de investimentos, dizem que valem mais plumas, paetês, sambódromos e sambistas rebolando do que meninada ‘ôzada’ e bloquinhos de bairros. Uma pena, porque, para o folião de raiz, a nossa versão é, de longe, mais autentica e mais divertida. Por isso mesmo, já está garantida pela Prefeitura.

NOBREZAS

Harry maluquinho





Pelo teor do livro que o príncipe Harry acaba de publicar em edição mundial (16 idiomas), o ‘príncipe maluquinho’ pirou de vez. Além de descer a lenha nos parentes (principalmente no irmão, o príncipe William) fez revelações incríveis – como a de que matou 25 talibãs quando servia ao exército inglês. Dizem que é só revolta pelo desprezo da família, mas, assim como fez seu tio-bisavô, Duque de Windsor, ao entregar seu destino a uma ‘alpinista social’ norte-americana, sabia que a vida não seria fácil. O diferencial é que, pelo menos, o ex-rei Eduardo VIII manteve sua dignidade irretocável. Já o caçula de Lady Di, escancarou sua frustração por um punhado de dólares.





CRIEIROS

falso upgrade





Começando a se divertir como blogueiras, as pessoas que falam de tudo e de todos nas redes sociais acabaram se transformando em influencers, digo, influenciadores. Os mais seguidos ali, ganharam uma grana danada. Com o desgaste da função e dos assuntos, agora passaram a se autoproclamar de creators. Na fonética anglófila, crieirôs. A diferença é que, agora, se consideram ‘criadores de conteúdos’ – daí o nome. Como a maioria do ‘conteúdo’ permanece frágil e o objetivo continua a ser comercial, na prática, não houve melhora alguma. Só uma maneira nova de faturar alguma coisa.

HOSPITAL EVANGÉLICO

parceria para adolescentes





O Centro de Oftalmologia do Hospital Evangélico de Belo Horizonte é uma das instituições parceiras da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para a realização de um projeto de assistência oftalmológica direcionado para estudantes de sete a 14 anos da rede municipal de ensino. A iniciativa é parte da política do Sistema Único de Saúde (SUS) para essa especialidade que está diretamente relacionada ao processo de desenvolvimento das crianças. Segundo o médico oftalmologista e diretor da unidade, João Neves, estima-se que entre 10% e 20% das 104 mil crianças matriculadas no ensino fundamental da rede municipal apresentam algum problema que comprometa a visão. Ele ressalta, ainda, que os olhos se desenvolvem até os oito anos e que quando a imagem não se forma corretamente, seja por algum problema que impede a entrada da luz ou mesmo por alterações como altos graus de miopia ou hipermetropia pode haver prejuízos definitivos para a visão.





LUXO

bonne anée





Enquanto nosso país inicia o ano com chuvas torrenciais e nuvens pesadas no horizonte político, os europeus somam eventos de peso em sua agenda de luxo e elegância. Um deles é a reabertura do Café de Paris, em Mônaco, atualmente em restauração. Falando assim, parece pouco. Na verdade é um palácio de vidro & ferro, no estilo art-nouveau, ampliado em dois andares e novos terraços para receber brasseries, espaços de entretenimento e várias lojas de altíssimo luxo. O prestígio do empreendimento é tanto que até abriu uma filial no Catar – o que já dispensa maiores comentários.

ECOSSISTEMA

de beleza





O Grupo Boticário concluiu a aquisição da Truss Professional, marca nacional de produtos capilares com ampla presença em salões de beleza no Brasil e no mundo, após o acordo ter sido aprovado sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A operação marca a estreia da companhia no segmento de salões de beleza e amplia significativamente sua presença na categoria de cabelos, reforçando a atuação com novos públicos e parceiros, como o profissional de beleza. A compra da Truss é mais um passo estratégico do Grupo Boticário na formação de um ecossistema de beleza, que expande a presença da companhia para novos mercados e a atuação em formato de plataforma.





LÁPIS PRETO

liquida nada





As liquidações de inicio de ano, seguem o mesmo ritmo das liquidações sazonais forçadas e promovidas pelo comércio – como a tal de Black Friday. Vale dizer, descontos falsos (em muitos casos) e o desinteresse, cada vez maior, dos consumidores. Nos primeiros dias do assunto neste mês de janeiro, uma astuta consumidora, na TV, deu resumo exato da coisa: ‘muito visitei, pouco me convenceu e nada levei’. Perfeito.

GALOCHA

silicone ajustável





Um tipo de calçado que, de certa forma, era comum no tempo chuvoso antigamente (até os anos 1960), a galocha voltou à moda – mas em versão modernosa. Segundo os anunciantes, trata-se de um 'protetor de calçados em silicone antiderrapante’, perfeitamente ajustável – desde que o sapato não tenha salto alto. Por enquanto, ainda não se tem notícia de muita gente usando o artigo por aí, mas a ideia é boa. Quem usa tênis e sabe o quanto esse tipo de calçado se encharca com qualquer chuvisco, vai adorar.

PARQUE DO PALÁCIO

oficina para crianças





O Parque do Palácio está reaberto, depois de um breve período de recesso de fim de ano. O espaço, situado aos pés da Serra da Moeda é um ótimo programa para se fazer com crianças: hoje tem a oficina para crianças "Bolhas de Sabão Gigantes”, 10h30 às 12h30, onde aprenderão a construir sua varinha mágica e os truques para produzir bolhas gigantes. A atividade ocorre das e quem quiser participar, basta apenas adquirir o ingresso para a entrada do parque. Enquanto as crianças se divertem, os adultos podem aproveitar o brunch do Café Magrí com vista para a piscina modernista ou visitar a exposição "Niemeyer", do fotógrafo Jomar Bragança, em cartaz no segundo andar do Palácio das Mangabeiras.

POR AÍ..





Animada com as comemorações estendidas pelos seus 60 anos de vida, a Agnes Farkasvolkyi inicia nova temporada de jantares na sua Casa de Agnes. Na terça-feira, acontece a segunda edição do jantar-biografia, expondo 50 obras da chef/artista, oferecendo mais de 10 pratos icônicos de sua trajetória com receitas finas & saborosas. Vale a pena conferir.





Depois de passar o réveillon em Lisboa, Chico Santoro voou para a Suíça com o Thiago Almeida, com direito escapadas nas geleiras nos arredores de Genebra. Em Portugal, eles se hospedaram com o simpático casal Patricia e Marcio Barreto – que adora a moda mineira e que é dono do elegante espaço da Pathisa, na Barra da Tijuca, e resolveram dar um tempo na sua casa de Cascais.





E, por falar no circuito fashion, a turma da Coopermoda já está em plena ebulição para colocar no ar a próxima edição da feira BH-à-Porter. Com lançamentos para o outono-inverno 2023, o salão de negócios acontece entre os dias 6 e 10 de março. Isto é, logo após o Carnaval.