Leitura completa 55 anos com muito sucesso e caminha para sua 100ª loja

A Leitura revolucionou o conceito de livraria e se tornou a maior rede do segmento do país (foto: Leitura/Divulgação)





A Livraria Leitura completa 55 anos em 2022 como a maior rede de livrarias do Brasil. Nos últimos 10 anos, a empresa triplicou o número de lojas e atualmente está presente em todas as regiões do país, com 97 pontos de venda localizados em 43 cidades de 22 estados brasileiros. Até dezembro, estão previstas mais três inaugurações, alcançando a marca de 100 lojas na rede.





GRUPO

Com essa presença abrangente no território nacional, mais de 20% da população brasileira reside em uma cidade em que a Leitura está presente. Além das lojas, outras empresas fazem parte do grupo, como a Leitura Distribuidora de Livros, o atacado de papelaria PLM, as quatro lojas de departamento D+ Casa e Presentes e a loja virtual leitura.com.





Em meio a um cenário dominado pela internet, a Leitura tem dado continuidade à abertura de lojas físicas, para proporcionar aos clientes a experiência de passear por uma livraria e escolher uma boa leitura em um ambiente cultural acolhedor. Soma-se a esse diferencial, o mix de mais de 100 mil itens. Além de livros, é possível encontrar revistas, material de papelaria, presentes, informática e um setor exclusivo para o público geek, com fun- kos, boardgames e afins. A presença do atendente livreiro é outro ponto que torna a experiência dos clientes ainda mais prazerosa, principalmente para aqueles que procuram títulos específicos ou necessitam de uma indicação para a escolha da obra para lazer, consulta ou estudo.





As megastores também têm espaços de entretenimento como cafés, ambientes para leitura, realização de sessões de autógrafos e eventos culturais.





Mas a empresa também se adaptou aos desafios impostos pela pandemia, quando muitas pessoas redescobriram o prazer da leitura. Assim, as vendas on-line cresceram mais de 10 vezes no período e houve investimentos em facilidades, como compras por delivery, WhatsApp e mídias sociais.





HISTÓRIA

A Leitura é uma empresa familiar, que teve origem no sonho de 15 irmãos de uma família de Dores do Indaiá, interior de Minas Gerais. Inaugurada em 1967 na Galeria do Ouvidor, tradicional ponto comercial de Belo Horizonte, para vender livros novos e usados, com o nome de Livraria Lê, tinha apenas 40 metros quadrados (m2) de área. Com a evolução dos negócios, a Livraria Leitura foi uma das primeiras do Brasil a aderir ao conceito megastore, que consiste em lojas acima de 1.000m2 e grande variedade de produtos de cultura e entretenimento.