A mulher deve ficar atenta à própria saúde íntima. Infecções, corrimentos e problemas mais graves podem ser evitados com adoção de cuidados para manter o equilíbrio da flora vaginal. A ginecologista Fabiana Bernardi dá dicas importantes, que devem ser observadas por todas nós.

“A vagina tem ecossistema dinâmico e complexo, com mais de 200 tipos de bactérias residentes na secreção vaginal”, diz ela. A flora vaginal normal é composta principalmente por bactérias do tipo lactobacilos. Quando ocorre o desequilíbrio, basicamente é porque houve diminuição considerável do número de lactobacilos.