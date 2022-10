Cabelos trançados fazem parte da trajetória da mulher desde a Antiguidade (foto: L'Oreal Paris/reprodução )

Isabela Teixeira da Costa/Interina





As tranças sempre estiveram na moda. Entra ano, sai ano, muda a tendência, mas elas não perdem seu posto de ser uma das belas opções de penteado. Claro que sempre te um modelo que fica mais em alta, mas o que não faltam são estilos diferentes de tranças. E o mais legal: elas são ecléticas, porque caem bem em qualquer tipo e textura de cabelo, para qualquer pessoa e podem ser feitas com o cabelo natural, mas também com materiais sintéticos que, graças à tecnologia, estão cada vez melhores.





A prova disso é que no próximo domingo (16/10), Salvador vai sediar a segunda edição do Trancistas Master, encontro voltado para trancistas de todo país, que vai reunir mais de 400 profissionais do setor para debater temas como empreendedorismo, tendências e técnicas para a realização dos mais variados penteados, no Teatro Jorge Amado.





Segundo disseram, será um espetáculo, com verdadeiros shows de profissionais da técnica. Muito mais que um penteado, as tranças são ferramentas de resgate da cultura e empoderamento estético, além de possibilitar autonomia financeira para profissionais do segmento. E é por isso que a Ginga Hair, primeira fábrica de fibras premium 100% acrílica e brasileira, aceitou o convite para participar do evento, comandado pela especialista Anna Telles.





As demonstrações de aplicação e os desfiles de penteados serão feitos com essas fibras, que foram escolhidas pela sua alta qualidade e semelhança com o cabelo humano. Elas são reutilizáveis e aceitam calor do secador e chapinha e não embaraçam. O mais legal é que foram desenvolvidas com tecnologia 100% nacional.





Para a fundadora da marca, Adriana Cavalcanti, trazer a multifuncionalidade de cabelos sintéticos premium para esse evento é uma forma de contribuir com a autonomia dos profissionais da área. “Nosso público é formado 90% por mulheres, e mulheres negras, então aceitamos o convite para participar do evento com grande satisfação, já que Salvador é a cidade com maior ancestralidade africana do país”.





Um amplo material enviado pela L'Oreal Paris apresentou uma enorme diversidade de tipos de tranças que, tenho que confessar, não imaginava que existisse. As mais conhecidas, como embutidas, espinha de peixe, unicórnio, boxeadora, laterais, tudo bem, mas vejam as outras, que imagino que muitas serão novidade para os leitores.





As queridinhas do momento são: trança dupla, ou "stacked braid", que é uma trança volumosa com outra mais fina ao centro, como se fossem tranças "empilhadas" uma na outra. Trança diagonal, como o nome diz, começa de um dos lados da cabeça e termina na outra lateral.





Trança unicórnio, mais despojada, cria um trança fina e embutida bem no topo da cabeça. Ideal para deixar os fios presos para atividades ao ar livre, sem perder a elegância. O boxer braids continua fazendo sucesso para todas as texturas de cabelo.





Coroa holandesa é perfeita para ocasiões mais festivas e formais. Trança dragão parece com a unicórnio, porém é mais volumosa e é feita através da junção de duas tranças embutidas, dando a impressão de ser uma só. Trança em cascata é mais delicada, mostra um efeito trançado que vai deixando fios separados, caídos no comprimento do cabelo.

Já a trança de nós não conta com efeito trançado, ela é feita com vários nós no comprimento dos fios, que parecem trançados. As tranças finas ao redor do rosto, muito usadas nos anos 1990 e 2000, voltaram. Fique ligada.