casamento de Lívia Braz e Bruno Orsini em Escarpas do Lago

Os noivos Lívia Braz e Bruno Orsini Augusto Ferreira (foto: fotos: arquivo pessoal)

CASAMENTO Em Escarpas

O casamento de Lívia Braz e Bruno Orsini no último fim de semana em Escarpas do Lago surpreendeu os convidados em todos os sentidos. Primeiro pela escolha da noiva e de sua mãe Vanilda de fazer tudo com profissionais de Formiga, cidade próxima do balneário. Segundo pela cerimônia religiosa que foi muito emocionante e terceiro pelo comprometimento dos noivos com Deus e com o estudo da Bíblia. O local escolhido foi o Clube de Escarpas. A cerimônia foi ao lado da piscina, tendo a lagoa ao fundo. O Altar estava lindo, decorado em folhagens e flores lilás. O celebrante foi Padre Fernando Lopes, primo de Vanilda, o que fez toda a diferença, pois além do carinho pelos noivos – fato demonstrado em todas as suas celebrações – tinha também o laço de sangue. A dama de honra e o pajem foram os sobrinhos de Lívia, Beatriz e Francisco. A emoção de Odílio Braz Júnior, pai da noiva, ao entrar levando a filha ao altar foi contagiante, ele não conseguiu conter as lágrimas. A avó de Lívia, Salete Fortes, entrou levando as alianças e os votos que os noivos fizeram foram profundos e baseados em trechos bíblicos.

***

A decoração estava bela, com grandes arranjos de orquídeas pink, detalhes em bouganvile e arranjos coloridos nas mesas. Tudo feito por Maristela Praça Decor, com mobiliário de São Paulo. O bufê 23 Gastronomia acertou em cheio, com mesas de antepasto, e salgados e finger foods que circulavam com fartura e grande variedade. Mais tarde foi servido o jantar. A mesa de doces foi outra atração. Por falar em atração, a animação da pista foi constante, começando com a banda Soul 3, de Belo Horizonte, seguida do DJ Sax in the House, de Natal, amigo de Bruno e seguida pela banda sertaneja Lucas Barros, de Divinópolis. Foram mais de 13 horas de festa.

l***

Ângela Orsini, mãe do noivo estava alinhada em um vestido plissado amarelo, ao lado do marido Beto Augusto Ferreira. Modelo escolhido para destacar as joias de família que usou, forma de ter sua mãe presente no casamento. Sua filha Fernanda era a mulher mais elegante da noite usando vestido da inglesa Needle and Thread. Lívia e de Vanilda usaram modelos da Vivaz. Os noivos passam lua de mel em Dubai e Maldivas. Entre os presentes estavam Vitor Braz, Thiago Braz, Marina Orsini Ferreira, Leonardo Augusto Ferreira, Antônio Augusto Ferreira, Fátima e Raul Penna, Luiz Carlos Orsini, Paulo Orsini, Catarina Oliveira e Rogério Lélis, Sandra, Regina Emília, Rosa Elaine e Sérgio Fortes; Patrícia Duque, Andrea Dayrell e Maurício Gonçalves, Elaine e Adelmo Gonçalves, Tânia Salles e Georges Perona, Patrícia Hermanny, Piscila Biagione, Mayla Braga e muita gente mais.

FLORES &

Sabores





Edel Piroli está a mil por hora organizando uma ação em benefício das obras sociais da Paráquia Nossa Senhora de Fátima, comandada pelo Padre Fernando Lopes. Será uma tarde animada onde estarão à venda produtos handmade de qualidade como arranjos florais, bordados e artesanatos. A parte gastronômica será toda assinada por Edel, famosa por suas habilidades na cozinha. Ela está produzindo compotas, conservas e geleias, mas garantiu que terá também muitos quitutes fresquinhos como bolos, biscoitos e muita coisa mais. Será no dia 27 de setembro, das 14h às 20h, na Rua Felipe dos Santos, 335.





ESTANCIAS

areias movediças





A questão da privatização das estâncias hidrominerais continua assustando as cidades atingidas. A principal crítica é a avaliação desse bem único e exclusivo, como se fosse um outro mineral qualquer. Isto é, uma fonte de água medicinal valer tanto quanto um areal pantanoso – para efeito da licitação pública anunciada. E tem outras questões. Em Caldas, por exemplo, o interesse de grupo chinês pelas fontes locais, provocou a ira da população – que fez abaixo-assinado contra isso com milhares de assinaturas. Em Lambari, Caxambu, São Lourenço, Cambuquira, Poços de Caldas e Conceição do Rio Verde o sentimento é o mesmo. Consta que, por enquanto, o governo mineiro não se mexeu para dar qualquer satisfação aos moradores.





CANDIDATOS

orgulho racial





Entre os variadíssimos aspectos analisados pelos especialistas sobre as pesquisas eleitorais, um dos mais curiosos foi sobre a mudança de raça dos candidatos nas suas inscrições. O fato é que aumentou o número daqueles que deixaram de se definir como brancos e passaram a se registrar como pardos. Mais de 500. Também foi expressivo número de quem deixou de se ver como branco e passou a se ver como preto. Cerca de 91. Dizem que tais alterações estão ligadas ao novo olhar sobre a valorização das nossas raízes étnicas. No total, quase 1.4 mil mudaram sua origem racial. Uma mudança e tanto, diga-se.





CARNAVAL

enredo anunciado





Os carnavalescos da cidade ficaram pra lá de animados com a notícia que o prefeito Fuad Noman adiantou, nesta semana, sobre a possibilidade de realizar as festas de Momo no próximo ano. Foi o suficiente para quem gosta do assunto se movimentar, principalmente os líderes dos bloquinhos que circulam por aí sob o embalo do samba naquele período. As fantasias já estão sendo criadas e os grupos formados. Pela alegria represada e energia acumulada, o ano de 2023 deve ter um dos mais animados carnavais de todos os tempos.





DOM PEDRO

coração inquiteo





Definido na imprensa europeia (principalmente a ibérica) como iniciativa político-eleitoral revestida de ato simbólico pelo bicentenário da Independência, o tour do coração do imperador D.Pedro I em vaso de formol pelo nosso país está gerando polêmica por aqui também. Para muitos, o fato tem até algo de mórbido. De fato, a iniciativa é inusitada sendo a primeira vez que o órgão imperial deixa Portugal. Aliás, a contragosto dos habitantes da cidade do Porto, onde fica permanentemente, que não gostaram nada da ideia.

POR AÍ...





Movimentada a reunião de lançamento do livro ‘Oscar Corrêa – Uma vida para a história’, celebrando o centenário de nascimento do saudoso jurista mineiro, na Academia Mineira de Letras. A obra foi organizada por José Eduardo Gonçalves e Rogério Faria e idealizada pelos filhos do homenageado, Ângela e Oscar Dias Corrêa Junior, que recebia os convidados ao lado da esposa,

Adriana Faria Corrêa.





Chega aos cinemas, dia 1º, o filme ‘Maria – Ninguém sabe quem sou’, do cineasta Carlos Jardim, sobre a vida de Maria Bethânia. Além de cenas de shows e entrevistas, tem uma gravação especial feita com ela no teatro do Copacabana Palace em novembro de 2021. E tem mais: o canal HBO lança documentário com a artista sobre literatura brasileira e declamando alguns versos.





O show beneficente do 15º Proação Fashion Day (na próxima terça-feira, no auditório do Grande Teatro do Minascentro) leva o sugestivo nome de ‘Sementes do Amanhã’. O desfile terá

de show do Paulo Ricardo e coquetel-show com PJ & Friends.





Uma turma da moda mineira baixou em São Paulo para conferir o salão de negócios Casamoda Grand Mercure, realizado naquele hotel. Dirigido ao mercado paulistano, teve a M.Rodarte (da Marina Rodarte) entre as marcas expositoras que foram daqui.





Marília Pitta está de casa nova. Levou sua marca homônima para o bairro São Pedro, pertinho do shopping.





Paola de Picciotto e a filha Flávia abriram, na última quarta-feira, filial de sua 100% Eventos, em BH, empresa de locação de material para festas. Receberam imprensa e profissionais da área de eventos para um animado coquetel.





O grupo de voluntárias da AMR marcou para 28 de setembro seu Chá Solidário, no Buffet Catharina.

TELAS EM CENA

teatro pintado





As obras do grande escritor e dramaturgos brasileiro Nelson Rodrigues será revisitada, pela primeira vez, por um grupo de artistas plásticos que representará em telas os títulos das suas peças de teatro. Nelson estaria completando 110 anos e suas peças foram as mais montadas e polêmicas do teatro brasileiro. A exposição "Telas em cena" tem curadoria do produtor cultural Luiz Otávio Brandão, que está comemorando 50 anos de atividades culturais, e produção técnica de Daniel Rodrigues. O vernissage será dia 2, às 20h, na Galeria do Teatro Cidade e poderá ser visitada até 2 de outubro. Na abertura será encenado um trecho da "Valsa n°6", escrita em 1951 pelo Grupo Confesso e direção de Guilherme Colina que administra o espaço, ao lado da produtora Tatiane Reis. Nos dias 3 e 4, sábado e domingo, às 21h, terá apresentação da peça "Os Sete Gatinhos".

ANIVERSÁRIO

temático





O galerista Marcus Vieira festejou o seu aniversário e o retorno a Belo Horizonte, depois de muitos anos em São Paulo, com uma linda festa em sua casa, no Bosque da Ribeira. Adepto de festas temáticas, dessa vez o tema escolhido por ele foi “La tête ornée” – a cabeça ornada no bom português. Mulheres com arranjos diferentes e criativos e homens de smokings deram um tom especial ao clima black tie, que anda raro na cidade. Marcus, que sabe como ninguém envolver os convidados em seu universo onírico, recebeu em grande estilo: a área externa ganhou conversações e bares volantes e, para amenizar a noite gelada, foram instalados aquecedores providenciais. No interior, a mesa de doces florida era destaque entremeada por imagens da sua coleção de peças antigas. Entre as atrações preparadas por ele havia bailarinos que dançavam ao som de tambores, um violinista tocando no meio das pessoas e o estúdio fotográfico comandado por Nélio Rodrigues. Sem contar, a casa-galeria, repleta de obras de arte, cuja decoração é assinada por Denise Vilela.





CASAMENTO

Na fazenda





Amanda Brígido Oliveira e Felipe Carneiro Costa se casam no próximo dia 10, às 16h30, no Hotel Fazenda Sertão Veredas, em Paraopeba. Amanda é filha de Cláudia Brígido e Armando Oliveira e Felipe de Fernanda e Nelson Carneiro Costa.

MODA EM BH

evento e eleição





O Gerais Fashion, que é organizado pela ACNModa – Associação dos Consultores em Negócios de Moda com o objetivo de fomentar as vendas de pronta entrega em Belo Horizonte, já tem data marcada: será nos dias 19 e 20 de setembro. Os organizadores prometem um novo formato e muitas novidades para essa edição. Já o Barro Preto Fashion Day, promovido pela Ascobap, terá uma edição especial de Natal, nos dias 9 e 10 de dezembro. Contornada a pandemia, ele voltará a acontecer na rua Mato Grosso, com desfiles abertos ao público entre outras atrações. A organização do evento é da Top Agency.





***





Zoka Vassalos e Silvinha Fernandes foram eleitas para representar o setor da moda e vestuário no Comuc – Conselho Municipal de Política Cultural sucedendo a dupla Jorge Peixoto e Tereza Cristina Motta.