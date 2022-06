No Dia Mundial Sem Tabaco, confira dicas para ajudar a parar de fumar

Percentual de fumantes na população brasileira caiu de 36%, em 1989, para 9,1%, em 2021 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press )







Hoje (31/5), é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. E não poderia deixar passar em branco. Primeiro, porque todos sabem o quanto o fumo faz mal à saúde; segundo, porque até quem nunca fumou na vida sabe o quanto é difícil para de fumar. Nos últimos 10 ou 15 anos, o Brasil e, acredito eu, o mundo dispararam em criar datas para colocar em pauta temas relevantes que não entravam na mídia. São tantos “Dia Mundial” disso e daquilo, que é difícil acompanhar. Tentamos ao máximo falar dos que consideramos mais importantes; o problema maior é que eles estão se encavalando.As cores dos meses, então, nem se fala. Começou com o Outubro Rosa, em uma campanha relevante e muito bem criada para alertar as mulheres sobre a necessidade de exames para prevenção do câncer de mama. Só para ter uma ideia, temos 12 meses no ano e 19 cores, ou seja, vários meses têm mais de uma cor e alguns chegam a ter quatro.Hoje (31/5), é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. E não poderia deixar passar em branco. Primeiro, porque todos sabem o quanto o fumo faz mal à saúde; segundo, porque até quem nunca fumou na vida sabe o quanto é difícil para de fumar.

Durante o isolamento social, fumantes aumentaram em quase 34% a quantidade de cigarros consumidos

Conheço uma pessoa que fumava quatro maços de cigarro por dia. Segundo ela mesma me contou, acordava para fumar e até mesmo durante o banho não conseguia ficar sem o cigarro. Colocava no basculante do chuveiro, tirava a cabeça da água e dava sua tragada. Claro que eu fazia piada da cena, mas ficava preocupada, vendo o dia em que teria um piripaque de coração ou coisa pior no pulmão.



Segundo o pneumologista Oliver Nascimento, força de vontade, acompanhamento médico com tratamento farmacológico, apoio da família e mudanças no estilo de vida são fatores fundamentais nesse período. Por ano, 160 mil brasileiros morrem em decorrência do tabagismo.



A boa notícia é que cada vez mais pessoas conseguem abandonar o vício no Brasil. O país lidera o ranking de nações com a maior quantidade de pessoas que pararam de fumar. O percentual de fumantes caiu de 36% em 1989 para 9,1% da população, em 2021, segundo o Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico).

Parar de fumar não é uma tarefa fácil e a pandemia pode ter piorado a situação. De acordo com a Fiocruz, durante o isolamento social, os fumantes aumentaram em quase 34% a quantidade de cigarros consumidos. Razões como solidão, ansiedade e nervosismo podem ser explicações para o crescimento.

“O primeiro e mais importante passo é a força de vontade. Não existe remédio milagroso. Para ter sucesso e parar de fumar, a pessoa tem que focar em três pontos principais: força de vontade, ter uma equipe médica acompanhando e dando tratamento farmacológico, e o terceiro é ter orientações para mudança de comportamento, como, por exemplo, excluir da rotina fatores que lembrem o cigarro”, explica Oliver Nascimento, do Hospital Santa Catarina – Paulista.

O hábito de fumar pode levar a muitos problemas de saúde. Doenças pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crônica (Dpoc), cerebrovasculares e cardiovasculares, além de diversos tipos de cânceres podem aparecer em decorrência do fumo. No entanto, quem vive com o fumante também tem sua saúde prejudicada e pode desenvolver várias enfermidades.

Algumas dicas para ajudar a parar de fumar:

. Defina uma época para parar de fumar, e você pode parar de uma vez ou diminuir a quantidade de cigarros por dia, aos poucos

. Elimine possíveis fatores que levam ao ato de fumar; retire objetos relacionados com o cigarro

. Evite o cheiro do cigarro ou da fumaça, evite ficar perto de outros fumantes

. Envolva a família e amigos

. Busque auxílio profissional

. Faça psicoterapia

. Faça acupuntura

. Faça atividades prazerosas, como atividade física

. Coma alguma coisa quando surgir a vontade de fumar

. Adote um estilo de vida mais saudável

. Tome cuidado para não desenvolver outro vício

. Não desista

* Isabela Teixeira da Costa/Interina