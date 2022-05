Priscila Freire (foto: Arquivo pessoal)



Quarta-feira abre a exposição “Coleção Brasileira”, de Alberto e Priscila Freire, no CCBB. Pela primeira vez, Priscila vai expor um recorte de sua coleção, com 108 peças separadas em três núcleos: Arte Brasileira, Arte Mineira e Arte Popular, que estarão expostas em três salas. A curadoria é da própria Priscila. “Fizemos um recorte especial no acervo que permite uma verdadeira viagem pela cultura e pela arte de Minas Gerais e do Brasil, com obras cheias de memórias afetivas, muitas delas de artistas com quem tive o privilégio de conviver", conta.A mostra ficará em exposição até 29 de agosto, data em que Priscila comemora 89 anos.

ORGULHO E DESPEDIDA

neta campeã e fim do negócio





A dinâmica e simpática Aparecida Prates está vivendo dois momentos antagônicos. Por um lado está triste porque decidiu fechar, definitivamente, sua Aparecida Joias no dia 31 de agosto. Já está cansada e como as filhas estão trabalhando com o pai e o irmão Alexandre na Orthocrim, e os netos ainda são muito jovens, não teve escolha. Para a alegria dos clientes, está vendendo tudo a preço de custo.





***





Por outro lado está celebrando o sucesso da neta mais velha, Gabriela Ferola, de 17 anos, atual campeã de Ciclismo de Montain Bike e de XCO, modalidade Olímpica de cross country com alto nível de dificuldade e de longa distância, ambos na sua categoria. Agora está na Europa para participar de mais um torneio internacional, representando o Brasil.





SEMANA PORTUGUESA

em Belo Horizonte





A mais tradicional festividade típica portuguesa está de volta este ano. A Semana Portuguesa, já tem data marcada, será de 9 a 11 de junho, nas ruas em torno do Museu Abílio Barreto, na Cidade Jardim, com muito fado e gastronomia. Promovida pela Câmara Portuguesa de Minas Gerais, a 11ª edição da Festa Portuguesa visa estreitar mais os laços socioculturais entre Brasil e Portugal. Entrada gratuita.





CAPIXABAS

centro distribuidor





Há poucos dias, comentamos aqui sobre o crescimento econômico do vizinho estado do Espirito Santo. Embora todo mundo considere o setor de extração de petróleo como a grande alavanca para que isso ocorra, há também outros setores importantes. Um deles é o de distribuição de mercadorias para o mercado nacional. A região virou o paraíso desses centros, em razão de incentivos variados do governo local. Muitas delas (principalmente no setor de moda e afins) saíram de Minas, e não se arrependeram. Uma pena... para nós.





VIRUS PODEROSO

máscaras politizadas





Mesmo com a liberação geral em torno das máscaras de proteção contra a COVID-19, algumas pessoas continuam a usá-las – principalmente em ambientes fechados ou lotados. O que um amigo da coluna não esperava é que um gesto tão simples fosse politizado. A saber: onde ele chega mascarado, a turma da direita olha de lado e alguns (mais chegados dele) até aconselham a retirá-la; quem está mais à esquerda ou no centro, apoia o seu uso e até aplaude sua atitude. A sorte dele é que só usa máscara branca, o que indica ser totalmente da paz.





VINHOS

mineiros moderados





Uma pesquisa realizada por um clube de assinaturas de vinhos, indicou algo surpreendente: a bebida é a preferida por 49% dos brasileiros. Pode até ser, mas, obviamente, a mais consumida é a geladinha e boa cervejinha. Os demais dados sobre o vinho são bem interessantes. Um deles indica que a montanhosa Belo Horizonte é a capital onde menos se consome a bebida

(4,7 vezes ao mês), bem abaixo das tropicais e praianas Fortaleza e Recife (5,7 e 5,8 vezes, respectivamente). Informa, ainda, que o maior impulso para a compra são ocasiões especiais ou um rótulo novo. Sem contar, claro, que a qualidade do nosso vinho melhorou muito nos últimos anos, e a oferta estrangeira aumentou exponencialmente.

ALTO L UXO

em leilão









Quem gosta de coisa boa deve se lembrar da Daslu, uma butique que surgiu em São Paulo, vendendo com exclusividade todas as grifes mais importantes da Europa. Localizada em uma casa que se transformava em sonho de toda consumidora, a marca acabou se transformando, por causa da facilidade da importação, num grande golpe empresarial. E a dona, premida pela lei, acabou morrendo de câncer. Agora, os direitos de titularidade sobre a marca Daslu, um dos maiores ícones brasileiros da moda e do luxo em todos os tempos, será leiloado, porém a data foi prorrogada em razão da inclusão do domínio do site da Daslu no lote. Assim, agora a Sodré Santoro, maior organizadora de leilões da América Latina, promove, em primeira praça, dia 7 de junho (terça-feira), às 13h, o pregão, que será online. O valor inicial é de R$ 1,4 milhão e inclui cerca de 50 registros, incluindo submarcas que batizavam linhas de roupas específicas da Daslu. O lote já pode receber lances pelo site da Sodré Santoro. Não havendo licitantes, um segundo leilão poderá acontecer em 14 de junho, com lance mínimo igual ou superior a 50% do valor atualizado da avaliação. Se, ainda assim não houver a venda, dia 21 de junho será realizado um terceiro pregão.





***

Quem adquirir os direitos de uso da marca Daslu poderá usar o nome em produtos como vestuário, joias, bijuterias, acessórios, perfumaria, higiene, decoração, promoções, comunicação, publicações, eventos, entre outros. Por exemplo, dentre as marcas que estão incluídas está o ‘Terraço Daslu’, que foi, durante anos, um nome forte em eventos de diversos moldes

MINAS

queijo fundido





Semana passada foi comemorado o Dia do Queijo Artesanal Mineiro. A data escolhida, 16 de maio, tem relação com o dia em que o modo de fazer o queijo de minas foi classificado como bem imaterial cultural de Minas, em 2008. Dito isso, vale dizer que esse setor emprega cerca de 30 mil pessoas e brilha na cena internacional, ganhando prêmios de alto prestígio. Mas, o momento não foi de muitas comemorações, pois os custos de produção dobraram desde 2020, sua venda continua contida no mercado nacional (vítima de regulamentos extemporâneos) e, ainda por cima, os poderosos paulistas inventaram o ‘queijo de autor’, uma imitação do nosso produto desenvolvida nas bordas da Mantiqueira.

EUROPA

estilhaços da Ucrânia





A compreensível comoção e nervosa expectativa da Europa em relação aos acontecimentos na Ucrânia, acabaram levando o assunto da guerra para muito além do previsto. No recente concurso de música Eurovisão, realizado em Turim (Itália), a favorita era representante da Espanha (uma cantora cujo nome é Chanel e explora o mesmíssimo visual de Anitta), mas acabou perdendo para um grupo de folk-rock ucraniano. A moça ganhou no júri e perdeu no voto popular. Semana passada, foi a vez do cinema se politizar: no Festival de Cannes, o assunto da guerra acabou ofuscando a sétima arte. Até no tapete vermelho.

CASA NOVA

inaugurações





O Uluru Café está em expansão. Na última sexta-feira, abriu uma unidade no Vila da Serra e no próximo dia 9, será a vez do espaço no Boulevard Shopping.O casal Luiza Pimentel e André Carvalho, comemora o crescimento do negócio, sem nenhum recurso externo. As duas novas unidades se somam às já existentes da Afonso Pena e da Savassi. A previsão de investimentos para 2022 supera a casa de R$ 1,5 milhão.

FILARMÔNICA

obras de D. Pedro I





Dia 27 de maio, às 20h30, a Filarmônica de Minas Gerais celebra o bicentenário da Independência e faz um concerto especial com obras de D. Pedro I, após a semana de gravações desse repertório para o selo internacional Naxos, em parceria com o Itamaraty. No repertório Credo e Te Deum, com a participação de um quarteto de solistas vocais de destaque no cenário nacional – a soprano Carla Cottini, a mezzo-soprano Luisa Francesconi, o tenor Cleyton Pulzi e o baixo-barítono Licio Bruno – e a colaboração do coral Concentus Musicum de Belo Horizonte, o Hino da Independência e uma Abertura com o mesmo nome. A regência é do maestro Fabio Mechetti.

LITERATURA

Academia para o público





Dia 28, terá mais um bate-papo promovido entre o Ponteio Lar Shopping e a Academia Mineira de Letras. Dessa vez o convidado é o escritor Olavo Romano que falará sobre seu livro Café com prosa, e será entrevistado pela jornalista Daniela Zupo, no 1º piso do Mall, às 17h.





PARCERIA

Sesc e Instituto Galo





O Sesc em Minas e o Instituto Galo assinaram parceria para desenvolver ações e projetos sociais voltados para o esporte, cultura, lazer, educação, saúde e meio ambiente. Serão feitas ações mensais em espaços públicos e doações de alimentos, cestas básicas e produtos de higiene em parceria com o Programa Mesa Brasil Sesc.





DIA DO BRINCAR

voltar a ser criança





Hojé é comemorado o Dia Mundial do Brincar e o Museu dos Brinquedos – instituição com mais de 15 anos de história que tem como missão preservar e valorizar a infância no Brasil – comemora a data com a ação "Se essa rua fosse minha". O museu vai fazer várias ações na Praça da Savassi, das 9h às 12h, com atrações e atividades para as crianças de todas as idades. A programação é gratuita.





FAMÍLIA

gente nova no pedaço





Quem está rindo à toa é o nutricionista Felipe Hadad e a mulher Sarah Hofman Hadad. Nasceu a primeira filha do casal, Bianca, de parto humanizado. Os avós de primeira viagem, Vânia e Alexandre Myrrha. Já os pais de Sarah, Elizabeth e Hélio Jardim, somam essa alegria aos oito netos que já têm.





***





Outro casal que está grávido é Amanda e Elói Oliveira Filho. Eles já têm duas filhas, Giovana e Beatriz, e agora ficaram sabendo que terão a terceira princesinha da família. As irmãs estão radiantes e já estão escolhendo os nomes, apesar de ainda ter muitos meses de espera pela frente.

INCLUSÃO

lançamento





A PIM Estilo, de Anna Paula Costa e Cynthia Jabes lançou coleção na última quinta-feira, na Pop Up Galeria, de Adriana Coutinho. A PIM é uma marca de roupa que nasceu com o proposito de inclusão social. Suas estampas são criadas a partir de desenhos de pessoas portadoras de necessidades especiais, mostrando que todos podem ser produtivos. O primeiro artista é o Augusto Corrêa, portador da Síndrome de Down, filho de Tatiana Mares Guia e Jack Corrêa. No início de junho haverá outro lançamento, desta vez na Talento joias, com a presença do artista.

CASAMENTO

elegante





Renata, filha de Andréa Dayrell e Eduardo Campos e Sérgio, filho de Maria Elizabeth e Tércio Carneiro, se casam no dia 4 de junho, às 16h, no Espaço Mariângela, no Jardim Canadá, onde será a recepção. Pela beleza do convite é possível imaginar que será um casamento muito elegante.





FEIJOADA

para o bem





Bernadete Mendes e seu grupo de voluntárias da AMR promovem, dia 28 de maio, mais uma edição da sua feijoada, para arrecadar recursos para a instituição. A venda dos ingressos é pelo Sympla, custam R$ 160. A retirada será das 10h às 13h, no Rullus Buffet, na Rua Turim, no Santa Lúcia. E vem com o kit feijoada, cerveja e sobremesa para duas pessoas Patrocínio do Instituto Gerson Bartolomeo





DUALIDADE

lançamento de inverno





Edna e Fernanda Thibau recebem clientes nesta terça-feira, a partir das 17h, na Alphorria Store, para o lançamento de seu inverno 2022. A equipe de estilo se inspirou na complexidade e dualidade do ser humano para criar a coleção "Contrastes".

POR AÍ...





O estilista mineiro Bruno Coelho está todo feliz da vida. É que sua mais nova coleção (com estampas orgânicas e geométricas lindíssimas, bem coloridas) acaba de ser lançada em Londres. Sua marca Lobb já está nas vitrines da loja Brimful Store, na Formosa Street. Um sucesso.





A Fundação Libanesa de Minas Gerais (Fuliban) está promovendo sua campanha do agasalho, algo que vem fazendo há anos e que, neste outono gelado, tem importância maior ainda. O presidente da entidade, Frederico Gervásrio Aburachid, informa que os doadores podem avisar pelo telefone 3786-7706





A médica Adriana Vilarinho lança o livro “Saúde à flor da pele”, no qual aborda a pele de forma integral, discutindo os impactos que os hábitos, os alimentos e as emoções

podem ter sobre o maior órgão do corpo humano. A obra tem prefácio do Padre Fábio de Melo e organização da jornalista Lúcia Helena de Oliveira.





O Porks promove um festival de comida de boteco, em todas as suas unidades, de amanhã até 29 de maio.

Andrea Nalini, Nazareth e Álvaro Teixeira da Costa. (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





Quem faz aniversário hoje é Nazareth Teixeira da Costa, presidente da Jornada Solidária Estado de Mins. Decidiu comemorar apenas ao lado do marido, filhos e netos.





Perda sentida na sociedade semana passada foi do advogado Jacob Máximo, marido de Consuelo Bethônico Máximo, pai de Maria Flávia Máximo.