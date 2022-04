Cerca de 45% das pessoas entre 25 a 40 anos se arrependem do local tatuado ou da própria tatuagem (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Leitores da coluna já sabem que tenho horror de tatuagem, não posso imaginar que uma pessoa tenha vontade de transformar o corpo em uma tela de mensagens ou imagens sem o menor significado ao longo da vida. Não posso entender como tendências como essa invadem o mundo, divulgadas ao máximo. Mas, ao longo da vida, tenho encontrado tatuados que querem ficar livres da bobagem que fizeram com o corpo. Outra coisa que não entendo é como pessoas que têm orçamento contado conseguem se tatuar da cabeça aos pés. Agora, fico sabendo que existe um tratamento novo que acaba com as tatuagens em pouco tempo e sem maiores implicações. Leitores da coluna já sabem que tenho horror de tatuagem, não posso imaginar que uma pessoa tenha vontade de transformar o corpo em uma tela de mensagens ou imagens sem o menor significado ao longo da vida. Não posso entender como tendências como essa invadem o mundo, divulgadas ao máximo. Mas, ao longo da vida, tenho encontrado tatuados que querem ficar livres da bobagem que fizeram com o corpo. Outra coisa que não entendo é como pessoas que têm orçamento contado conseguem se tatuar da cabeça aos pés. Agora, fico sabendo que existe um tratamento novo que acaba com as tatuagens em pouco tempo e sem maiores implicações.









Não é raro encontrarmos alguém que tatuou um nome, o rosto de uma personalidade, o símbolo de um time de futebol e depois de um tempo, seja lá por qual motivo, deseja realizar a remoção. Estima-se que 45% das pessoas entre 25 e 40 anos se arrependeram do local ou da própria escolha da tatuagem. Isso faz com que o mercado voltado para esse segmento esteja sempre em busca de tecnologias de ponta que ofereçam resultados eficazes.





Vale lembrar ainda que vem sendo observado um aumento na procura por outras reversões, como harmonização facial e micropigmentação de sobrancelhas. Diante disso, a tecnologia tem se empenhado em oferecer soluções rápidas, eficazes e seguras aos “arrependidos”. No caso da tatuagem, por exemplo, até pouco tempo atrás, o processo de reversão era feito com ácidos considerados agressivos e com abrasão da pele, o que deixava cicatrizes e não trazia o resultado aguardado. Hoje, com o laser de picossegundos é possível remover a tatuagem de forma indolor e em até cinco sessões.





Um dos exemplos de picossegundos mais famosos é o Picosure, comercializado no Brasil pela MedPro. A duração de pulso ultracurta do aparelho provoca uma ação fototérmica que gera um impacto fotomecânico, que é maior na área do tratamento. Em outras palavras: ela produz uma forte pressão que dissipa a tinta em minúsculas partículas, que são absorvidas rapidamente pelo organismo e eliminadas do corpo de forma inofensiva e natural.





Além disso, a tecnologia de picossegundos consegue retirar cores extremamente resistentes, como é o caso do azul e do verde, bem como tatuagens já tratadas ou persistentes, sem prejudicar a pele em volta. O método é diferente do tradicional laser de nanossegundos, que se baseia essencialmente na ação fototérmica, aquecendo, além do pigmento, o tecido circundante.





“O laser atua com um forte impacto mecânico com mínimo dano térmico no tecido, preservando estruturas adjacentes e focando no conjunto de átomos da molécula responsável pela cor, pulverizando o pigmento em minúsculas partículas, que serão absorvidas pelo organismo e eliminadas de forma natural. A combinação do comprimento de onda (755nm) e duração de pulso (ultracurto) proporciona grande precisão nos tratamentos com menores efeitos colaterais e com resposta segura, significativa e em menos sessões”, destaca a fisioterapeuta Mariana Hirano, especialista técnica de produtos da MedPro.





Os resultados definitivos são alcançados ao longo das sessões, porém desde a primeira já e possível notar uma melhora significativa no processo de remoção. E o melhor: sem tempo de recuperação, já que não é necessário pausar as atividades do dia a dia. Outro ponto interessante deste equipamento é o feixe de laser que emite e gera ondas de choque que se propagam através de derme, ativando os mecanismos de resposta inflamatória e de cura do tecido dérmico. Esta estimulação produz colágeno e elastina, levando à regeneração do local de aplicação.





“O modo 'boost' do aparelho reduz a duração de pulso, aumentando a força de ruptura das partículas da cor da tatuagem em 70%, e, por isso, é indicado para as tatuagens de difícil remoção”, garante a fisioterapeuta. Após o tratamento, o paciente terá uma leve vermelhidão na área tratada, que desaparecerá em algumas horas. Em pouco tempo, a área da pele tratada estará pronta para receber até mesmo uma nova tatuagem.