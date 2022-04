Omelete é sinônimo de prato fácil e versátil, além de salvar muita gente na hora da fome (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Assunto que mais me dá gastura ultimamente refere-se às mulheres que gostam de alardear que não sabem nem fritar um ovo, quando têm que se manifestar sobre as obrigações domésticas. As donas dessas afirmativas tão tolas são mulheres que cuidam de família e que gostam de enaltecer a sua falta de conhecimento na mais mínima ocupação doméstica. Avalio sempre que se trata de uma lesada, porque fritar ovo é coisa até de brincadeira infantil.





Na semana que passou, vi um pedaço desses programas de culinária da TV, em que o chef famoso ensinava como se cozinha um ovo dentro de um saquinho de plástico. Então, por pura coincidência, recebi da chef Bianca Folla um texto ensinando a preparar ovos. Não só para quem não sabe, mas também por causa da alta dos preços dos alimentos e do papel importante que o ovo vem conquistando na refeição diária. Espero que essas cinco formas diferentes de preparar ovos ajudem:





1. ovo cozido

Talvez este seja o jeito mais fácil, porém é preciso dominar o tempo, já que alguns minutos a mais ou a menos podem mudar radicalmente o resultado. Confira o tempo de cozimento após o início da fervura da água: 3 minutos (ovo quente com a clara e gema moles); 5 minutos (ovo mole com a clara cozida e gema mole); 7 minutos (clara cozida e parte da gema cozida); 8 minutos (ovo cozido com toda a gema cozida); 10 minutos (ovo cozido duro).



2. Ovo frito

Um clássico, principalmente se vier em cima de um suculento bife e acompanhado de batatas fritas. Seu preparo também é bem simples. Ingredientes: 1 ovo; azeite a gosto; sal e pimenta a gosto. Modo de preparo: leve uma frigideira antiaderente ao fogo baixo e regue com um fio de azeite. Coloque o ovo na frigideira. Tempere com sal e pimenta e deixe fritar por 3 minutos, sem virá-lo, até que a clara esteja cozida, mas a gema ainda mole.



3. Ovos mexidos

Os ovos mexidos são a melhor alternativa quando se está com fome e nenhuma imaginação. Perfeito no lanche depois da academia, no café da manhã ou quando se chega cansado em casa depois do trabalho. Ingredientes: 4 ovos batidos; 1 colher de sopa de manteiga; sal e 50ml de leite. Modo de preparo: bata os ovos e tempere com o sal e adicione o leite. Em uma frigideira, derreta a manteiga e coloque a mistura por cima. Deixe em fogo baixo e mexa até ficar uma mistura cremosa.





4. Ovo mollet

Este modo de preparo é um pouco mais elaborado. Nesta receita, que é tradicionalíssima francesa, empanamos um ovo cozido para ser frito em imersão. Não é preciso falar que fica divino, não é mesmo? Ingredientes: 2 ovos cozidos com gema mole; 1/2 xícara farinha de trigo; 1 ovo batido temperado com sal e 1/2 xícara de farinha panko ou farinha de rosca. Modo de preparo: cozinhar os ovos por 7 minutos, já que o ideal é deixar a gema mole. Jogar na água fria e descascá-los. Passar no ovo batido e depois empanar na farinha panko ou de rosca. Fritar em óleo quente até dourar.



5. Omelete

A omelete também é sinônimo de prato fácil e versátil. Ela salva muita gente na hora da fome e pode ser feita de várias. Aqui ensinamos a versão básica, com presunto e queijo. Ingredientes: 2 ovos; 1 pitada de sal; 1 fatia de presunto; 2 fatias de queijo e tempero verde a gosto. Modo de preparo: bata os 2 ovos numa tigela. Coloque-os na frigideira já untada com óleo, acrescente o sal, o presunto picado em quadradinhos e as duas fatias de queijo. Coloque os temperos a gosto. Espere ficar firme e fritadinha, e vire a omelete.

Para quem ainda não sabe, o ovo tem ótimas quantidades de vitaminas A, E e do complexo B, além de minerais como selênio, zinco, cálcio e fósforo. Com isso, oferece benefícios para a saúde, como prevenção do diabetes e de doenças cardiovasculares, bem como diminuição do risco de osteoporose. Por ter boas quantidades de antioxidantes, os ovos ajudam na prevenção do envelhecimento precoce. Além disso, por ser rico em proteínas, o ovo também ajuda na produção de músculos, favorecendo o ganho de massa muscular.





