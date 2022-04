Depois de alcançar 170 mil pessoas, a exposição “Aleijadinho, arte revelada: o legado de um restauro”, realizada pela Casa Fiat de Cultura em celebração aos seus 15 anos, ganha um minidocumentário. A produção registra os cinco meses do projeto, realizado pelo centro cultural, que restaurou, ao vivo, com o acompanhamento do público, preciosas obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho: Sant’Ana Mestra, da Capela de Sant’Ana, em Chapada de Ouro Preto/MG; São Joaquim, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Raposos/MG; e São Manuel, da Paróquia de Nossa Senhora do Bonsucesso, em Caeté/MG. No minidocumentário, é possível acompanhar a trajetória desde a chegada das obras à Casa Fiat de Cultura, as etapas do minucioso trabalho de restauração, relembrar as descobertas com o uso de raios X e luz ultravioleta – como a franja sobre a testa de Sant’Ana Mestra –, até a entrega das obras às suas comunidades de origem. O minidoc, que pode ser visto no canal da Casa Fiat de Cultura no YouTube, demonstra, mais uma vez, o compromisso da instituição com a valorização da cultura e dos múltiplos saberes, formando públicos aptos a vivenciar as muitas dimensões da arte.

Laura Vidal Teixeira da Costa e Marcelo Teixeira da Costa (foto: Marcos vieira/em/d. a press)

DESPEDIDA

happy hour





Babi Vasconcelos recebeu um grupo pequeno de amigas para se despedirem da sua irmã, Magda Faleiro, que retornou quarta-feira para sua casa, em Miami, onde reside há 12 anos. Magda veio para Belo Horizonte em dezembro do ano passado para fazer uma cirurgia de coluna. O encontro foi dos mais agradáveis e o bate-papo rolou até tarde.





FEIRA COLLAB

Mercado Trop





Hoje é o último dia do coletivo Mercado Trop, que reúne um grupo especial e diversificado de produtores locais. Boa opção para presentes criativos para Páscoa e Dia das Mães. O Mercado Trop é no Trop Cpworking, no Anchieta, e hoje funciona das 10h às 18h. Entre os expositores estão Bricolage Bijoux, Casa da Ìndia, Lívia Ferola, New Chic, ateliê Luciana Alvim, Tua Essence, Ninna Bacana, Oriki Design, Loja Cor, Mônica Lanza, ateliê Lúcia Ferola, Mon Ajour, Studio Fotótico, Cabelera Leca Alvim, Áurea Custódio, Pazzibem, Artigianale, Du Kanto, Andiroba e Perfetto Saboaria.





TIRADENTES

festival de cerveja





Tiradentes receberá a 10ª edição do Trembier, maior festival de cerveja de Minas, dos dias 12 a 15 de maio. O festival terá várias atrações e mais de 300 rótulos de cervejas para serem degustados, além de corrida alcoológica, shows, gastronomia e muito mais. Um dos pontos fortes do evento é a corrida alcoológica, que se tornou tradicional.Os participantes enfrentarão um circuito de 7 quilômetros, em belas trilhas com vista para a Serra de São João e com pit stop para consumo de cerveja.





TURISMO

circuito das grutas





Visando ao desenvolvimento do Circuito Turístico das Grutas, serão realizados dois encontros das lideranças regionais e estaduais ainda neste mês. O 1º Encontro Regional de Turismo da IGR Grutas será no Auditório da Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, amanhã, e contará com a importante participação de representantes dos 13 municípios associados à IGR – Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Capim Branco, Confins, Cordisburgo. Já o 2º Encontro de Prefeitos e Secretários de Cultura e Turismo da IGR Grutas será na Fazenda das Aroeiras, em Fortuna de Minas, nesta quarta-feira.

FESTIVAL

literário





Entre 27 de abril e 1º de maio, a Editora Colli Books participa da Flipoços virtual 2022, tradicional festival literário em Poços de Caldas. A editora participa pela primeira vez do evento, que contará com a presença da escritora Isa Colli, entre outros autores do segmento infantojuvenil. Apesar de o festival ser virtual, haverá atividades presenciais e a Colli Books participará nos dois formatos.





LEILÃO

presencial





Amanhã e terça, 11 e 12, às 20h30, acontecerá o primeiro leilão do ano da Errol Flyn Galeria de Arte, com mais de 300 obras dos mais renomados artistas brasileiros. Depois de dois anos sendo feito virtualmente, o leilão será presencial, e contará com manobristas e seguranças, mas haverá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube e será possível registrar o lance e arrematar a obra desejada.





ESTACIONAMENTO

nova aquisição





A empresa nacional de estacionamento Estapar, da qual o empresário Armando Couri é um dos sócios, acaba de concluir a compra da Zul Digital, uma das principais autotechs do país, dobrando a sua base de clientes, no meio digital, com o acréscimo de 2,8 milhões de usuários que hoje fazem parte da

plataforma Zul. Com isso, passa a ter o maior marketplace do segmento do país. Com a aquisição da plataforma, a companhia aprimora a jornada de seus clientes e amplia de maneira significativa a sua gama de serviços.

E-COMMERCE

virtual & social





Um inevitável desdobramento acabou acontecendo no varejo virtual. Agora, criaram o que chamam de social e-commerce, onde o cliente não precisa mais fazer seu pedido específico, mas sim fazer um giro pelas prateleiras de ofertas especiais e até ser surpreendido com descontos expressivos. Quem adotou o novo formato diz que é uma forma de comprar se divertindo – quanto mais avança na plataforma, mais chances de obter vantagens. E também de poupar com alegria.

HOSPITAL DA BALEIA

Selo Empresa Amiga





Premiação tem o objetivo de reconhecer empresas que apoiaram a instituição na missão de prestar atendimento médico-hospitalar humanizado e de qualidade. O Hospital da Baleia realizou, na última quarta-feira, a premiação Selo Empresa Amiga do Baleia, que, neste ano, foi apresentado pelo jornalista Fernando Rocha. A tradicional cerimônia chega à sua 12ª edição, e seguiu o formato virtual por meio do canal do Youtube. O selo atesta o comprometimento de empresas parceiras com a causa maior do Hospital da Baleia, que é salvar vidas. Mais de 100 empresas foram homenageadas e todas elas destinaram, ao longo de 2021, recursos financeiros, serviços e insumos à instituição. Entre as empresas agraciadas também estão o jornal Estado de Minas, o Portal Uai, a Revista Encontro e a TV Alterosa. A premiação está no canal do Hospital da Baleia, no Youtube.

POR AÍ...





Uma turma da moda mineira baixou na orla carioca para a Vest-Rio – que termina neste domingo. Quem levou sua coleção para a feira foi Victor Dzenk, propondo o verão 2023 com uma prévia da coleção desenvolvida em collab com o artista Leonard Brizolla.





Quem esteve por aqui foi a baiana Gal Perez, que durante anos manteve a loja Domizia, em Salvador. Veio acertar detalhes do vestido de noiva de uma sobrinha, que está sendo feito pela Arte Sacra. Ela e o marido, Fernando, estão com mil projetos para a moda mineira por lá – que adora e com a qual trabalha há 17 anos. Um sucesso.





O consultor em negócios de moda Chico Santoro puxou grupo de bons amigos para a temporada da moda carioca, com direito a esticar depois em Marapendi. Além dele, seguem o pernambucano Heracliton Diniz, a paulista Maisa Degani e a paranaense Michelli, todos com endereços bacanas de moda em seus estados.





A Skazi + Tufi Duek realizam desfile no dia 18, com sua coleção de verão 2023, em vaivém da passarela com top models e música ao vivo com Lulu Santos. Entre as beldades desfilando constam Carol Trentini, Isabeli Fontana, Giane Albertoni e Erika Monducci – nomes veteranos no assunto.

BRASIL E FRANÇA

protocolo de intenções





O diretor-regional do Sesc em Minas, Luciano Fagundes; o secretário de Estado de Cultura e Turismo do Estado de MG, Leônidas Oliveira; e o adido cultural do Serviço de Cooperação e de Ação Cultural da Embaixada da França para o Estado de Minas Gerais, Vincent Nédélec, assinaram um protocolo de intenções entre as referidas instituições. A ação visa empenhar esforços institucionais para a cooperação internacional de políticas culturais entre as partes, para maior desenvolvimento cultural, científico e educacional de MG.





SAVASSI SUL

sábado na Levindo





Com o sol de sábado aparecendo em clima mais ameno, o vaivém pela Rua Levindo Lopes remetia a uma rua de Ipanema com restaurantes cheios, música ao vivo, alegria da moçada em preto & branco esperando o Atlético entrar em campo, uma festa bonita. O local volta ser point depois o recesso da Covid-19 e mostra que a Savassi Sul está bem viva – ao contrário da Savassi Norte, que está meio caidinha. E tem para todos: do tradicional Dona Derna ao agitadíssimo Mercado da Boca, até um ousado arroz de polvo no Cabernet Butequim, cervejinha no Restaurante do Ano e tapas no Zazá. Sem contar a musiquinha no Rex Bibendi. Nos arredores, ainda tem Café com Letras e Redentor.





EXPOSIÇÃO

metal etéreo





O designer Olavo Machado Neto abriu a expô “Metal etéreo”, instalada no MMGerdau – Museu das Minas e do Metal –, na Praça da Liberdade. Com seu talento, sensibilidade e técnica apurada, ele desenvolveu obras que revelam a leveza do mineral, que é a alma de Minas. Paralelamente à exposição, haverá debates sobre o assunto nos dias 13, 14 e 28. No total, são 12 peças executadas em aço. A curadoria é de Christian A. Larsen e a produção executiva de Marta Meirelles. A cerimônia de abertura, ontem, também marcou o Dia do Aço 2022.

Vale a pena conferir.