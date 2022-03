Melhores hospitais revista Newsweek

A revista americana Newsweek divulgou, recentemente, a lista com o resultado da pesquisa que avalia hospitais de todo o mundo. O levantamento, feito em parceria com a empresa de dados Statista, se baseia em recomendações de especialistas, satisfação de pacientes e indicadores-chave de desempenho. O ranking mundial aponta os 250 melhores hospitais e o nacional, 96. A seleção é feita com base em três critérios: recomendação dos pares (pesquisa on-line com médicos, outros profissionais de saúde e gestores de hospitais), experiência do paciente (dados de pesquisa de satisfação com pacientes) e indicadores médicos (como os de qualidade da assistência e segurança do paciente). Os três primeiros colocados na lista mundial são o Mayo Clinic, em Rochester; Cleveland Clinic, e Massachussetts General Hospital, todos nos Estados Unidos. O hospital brasileiro israelita Albert Einstein, ficou em 34º lugar na lista mundial. Na lista nacional, os hospitais de Belo Horizonte em destaque foram: Hospital Mater Dei Santo Agostinho (14º lugar), Hospital Madre Teresa (17º lugar), Hospital Felício Rocho (20º lugar), Instituto Biocor (24º lugar), Vila da Serra (27º lugar) e Hospital Unimed Unidade Contorno (52º lugar).

Rosalia, Rosangela, Maria Auxiliadora e Alissandra Nazareth (foto: Narcos vieira/em/d.a press)





MODA SUSTENTÁVEL

como estilo





Alinhada aos conceitos da Economia Circular, a Wabi promoveu um evento beneficente na última sexta-feira na Casa Tifs, no Belvedere. Parte da venda da Coleção de Second hand Wabi Com Elas será em prol da AMR, Proaçao, Instituto Nave e Corredores do Reino. A presença especial na ação foi da GIG, que levou seu tricô lindo e atemporal para provar que a moda sustentável é aquela que já existe. Por falar em GIG, Patrícia Schettino retornou a BH, depois de alguns anos radicada em São Paulo.





APOIO

com figurino





A Banda Blitz, do cantor e ator Evandro Mesquita, fez show no Palácio das Artes, e Evandro usou roupas da grife mineira DTA, de Regina Matina. O show comemorava os 40 anos da banda e 30 da DTA.

Bernadete Mendes, Eliana Rocha e Maria Eugenia Couri (foto: Beto Magalhaes/EM/D.A Press)





JANTAR

solidário





Bernadete Mendes e o corpo de voluntárias da AMR promovem, nos dias 21 e 22, o primeiro evento do ano em benefício da instituição. O tradicional jantar Segunda do Bem, terá duas versões. Dia 21, a partir das 19h, o jantar será presencial, no Kei, em Lourdes; no dia 22, será no modelo take out, retirando o jantar no restaurante, das 18h30 às 20h30. Vendas pelo Sympla e CV AMR.





NARRATIVA

versão aumentada





Nos últimos tempos, a palavra ‘narrativa’ tem sido usada a torto e a direito nos meios de comunicação, seja para descrever algo na política e economia, e até em horóscopo. Embora não seja um neologismo, só agora caiu no gosto dos comentaristas de plantão. Grosso modo, é a tradução da antiga versão de um fato ou assunto. O astuto líder do antigo PSD José Maria Alckmim dizia que, na política, o que vale é a versão, não o fato. Certamente, uma narrativa interessante.

CURSO

gratuito





O aeroporto internacional de Belo Horizonte e o Instituto CCR oferecem cursos gratuitos de empreendedorismo e tecnologia para mulheres. As aulas serão virtuais, e as inscrições podem ser feitas até o dia 21, para empreendedorismo, e até 31 de março para tecnologia.





EXPOSIÇÃO “CHASSIS”

na dotArt Galeria





A dotART galeria abre a programação de 2022 com a exposição “Chassis”, do artista curitibano André Azevedo. Com cerca de 20 obras que têm como protagonista a arte têxtil, a mostra individual será lançada com visitas guiadas pelo artista, nesta terça e quarta-feira, e fica disponível para visitação gratuita até 4 de junho.





BIBLIOTECA

ampliação e parceria





A Academia Mineira de Letras e o TJMG firmaram convênio para ampliação do acervo da biblioteca do tribunal, hoje majoritariamente voltada para a área jurídica. A AML escolheu 50 títulos da literatura brasileira que serão incorporados à biblioteca, em solenidade dia 15, às 11h, e a biblioteca é aberta ao público, das 8h às 18h.

ASSÉDIO

questão de guerra





Em plena ofensiva de guerra e com risco até de um conflito global, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, foi à TV de lá para falar de assédio sexual. Informou, com grande euforia, que nova lei aprovada proíbe acordos judiciais sobre o assunto e que os já realizados foram prescritos. Politicagem eleitoreira à parte, esse incrível flash televisivo em meio a imagens de bombas e gente sofrendo, mostra como os americanos nivelam seus assuntos. Deve ser por essas e outras similares que não conseguem compreender, também, as razões da crescente fragilização do Ocidente.





AGENDA

triângulo da moda





A temporada de moda brasileira está quente no triângulo Rio/Minas/SP. A saber: depois do Bh-à-Porter, alguns compradores voam para a VestRio e, de lá, seguem para São Paulo onde acontece o Salão Casamoda/Pronta-Entrega, no hotel GranMercure. No final de abril, retornam a Sampa para o Casamoda/Pedidos, no hotel Unique, também com moda estival.

Saúde

da Mulher





Neste Mês da Mulher, o Educativo do Memorial Minas Gerais Vale convida profissionais femininas para partilhar seus saberes, trazendo uma programação voltada para os cuidados com a saúde da mulher. Dias 15 e 22 de março, terças-feiras, às 19h, será oferecida no youtube do Memorial uma conversa

com a aromaterapeuta integrativa Letícia Marinho. Nessas datas, ela falará sobre o tema “Aromaterapia para o equilíbrio do ciclo feminino”. Letícia ensina a usar os óleos essenciais com segurança no dia a dia, inclusive na gestação e primeiros anos do bebê. “Acredito que muito além de aromas agradáveis, os óleos essenciais podem ser grandes aliados da saúde e do bem-estar. Sou mineira, mãe e meu trabalho é muito voltado para apoiar as mulheres em suas diversas etapas da vida”, explica Letícia.





UCRÂNIA

dores & dramas





Com a guerra na Europa tomando conta do noticiário,

os canais de TV dedicados ao jornalismo já não têm mais como preencher o horário com o assunto as 24 horas do dia. Assim, os especialistas em relações internacionais e professores da matéria viraram as estrelas do momento. E as considerações deles variam do trivial, quase ridículo, até os mais profundos aspectos do conflito. Entre esses, fica claro o que já afirmamos aqui: mais que uma guerra entre autocracia e democracia, é uma disputa de poder entre o Oriente e o Ocidente. Com as dores e dramas de sempre.

EXPOSIÇÃO

“Objetos de Fé Afro-brasileiros”





A mostra “Objetos de Fé Afro-brasileiros” chega ao Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, primeira cidade a recebê-la depois da temporada no Museu de Sant'Ana, em Tiradentes. Oratórios em diversos formatos e materiais traduzem a sinergia construída pelo encontro de culturas dos povos formadores do Brasil. A exposição poderá ser visitada na Sala Manoel da Costa Ataíde, do Museu da Inconfidência, até 17 de abril, de terça a sexta, das 9h às 16h30, e aos sábados, das 10h às 15h. Com curadoria de Angela Gutierrez, colecionadora e presidente do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, a exposição traz peças que estiveram presentes no espaço colonial, nas casas, na algibeira, na mina e na senzala, fundindo fé e cultura. “Os oratórios de manufatura afro-brasileira em exposição nessa mostra estão em seu estado original, tal como foram encontrados nas mais variadas situações. São instalações de diversos materiais que integram a fé e a arte, numa miscigenação do barroco com a alma africana”, afirma Angela Gutierrez. Ela completa que esses objetos religiosos, podem proporcionar uma reflexão sobre como as adversidades da história uniram povos e que a africanidade é parte indissociável da cultura brasileira. A mostra é realizada em parceria entre o Museu do Oratório e o Museu da Inconfidência. Para manutenção de suas atividades, o Museu do Oratório conta com o patrocínio máster do Instituto Cultural Vale, através da Lei de Incentivo à Cultura. Entrada franca.





GOSTO DA AMAZÔNIA

festival em BH





Cerca de 50 chefs da cidade criarão pratos inéditos com o pirarucu selvagem, gigante da Amazônia que chega a três metros e 200 quilos, no Festival Gosto da Amazônia, de 25 de março a 10 de abril. Além das qualidades gastronômicas, o seu manejo sustentável, praticado no estado do Amazonas, permitiu que o peixe não fosse extinto, e atualmente contribui para a conservação de mais de 11 milhões de hectares da floresta amazônica, gerando renda e melhoria de qualidade de vida para as comunidades indígenas e ribeirinhas. O evento vai proporcionar o encontro da tradicional comida mineira com o sabor e a versatilidade do pirarucu selvagem. Durante 17 dias, os principais restaurantes da cidade servirão um prato inédito com o peixe, preparado com o tempero e o toque especial dos chefs. Entre eles estão: Léo Paixão, Flávio Trombino, Caio Soter, Bruna Martins, Djalma Victor, Caetano Sobrinho, Ilmar de Jesus, Naiara Faria, Cristóvão Laruça, Henrique Gilberto, Rodrigo Fonseca, Marise Rache, Juliana Duarte, Tereza Baltazar, Guilherme Melo. Lista completa de participantes e pratos pode ser consultada no site gostodaamazonia.com.br/festival/.





Clássicos

Paralamas do Sucesso





O trio formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) faz show de sua nova turnê “Paralamas Clássicos”, em 26 de março, sábado, às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. Para o repertório, selecionaram canções em que olham para a própria história da banda sob o filtro dos sucessos absolutos, como “Alagados”, “Meu erro”, “Lanterna dos afogados”, “Aonde quer que eu vá”, “Seguindo estrelas”, “Óculos”, “Ela disse adeus” e muitas outras, somando 31 faixas para uma apresentação de 90 minutos. No palco, também estarão os três músicos que acompanham a banda há décadas: João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).

MOSCOW MULE

sutileza mineira





No início dos anos 1960, com a chegada dos russos a Cuba, transformando a ilha em enclave comunista nas Américas, os americanos criaram o drink cuba-libre (rum + coca-Cola). Mais que ironia, era uma provocação. Pois, agora, o barulho da invasão da Ucrânia pela Rússia estimulou a procura pelo drink moscow-mule (vodka refri & creme com sabor gengibre). A bebida é servida em canecas de cobre, mas por aqui ganhou sotaque local usando caneca de ágata – de preferência, esmaltada em vermelho. Discreta provocação. Dizem que, sem vodka, vira um refresco delicioso.

POR AÍ...





A Lança Perfume, uma das marcas do grupo catarinense La Moda, acaba de inaugurar sua segunda loja física em Belo Horizonte. A marca, que tem projeção de alcançar R$ 400 milhões em receita no próximo ano, investiu cerca de R$ 800 mil na nova unidade.





Quem circulou pela cidade foi a empresária Maisa Degani (de Marilia/SP) para um rasante no BH-à-Porter. Ela diz que o sucesso da sua loja se deve à moda mineira, que começou a ser levada para as paulistas pela sua mãe, ainda nos anos 1980, no tempo do Grupo Mineiro de Moda. Sempre bombando nas vendas.





O estilista Eduardo Amarante recebeu um grupo de compradores & afins para coquetel na Casa Bernardi, onde lançou sua coleção cápsula em homenagem a São Paulo. Brilhos, preto e branco e clima de festa. Em abril, ele tem novidade das boas: vai lançar a marca AMAR, com moda casual. As vendas serão feitas por representantes em todo o país.





Outro que passou por aqui na semana de moda em pronta entrega foi o Heracliton Diniz, que é uma espécie de embaixador da moda mineira em Recife. Sua loja, a Empório HD, vende o melhor da nossa moda por lá. No vaivém com ele pelos showrooms, o consultor Francisco Santoro.





O ateliê Lúcia Castanheira promove quinta-feira, das 14h30 às 18h, sessão do filme “Frida”, que narra a vida da artista visual Frida Kahlo, seguida de roda de conversa mediada por Lúcia. Inscrições e informações pelo (31) 98497-9168.