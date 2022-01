A aristocrata Charlotte Casiraghi no desfile de alta-costura da Chanel

Charlotte Casiraghi e sua entrada triunfal sobre o cavalo abrindo o desfile da Chanel (foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)







A aristocrata Charlotte Casiraghi presidiu o desfile de alta-costura da Chanel, na última terça-feira, montada em um cavalo, uma proposta com decoração construtivista e onírica, com referências aos anos 1920. O desfile foi concebido pelo artista contemporâneo Xavier Veilhan e retomou elementos do mundo da equitação e do minigolfe para este espetáculo realizado no Grand Palais, em Paris.

Filha da princesa Caroline de Mônaco, Charlotte é embaixadora da Chanel e uma especialista em equitação que participou de vários campeonatos desta modalidade esportiva. O esporte fez parte do universo que inspirou a fundadora da casa, Gabrielle Chanel. Na primeira fila do desfile, estiveram a diretora de cinema americana Sofia Coppola, o cantor americano Pharell Williams, a atriz francesa Vanessa Paradis e a intérprete australiana Margot Robbie, entre outras personalidades. Depois que Charlotte abriu a passarela, as modelos desfilaram com sapatos bicolores com salto pequeno, no estilo dos anos 1920. Toda a decoração foi inspirada nas vanguardas das décadas 1920-1930 e na estética das exposições universais, explicou a diretora artística da marca, Virginie Viard. "Essas formas geométricas me deram vontade de marcar contrastes, com uma grande leveza e muito frescor: vestidos aéreos, flutuantes, como se estivessem suspensos", disse Viard. A construção rígida das jaquetas de tweed foi compensada pela leveza das saias esvoaçantes. Já os vestidos de noite, enfeitados com plumas, mostravam um jogo de contrastes com transparências. A noiva, que tradicionalmente fecha o desfile, mostrou uma proposta simples. Surgiu com um longo branco e um buquê de flores pretas, um sinal de luto e homenagem ao ator francês Gaspard Ulliel. Rosto da marca, ele faleceu na semana passada, aos 37 anos.

SLOWTRAVEL

para desfrutar





Com essa cultura de redes sociais e “ter” que postar tudo que vê e faz, as pessoas não estão conseguindo mais aproveitar as viagens. Por isso, a especialista Ana Stier incentiva as pessoas a fazerem uma slowtravel, com momentos mais calmos, para ter uma verdadeira imersão cultural. O oposto do que os jovens fazem hoje, que é chamado de síndrome de FOMO, abreviação de fear of missing out (medo de estar perdendo algo). Na contramão desta síndrome vem a filosofia de JOMO (joy of missing out, ou seja, a alegria de não estar em todas).





NOVO DONO

novas vendas





O empresário Mario Valadares, que é dono de variados shoppings na cidade, acaba de comprar o BH Outlet Plus Shopping. Sua primeira providência foi limpar o local de butiques que não trabalham com outlets. E como é um craque no setor, pretende transformar o local em sucesso de vendas.





COMISsÃO TEMPORÁRIA

Proteção de dados pessoais





Foi empossada, semana passada, a Comissão Temporária de Proteção de Dados Pessoais do TJMG, pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, para dar continuidade da adequação à nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), promulgada em agosto de 2018. Fazem parte da comissão os desembargadores Armando Freire, Alexandre Victor de Carvalho, Franklin Higino Caldeira Filho, Geraldo Augusto de Almeida, Marco Aurélio Ferenzini, Paulo Calmon Nogueira da Gama e a desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues.





ACADEMIA

palestra e lançamento





“Pensamento sistêmico: o legado de Humberto Maturana” é o tema da palestra que a escritora e professora Maria José Esteves fará no canal do Youtube da Academia Mineira de Letras, na próxima quinta-feira, às 11h. O trabalho é baseado no seu livro “Pensamento sistêmico: o novo paradigma da ciência”. A professora abordará as implicações do trabalho de Maturana, não só para os profissionais que atuam no domínio da ciência, mas também para os leigos. São implicações que nos convidam a repensar valores, crenças e pressupostos acerca da existência da realidade objetiva e sobre a

busca da verdade.





***





Já o médico e professor Evaldo D'Assumpção lançou, na última quinta-feira, o livro "Crônicas à beira-mar", pela Editora Del Rey, em entrevista especial com o presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares. O vídeo da entrevista está disponível no canal de YouTube da AML, onde o autor fala sobre a chamada tanatologia, a qual hoje prefere chamar de biotanatologia, que é o “estudo da morte”, quando na realidade o que se faz é um estudo da vida, pela

ótica da morte.





LICENCIAMENTO

global de princesas





A Mattel anunciou um acordo de licenciamento global para as franquias das princesas da Disney e Frozen. A fabricante terá o direito de desenvolver linhas de brinquedos para a Disney, incluindo bonecas de diversos tamanhos. A coleção será lançada em breve e chegará ao mercado

no início de 2023.

CHAVE DE OURO

melhor trimestre





O Grupo Patrimar fechou o ano de 2021 com chave de ouro. Isso porque a construtora e incorporadora mineira – que atua na baixa, média e alta renda em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e no interior de São Paulo – vendeu mais R$ 470 milhões apenas no 4º trimestre do ano (4T21), se tornando o melhor trimestre da história da incorporadora. Tanto os lançamentos do programa Casa Verde e Amarela quanto os de alta renda têm participação no sucesso de vendas da companhia no último ano.

NO LIMITE

realidade & ficção





A ficção e a realidade às vezes se confundem no traçado da história. É o que acontece com o filme

“No limite da guerra”, exibido pela Netflix e que mostra os esforços dos ingleses para evitar a 2ª Guerra, propondo um acordo jamais cumprido por Hitler. Pois é justo o que ocorre com os americanos agora, acenando com boa vontade aos russos na questão da Ucrânia. Para os especialistas, nunca uma situação foi tão próxima daquela que antecedeu a feroz luta iniciada pelos alemães.

SOÇAITE

paixão & dinheiro





O circuito social paulistano só comenta as acusações feitas pela empresária Cristiana Archangeli contra o ex-noivo Álvaro Garnero – que é do clã carioca Monteiro de Carvalho, por parte de mãe. A moça diz que juntou provas de má gestão de seu dinheiro por ele. Ela tem uma trajetória curiosa, que mostra o quanto é: há anos, conseguiu elevar sua marca de xampu popular em produto desejado, depois de patrocinar núcleo criativo Phábrica, projeto que acabou dando origem à São Paulo Fashion Week.

FUTEBOL

crise da bola





A anarquia em que se transformaram as transmissões de futebol pela televisão no Brasil acabou refletindo na estrutura daquele esporte por aqui. Na busca do que mostrar, acabaram transmitindo qualquer partida para preencher o buraco e reduzir a frustração do brasileiro, amante confesso da bola. Agora, até campeonato africano estão transmitindo. Interessante mesmo foi a tal da Copinha, que só os entendidos conheciam e, agora, virou assunto importante nos programas especializados. Com tudo isso, parece que o fortalecimento do futebol-empresa chegou em boa hora.

BOLSA PAMPULHA

8ª edição no ar





A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Viaduto das Artes, lançou a 8ª edição do Bolsa Pampulha, programa do Museu de Arte da Pampulha – MAP. Trata-se de uma das mais importantes iniciativas que envolvem residência artística e estímulo à produção de artes visuais no cenário brasileiro, que nesta edição vem ampliada, atuando também nos segmentos de design, arquitetura e arte-educação, além de artes visuais. Com isso, serão selecionados 16 bolsistas residentes em Belo Horizonte ou na região metropolitana da capital mineira. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 23 de fevereiro pelo site pbh.gov.br/bolsapampulha.

PODCAST

do Inhotim





Inhotim lançou um podcast com participação de Adriana Varejão, Marcelo Gleiser, Leda Martins, Ayrson Heraclito entre muitos convidados, e apresentação da atriz Bárbara Colen. São seis episódios nos quais são apresentados parte do acervo artístico e botânico do museu mineiro, para expandir perspectivas e conexões com outras formas de perceber e estar no mundo. A proposta é partir do Inhotim para pensar as relações com o mundo. O primeiro episódio, lançado na última quinta-feira, é “Território específico”. O selo de qualidade está na parceria com a Rádio Novelo, que assina podcasts de sucesso como “Praia dos Ossos” e “Foro de Teresina”.









PANDEMIA

eventos adiados





Apesar do que muita gente pensa, a pandemia não acabou. Com a vacinação, os efeitos da COVID são mais leves, em muitas pessoas eles nem aparecem, e por isso a contaminação tem sido muito alta. Para evitar um problema maior na saúde e nos hospitais, alguns eventos estão sendo adiados. A 8ª edição do Burn Experience, que deveria ocorrer ontem, foi oficialmente adiada para 30 de abril. Os organizadores alegam a cepa Ômicron, a gripe influenza e as chuvas em Minas, que danificaram bastante as estradas. E fizeram um apelo para que as pessoas não deixem de tomar todos os cuidados necessários, como usar máscara e álcool em gel. Os desfiles de carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo também serão feitos no feriado de Tiradentes, em 21 de abril.





***





Vale ressaltar que especialistas afirmam que as máscaras de tecidos não protegem contra a Ômicron, e recomendam a máscara descartável N95, por ser uma peça facial filtrante, o que garante uma proteção maior. Fica aqui a informação.

REALEZA

problemas burgueses





A realeza europeia vive seu inferno astral, não em termos políticos, mas familiares. A saber: enquanto o príncipe Andrew, da Inglaterra, perde o sono (e os títulos) acusado de abusos sexuais nos EUA, a princesa Charlene de Mônaco sofre com depressão crônica, levando a cunhada, Caroline, a assumir suas funções. Já na Espanha, a infanta Cristina chora a perda do atlético marido Iñaki Urdangarin, que nem bem saiu da prisão (acusado de corrupção) apareceu em público com outra mulher. Noblesse oblige, foi obrigada a pedir o divórcio. Consta que o irmão, o rei Felipe VI, e toda a família sentiram-se aliviados.

CURA DA AIDS

está próxima





Estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em conjunto com o Istituto Superiore di Sanità, de Roma (Itália), traz uma excelente notícia para a tão esperada cura da Aids, provocada pelo vírus HIV. A nova pesquisa reforça como o possível caminho pode estar no tratamento celular. Os resultados foram divulgados no último dia 12, na revista Aids Research and Therapy (Springer Nature), uma das publicações científicas mais renomadas do segmento. “A eliminação do vírus provavelmente resultaria na cura da infecção, anulando a necessidade de ART por toda a vida. Contudo, uma das características críticas de sucesso do HIV é sua diversidade genética, que leva à evasão do sistema imunológico. Por esse motivo, ainda não temos uma vacina eficaz contra o HIV”, destaca Ricardo Sobhie Diaz, chefe do laboratório de retrovirologia da Unifesp. Após uma nova abordagem, testada em pessoas vivendo com HIV, o grupo de pesquisa fez descobertas animadoras e que podem indicar um caminho para a cura. A pesquisa resultou em dois pacientes exibindo um DNA viral indetectável, ou seja, o vírus desapareceu ou atingiu níveis extremamente baixos nas amostras de tecidos dos pacientes analisados.





EXPOSIÇÃO

vestes das Dores





Uma exposição com as vestes de Nossa Senhora das Dores será aberta no próximo domingo (6/2), à tarde, na igreja do Rosário, no centro histórico de Santa Luzia, comemorando os 100 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte. A mostra reúne algumas das doações de vestes e atributos que simbolizam a representação de Nossa Senhora durante a semana santa, por mais de um século. Na cidade, o registro mais antigo da devoção é de 1844, quando foi erguida uma capela em sua homenagem. A expô é promovida pela Paróquia de Santa Luzia, que conta com a colaboração do Memorial da Arquidiocese de BH – entre outros.

CENTENÁRIO

Semana de Arte Moderna





Para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 – movimento artístico e literário que inaugurou o modernismo brasileiro –, em fevereiro, está sendo produzido o podcast “Palavra alada”. Idealizado pela diretora, roteirista e produtora Flávia Guayer, o programa será lançado em 13 de fevereiro nas principais plataformas de áudio e no canal do Palavra Alada no YouTube. O podcast tem apresentação da atriz Drica Moraes e curadoria do escritor, poeta e acadêmico Antônio Carlos Secchin. A ideia do “Palavra Alada” surgiu de um desejo da diretora Flávia Guayer de criar um projeto multiplataforma sobre literatura brasileira. “É enriquecedor voltar no tempo e rever dinâmicas e conexões com o agora. Estamos escrevendo o futuro”, diz. O episódio de estreia se debruça sobre a primeira fase do modernismo, de 1922 a 1930.

POR AÍ...





A peça “Francisco de Assis – O rio do riso” voltou ao cartaz neste fim de semana, desta vez no Teatro Santo Agostinho. O espetáculo é encenado pelo ator Carlos Nunes, em um monólogo bem-humorado e premiado. O horário é às 19h, e os ingressos podem ser adquiridos pelo vaaoteatromg.com.br.





***





A mineira Lea T está com tudo na moda internacional. Depois de modelar com sucesso (leia-se desfilar) em grandes marcas, agora também deu pitaco na nova coleção da Burberry. Tudo por obra e graça do amigo de fé e estilista da marca Riccardo Tisci.