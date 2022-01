Duas peças com uma alça só reaparece nas praias e piscinas (foto: Reprodução/Raio de Sol) A grife paulista Raio de Sol está lançando uma coleção para o verão que revive antigas modelagens, que voltam com força. Um modelo que chegou com tudo para essa estação são as calcinhas asa-delta, que fizeram muito sucesso na década de 1980 e hoje estão entre as preferidas do público. A modelagem é ideal para quem tem o famoso corpo violão. Na mesma marca, são encontrados três modelos que têm a parte de baixo no modelo asa-delta. Esses modelos têm a cintura mais alta, o que alonga a silhueta. Também acompanhando essa tendência mais retrô, as calcinhas hot pants, aquelas com cintura alta, têm lugar garantido nesta estação.

As amarrações e suas possibilidades também estão em alta. Os modelos tops podem combinar diferentes jeitos de vestir e chegaram com tudo para essa temporada. A grife resolveu inovar e trouxe dois modelos para quem gosta de versatilidade. O biquíni cortininha com tanga Tarzan permite quatro combinações diferentes. Além da estampa multicolorida que também é uma das tendências atuais. Assim como os modelos dupla-face, os sutiãs que permitem diversas amarrações tornam-se versáteis e a pessoa acaba tendo "mais de um biquíni" em um mesmo modelo.



Outra opção para quem gosta de inovações é o modelo com alça invisível, que combina com a tanga asa-delta. Essa peça permite até três tipos de combinações diferentes, sendo elas: amarração central, amarração no pescoço e invisível, onde a cordinha do biquíni fica escondida no próprio bojo. Esse modelo ainda tem uma estampa tie dye que segue na moda.

ILUSÃO DE EQUILÍBRIO

Os biquínis com amarrações são mais indicados para mulheres com mais volume na parte superior do corpo. O ideal é trabalhar volumes na parte de baixo. Abusando de cores, estampas, drapeados e calcinha com amarração lateral, é possível criar a ilusão de um corpo equilibrado. Na parte de cima, os modelos sem alças podem ajudar a suavizar o corpo. A melhor opção são os modelos com alças finas ou sem alça (nesse caso, apenas se o seio for pequeno) e bojos para boa sustentação, e não aqueles com o intuito de aumentar os seios.

Para quem gosta dos maiôs, este ano os modelos estão em alta, principalmente os com design mais despojado com uma alça só, por exemplo. O maiô Sensualidad, da Coleção Ibiza da Beijo do Sol, é um desses. Além do detalhe em um ombro só, a peça também tem uma abertura lateral e amarrações que deixam o modelo mais sofisticado.





Os maiôs da marca, também trazem uma nova possibilidade para as clientes, pois permitem ser usados como body. São também peças-chave da moda praia, pois não há restrições e ficam bons em todos os tipos de corpos.





Para quem usa modelagem plus size, o ideal é tirar o foco da região central do corpo usando biquínis de cintura alta ou com faixas laterais largas, que criam a impressão de cintura fina. O busto deve ter alças mais largas, que aumentam a sustentação dos seios.