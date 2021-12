A tormenta do telefone mudo (foto: PublicDomainPictures/Pixabay )

Tinha vontade de saber quando é que, por acaso ou ignorância, chutei as canelas da diretoria da Oi – a dos telefones. Carta que transcrevi aqui na semana passada dava como a empresa ter, entre seus donos, a Andrade Gutierrez. Há muito tempo não tem mais, o que logo eles trataram de informar. O certo é que meu entrave com o telefone continua como há mais de mês, sem funcionar.



O milagre realmente aconteceu – com exceção da extensão do meu quarto, que continuava mudo. Mas podia pelo menos me ligar ao mundo exterior pelas extensões que continuaram funcionando.





Tratei logo de informar o santo protetor que resolve esses meus galhos e ele me informou que eu tinha dado um tiro n'água, o telefone da Oi não ia funcionar – e ele não ia me acudir mais. Achei que ele estava curtindo comigo, mas estava mais do que certo. Dois dias depois, o telefone ficou mudo novamente – e mudo está, estou completando quase dois meses de telefone que não funciona – e como o débito é automático, quero ver se a Oi vai receber o que não forneceu, numa boa.





Essa falta de atendimento está sendo divulgada por todos que sabem o que está acontecendo comigo, como o estado crítico que a empresa está enfrentando. Sei é que o profissional que milagrosamente ligou meu telefone por dois dias havia informado que os fios de minha rua tinham sido roubados . Só não acredito é que os ladrões voltaram novamente e tornaram a cortar os fios.





Tenho feito o que posso para enfrentar o problema – porque o que me injuria mais é essa indefinição. Nos tempos atuais, empresa que enrola consumidor desse jeito, sem dar nenhuma informação legal, não dura muito tempo. Pelo número de informações que recebo, de pessoas que praticamente passam pelo mesmo problema , não sou certamente a única prejudicada. E como acontece comigo, não há a quem recorrer, não é possível chamar o diretor, ou um adjunto para pedir socorro e reclamar do mau serviço.



Não sou uma negação em matéria de acordos, quando a realidade é explicada, você fica informada do que está acontecendo, aceita ou não aceita. Essa história de só falar com gravação é um tormento. E para aumentar o clima de irrealidade da situação, dia desses, uma gravação dessas me ligou oferecendo novos planos da Oi, inclusive com diminuição de tarifa e não sei o que mais.





Aconteceu – vejam só – em um dos dois dias em que o telefone estava funcionando. Será que eles sabiam disso ou foi coincidência pura? Nessa altura dos acontecimentos, já estou pedindo socorro a qualquer pessoa que me acuda nesse transe de falta de comunicação.