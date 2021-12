Rinoplastia pode ser feita junto de outras cirurgias

Quando buscamos uma cirurgia plástica, é recorrente sermos informados de que algumas delas têm melhores resultados quando aliadas a outras. Isso se aplica, por exemplo, à rinoplastia. “É muito comum a associação de outras técnicas com a rinoplastia. No entanto, alguns fatores serão analisados pelo cirurgião para que indique se a prática é possível ou não. Exames clínicos e laboratoriais são necessários para garantir segurança durante o procedimento e na recuperação”, afirma o médico Paolo Rubez, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e especialista em rinoplastia estética e reparadora.









Após estudar tudo isso, o cirurgião plástico estará em condições de liberar (ou não) a realização das técnicas associadas. A seguir, listamos procedimentos que podem ser feitos com a rinoplastia:

Rinoplastia e desvio de septo

“Por envolver a mesma região facial, o procedimento não exige preparo adicional por parte do paciente. Quando realizada isoladamente, a cirurgia do desvio de septo é chamada de septoplastia. Realiza-se cisão interna que não deixa cicatrizes aparentes. Tem duração de uma hora, em média. Quando associada à rinoplastia, tem objetivos tanto funcionais quanto estéticos. A duração do procedimento passa para três a quatro horas. A recuperação é bastante semelhante, permitindo que o paciente faça repouso único”, explica o especialista.

Rinoplastia e mamoplastia

A mamoplastia – redução, aumento ou elevação das mamas – pode ser associada à rinoplastia, pois é realizada com a paciente na mesma posição. “O médico deve ficar atento ao tempo total de cirurgia, tendo como fator primordial a segurança. A paciente pode realizar os exames prévios apenas uma vez, além de ter os custos reduzidos, pois equipamentos e recursos são aproveitados conjuntamente. Há apenas um pós-operatório. O repouso, a dieta especial e o afastamento das atividades físicas ocorrem apenas uma vez”, destaca.

Rinoplastia e mentoplastia

De acordo com Rubez, a mentoplastia (plástica no queixo) associada à rinoplastia é uma das cirurgias que mais trazem bons resultados. “As duas estruturas anatômicas têm relação íntima para a estética facial. É utilizada anestesia geral e o procedimento dura, em média, de quatro a cinco horas. O pós-operatório não é doloroso, basta seguir as orientações médicas e realizar os exames necessários. Em poucos dias, o desconforto tende a diminuir. Depois de seis meses, os resultados das cirurgias podem ser vistos de forma plena, sem inchaços”, completa o médico.





Paolo Rubez salienta que apenas o cirurgião responsável pode avaliar se há a indicação de rinoplastia associada a outros procedimentos. “É importante ouvir o profissional com atenção sobre a recuperação e os riscos”, finaliza o especialista.