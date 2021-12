Bijus Mary Design também estarão na Quermesse (foto: Leca Novo/divulgação)

A excelente colaboradora do Caderno Feminino e Masculino deste jornal está na África, dando continuidade a um trabalho voluntário de raro efeito. Por um desses acasos da vida, tinha marcado seu retorno para o próximo dia 19, mas, pelo caminhar do novo vírus, que é africano, não sabe se dá. De lá, ela me manda um recado que deve ser conhecido também pelos leitores desta coluna:





“Querida Anna, espero que esteja tudo bem. Você viu que estou aqui na África novamente. Desta vez, vim para ficar um mês e fui pega de surpresa pela nova cepa do vírus. Mas estou tranquila. Decidi não antecipar meu retorno, marcado para 19 de dezembro, até porque está impossível conseguir passagem para antes disso, tão grande a ansiedade das pessoas em voltar para o Brasil. Aqui estou segura e certa de que dará tudo certo com o trabalho que vim realizar, assim como com minha volta.





04:00 - 03/11/2021 Peças em tricô e crochê estão em alta Como sempre, gostaria de te pedir um enorme favor. Sexta-feira agora vou participar da Quermesse da Mary Arantes, que sempre me cede gratuitamente um espaço para vender alguma coisa para arrecadar dinheiro para manter meus projetos. Se não fosse a força que ela me dá, não sei o que eu faria. Como não tenho mídias sociais, não consigo ajudar na divulgação do evento. Me resta apenas te pedir ajuda. No final do ano passado, quando participei de uma quermesse, você publicou sobre o evento em sua coluna e nos ajudou muito. A Mary ficou muito feliz, pois também te admira muito e valoriza o que você escreve. Preparei um texto tentando apenas facilitar para você, caso concorde em publicar algo sobre. Gratidão eterna por tudo que você faz por mim. Beijos. Patrícia.”





O leitor do Caderno Feminino tem acompanhado o trabalho voluntário que a jornalista Patrícia Espírito Santo abraçou junto à Fraternidade Sem Fronteiras, no Malaui/África. Domingo passado, ela deu início, em sua coluna, na página 2, ao relato da experiência que neste momento está vivenciando, onde ensina corte e costura a refugiados de guerra que vivem no campo de Dzaleka, a 40 quilômetros da capital, Lilongue.





É a terceira vez que Patrícia se aventura por lá e sempre leva suas malas carregadas de material, desde alfinetes a máquinas de costura, itens que são difíceis de achar ou têm preços impraticáveis por lá. Quem escolhe se envolver com ajuda humanitária, sabe que todo o trabalho que se propõe a fazer requer uma quantidade enorme de recursos e está sempre fazendo campanhas de arrecadação.





Dessa forma, de hoje (3/12) a domingo (5/12), produtos produzidos por pessoas que apoiam seus projetos estarão à venda na edição de fim de ano da Quermesse da Mary, promovida pela empresária e designer Mary Arantes. Patrícia está a frente da marca Ubuntu Nation, que nesta edição expõe pijamas, camisetas e saias feitas com estampas doadas por Ronaldo Fraga, sousplats produzidos por Rogério Lima com tecidos trazidos de vários países africanos, além de tábuas de angico com veios aparentes, próprias para dar graça e encanto a mesas de queijos ou churrasqueiras.





Quem passar pela Quermesse neste fim de semana poderá encontrar, além dos produtos Ubuntu Nation, trabalhos de outras marcas de casa e design, acessórios, cerâmica, cheiros e aromas, roupas, madeira, jardim, além da área gourmet.





Marca presença a mestra do bordado Cyra Lobo, a artista plástica e ceramista Léa Diegues com seu conceito limpo e uma cartela de cores frescas. Ainda na cerâmica, Vânia Cunha, da Jasmim Manga, expõe peças carregadas de energia e espiritualidade. Do Rio de Janeiro, estarão presentes O Belo no Papel, com seus jogos americanos, bags e cadernos, e a Zsolt, opção para quem usa modelagens em malha amplas, com estilo e conforto.





Mantendo a tradição de apresentar novas criações, esta edição da Quermesse faz o batismo de 11 marcas. De São Paulo, o Ateliê Nó fará sua estreia, assim como Denise Rodrigues e suas esculturas de santos e entidades, em um elaborado trabalho feito em contas e arame de alumínio. Márcio Lambert, artista e designer, reproduz no licuri as texturas e cores das espadas-de-são-jorge. O resultado são pinturas e esculturas carregadas de força, proteção e permanência.





Presente também a Alle Studio, marca de bolsas e sandálias de Marina Lerbach, que carrega na bagagem seu trabalho como sócia da Nuu Shoes. Representando o setor de joalheria, o evento conta com Junea Fontenelle, que aposta no ouro e no prata em formas delicadas. O bazar das bijus Mary Design está também recheado de novidades.





Ao todo, 35 marcas estarão expondo suas artes hoje e amanhã (4/11), das 10h às 19h, e domingo, das 10 às 17h, na Rua Ivaí, 25, Serra. Informações: @quermessedamary.