Vitrini Fashion quer estimular o setor de moda infantojuvenil

A jovem cantora mineira Polly Angel é uma das atrações do evento fashion que começa amanhã (foto: João Miguel Júnior/Globo)

Há muitas razões para valorizar a moda infantojuvenil como vetor de movimentação da economia: crianças e adolescentes crescem, precisam de roupas e acessórios o tempo todo, e as mães, orgulhosas, não se furtam em investir em novos looks para os filhos.









Com patrocínio da Belotur e apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), o Vitrini trará à capital empresas do interior de Minas e de outros estados para o lançamento e a venda de coleções.





O slogan “cada volta um recomeço” remete à retomada de eventos presenciais após o confinamento pandêmico. A expectativa é movimentar o setor, que sofreu muito com a COVID-19. O Vitrini Fashion reunirá 22 marcas e 22 lojas. Taciana Teodoro explica que serão contemplados fabricantes, representantes, lojistas e consumidor.





Entre as atrações serão a cantora mineira Polly Angel, semifinalista do programa “The voice kids”; as atrizes Julia Simoura e Mirella Sabarense, que se destacaram em novelas do SBT/Alterosa; e a influencer mirim Ana Clara Luz.





A marca mineira Casa do Sol Fashion vai estrear na passarela. Seu diretor, Pedro Rocha, explica que a coleção vai surpreender com formas e padrões inspirados na linguagem visual desenvolvida pelo designer Gustavo Greco. Motivos geométricos, arabescos e flores se sobressaem nos looks para meninas e meninos de 2 a 12 anos.





A programação começa às 13h de quinta-feira, culminando com o desfile da Casa do Sol Fashion, às 20h. Na sexta, dia 26, haverá desfiles das fabricantes. As lojas apresentarão coleções no sábado e no domingo. As exibições ocorrerão com hora marcada, obedecendo a todos os protocolos sanitários.





A Top Agency destaca o caráter inclusivo e beneficente do Vitrini Fashion. Crianças com necessidades especiais estarão na passarela e haverá tradução em libras.





O público é convidado a colaborar com a doação de looks novos ou usados, que serão destinados ao bazar da influencer Juju Menotti, embaixadora do Centro de Acolhida Padre Eustáquio (Capes), cuja renda será destinada à instituição.





VITRINI FASHION

De quinta-feira (25/11) a domingo (28/11), a partir das 13h.Centro de Eventos Planetarium do Hotel Mercure. Avenida do Contorno, 7.315, Lourdes.