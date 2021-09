Coleção verão 2022 de Emilio Pucci evoca atmosfera tranquila e sofisticada

(foto: Davide Gallizio/DivulgaÇÃO)

Sonho de toda mulher que frequentava a sociedade nos fins dos anos 1950 e inicio dos 1960 era ter no guarda-roupa um vestido Pucci. O costureiro italiano era um craque no uso do jérsei, que modulava o corpo sem vulgaridade. E suas estampas eram uma novidade total numa época em que a moda francesa optava pelos tecidos lisos. Quem prestava atenção, podia notar que em uma festa e outra a mesma roupa aparecia em corpos diferentes. Isso porque pedir emprestado não era nem humilhação nem pecado. Aqueles pijamas cujas calças eram modeladas entre as pernas eram o máximo.





E aparecer numa festa usando um Pucci era ser reparada e fotografada na certa. Por aqui, os modelos italianos apareciam nas malas de contrabando de Maria Italiana, uma vendedora que vinha do Rio com uma mala cheia de roupas importadas ou na butique de Maria Eunice Medrado, um ponto certo para conseguir modelos únicos – e, é claro, com preços à altura do produto. Uma curiosidade da grife de tanto sucesso é que suas roupas só eram vendidas na Itália, não existia uma só loja em Paris onde eram encontradas suas criações.





Anos atrás, Pucci chegou por aqui, mas só em São Paulo. E na última segunda feira, uma loja de São Paulo, no sofisticado Shopping Cidade Jardim, recebeu suas últimas criações. Desenvolvido pelo time de design da casa, o verão 2022 de Emilio Pucci resgata alguns de seus valores fundamentais, como a paixão por destinos de praia, a geometria e os esportes – foi um traje para prática de esqui, aliás, a primeira criação de moda do estilista.





Peças confortáveis, que evocam uma atmosfera tranquila e sofisticada, aliadas a um senso de diversão para combiná-las de acordo com suas vontades, dão o tom da nova coleção. Túnicas assimétricas, minivestidos e shorts curtinhos surgem combinados a tops estruturados, com recortes que deixam a pele à mostra. O lenço de seda, uma das peças clássicas de Emilio Pucci, se desdobra em uma série de criações no verão 2022 da casa italiana.





Na cartela de cores, reinam branco, verde gerânio, laranja, turquesa e chocolate, misturados nas belas e icônicas estampas da grife, batizadas Nairobi, Tartuca, Africana e Cyprea, que surgem ainda em delicados bordados em vestidos, tops e saias.