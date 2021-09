20ª Noite de Prêmios da Jornada Solidária Estado de Minas

Relembrando a Noite de Prêmios: Junia Lara, Barbara Maciel, Simone Arcuri e Silvana Corrart (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Estado de Minas continuam à venda, e quem ainda não comprou o seu deve correr, porque os sorteios dos inúmeros presentes recebidos começam dia 23, às 20h, durante live no instagram @jornadaem, do programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas. Por ser virtual, inúmeras pessoas de outras cidades e de outros estados já garantiram sua vaga.



04:00 - 16/09/2021 Modelo brasileira brilha nos desfiles de Nova York Os ingressos para a 20ª Noite de Prêmios da Jornada Solidáriacontinuam à venda, e quem ainda não comprou o seu deve correr, porque os sorteios dos inúmeros presentes recebidos começam dia 23, às 20h, durante live no instagram @jornadaem, do programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas. Por ser virtual, inúmeras pessoas de outras cidades e de outros estados já garantiram sua vaga.Para eles, as cartelas serão enviadas por e-mail. Chegaram mais presentes: colar da Rafa Recoder Joias, roupas da Vivaz, Arte Sacra, Mary Caetano, butique Ana Luiza, Padronagem, Alphorria, Coven, Essencialle, Graça Ottoni, Lore, Maracujá, Maria Antônia Calmon, Romaria, Skazi, Sclub, Tuffi Duek, Tahari, Boutiqueira, bolsa da Isla, Equipage, Anna Barroso, tapete Marie Camile, três kits d’O Boticário, jaqueta bordada de Célia Leite, e mais mimos da Gaby Gift, Água Fresca, cesta do Supernosso, Fofíssimo, Valéria Januzzi, Camponesa Embaré, Estela Damasceno. Ainda, pacote da academia Bodytech, peça da A. de Arte, adornos/esculturas de Patrícia Maranhão.

A Noite de Prêmios será transmitida do estúdio da TV Alterosa e pela plataforma Zoom, com capacidade para até mil pessoas, cedida pelo Instituto MRV. Os ingressos custam R$ 120, com10 cartelas e 5 rodadas, e podem ser adquiridos na Loja de Classificados Estado de Minas (Av. Getúlio Vargas, 291, Funcionários), com as patronesses da Jornada Solidária, ou pelo e-mail jornada@uai.com.br. É possível comprar cartelas extras para ter mais chances de ganhar os lindos presentes especiais.





Celso Picchioni, Renan Horta, Humberto Guimarães e Afonso Ligório, que faz aniversário dia 21 (foto: Isabela Teixeira/EM/D.A PRESS)





LANÇAMENTO

Ilusão Fatal



Silvânia Capanema lança mais um livro romance-ficção. “Ilusão fatal” tem sua noite de autógrafos dia 27, segunda, das 19h às 23h, no Restaurante Dona Maria Gastrobar, no Band Center, por ser local aberto e, portanto, mais seguro em época de pandemia controlada.

CONVERSANDO

com arte



A artista plástica mineira Fani Bracher participa de um bate-papo ao vivo sobre a sua trajetória artística, conduzido pelo poeta e tradutor conterrâneo Ronaldo Polito, no dia 25 (próximo sábado), às 20h, pelas redes sociais do Atelier Casa Bracher. Em atividade desde 1973, Fani é inquieta, e sua arte múltipla se revela em pinturas a óleo, chitas e estandartes, bordados, santuários e assemblages – colagens com objetos e materiais tridimensionais criados com restos de tubos de madeira e garrafas.



Convidado para conduzir o bate-papo, Ronald Polito conhece o trabalho de Fani há muitos anos, tendo feito os textos de um dos catálogos da artista e um texto-poema para uma mostra em Belo Horizonte. “Acho o trabalho da Fani muito singular. O que me chama a atenção é a ausência de personagens, são sempre espaços de profunda solidão. É expressiva a dinâmica das cores. Ela tem um domínio espetacular de uma palheta terrosa e que lembra, de algum modo, a pintura italiana do final da Idade Média. É muito curioso imaginar como a Fani foi impactada por essas imagens quando ela viveu na

Europa”, diz Ronald.





QUEIJO MINEIRO

premiado e copiado





O queijo mineiro brilha novamente lá fora. Desta vez, quatro dos nossos produtores ganharam a medalha Super Ouro em concurso na cidade de Tours, França, e, além deles, outros 57 tipos de queijo artesanal daqui também foram premiados em outras classificações com medalhas de ouro, prata e bronze. Enquanto isso, por aqui o assunto voltou a ser debatido na Assembléia Legislativa, com os deputados tentando ajustar uma legislação que permita ao produtor artesanal vender seu produto – já que estão limitados por regras que beneficiam apenas os grandes laticínios. Já em São Paulo, inventaram nova classificação para o nosso queijo artesanal: a receita é mineira, mas lá tomou o nome de 'queijo autoral'. E vendem muito bem, obrigado.





CARNE ASSADA

complementos gratuitos





A gastronomia do dia a dia em Minas inventou uma nova maneira de conquistar o cliente, depois de ter lançado, há anos, o sistema de self-service a quilo – que se propagou e faz sucesso em todo o país. Desta vez foi o Restaurante Almanaque, na unidade do Shopping Cidade, que lançou uma carta de carnes em que o freguês somente paga pelo principal e tem direito a um rodízio gratuito de acompanhamentos. Tem até massa especial. O detalhe é que esse menu muda a cada dia, na hora do almoço. Nem precisa dizer que o sucesso é total.





CONTÊINERES

moda sem panos





Entusiasmada com as vendas da coleção de verão e a retomada do comércio, a turma da moda está prestes a receber um balde de água fria pelas costas. É que a falta de contêineres na China para mandar os tecidos para cá pode atrasar em até 60 dias a chegada das novidades têxteis. A sorte é que algumas distribuidoras ainda têm estoque para suprir esse vácuo, mas, de modo geral, a briga vai ser feia por um pedaço de tecido para as coleções de inverno’22. Outros insumos para a área fashion também já começam a faltar no mercado, outro ‘efeito colateral’ do esquenta no mercado no ultimo mês.





BAILE DO MET

fantasia à americana





Depois de pular a edição 2020 por causa da pandemia da COVID-19, o Baile do Met, em Nova York, rendeu assunto fashion nessa semana. O tema da festa foi algo como a linguagem da moda americana – e a turma caprichou no festival de horrores. Ironia é que nem todas as grifes usadas pelas celebridades eram mesmo americanas – mas tentaram interpretar o léxico como puderam. Quem se der ao trabalho de procurar o assunto na internet, vai sentir o que estamos falando. Sinceramente, os bailes à fantasia do Teatro Municipal do Rio ou do Clube Libanês eram bem melhores e mais criativos. Sem saudosismos.





MENTORIA

reaprendendo a vender





O consultor Rodrigo Cezario está desenvolvendo com o Sebrae um programa de mentorias para auxiliar os pequenos empresários de moda na retomada dos negócios. Tudo sob a nova ótica da digitalização da comunicação e a entrega de valor através de propósito das marcas. O Programa de Aprendizagem em Moda dura três meses e passa pela pesquisa e desenvolvimento de coleção, marketing e estratégia comercial. No começo, serão 30 empresas, originárias de Minas e do Piauí – que receberam apoio daquela entidade. Além dele atuando como coordenador, também participam professores, especialistas em sustentabilidade, mídias sociais e vendas.



MODA FESTA

estilo restaurado





Boa surpresa na moda mineira: as vendas da chamada linha festa voltaram com tudo. Embora com menos brilhos e bordados e mais fluidez e leveza, o estilo em versão renovada foi campeão de procura pelas lojistas nas confecções mineiras na primeira quinzena de setembro. Uma boa sinalização para o fim de ano, resultado da volta dos casamentos, pequenas recepções e mais. No vaivém das clientes, o termômetro fashion registrou que entre as principais marcas líderes nesse ranking ficaram a Arte Sacra, Fátima Scolfield, MRodarte, Elizabeth Marques, Maracujá e Kalandra. Na linha casual, também as novidades se esgotaram em 48 horas nas marcas de ponta, após o lançamento da terceira e última cápsula do verão’2022.





DE MINAS

para o mundo





A marca mineira Libertees desfila dia 25, em Milão, como convidada da edição internacional do Brasil Eco Fashion Week, em parceria com o Fashion Vibes. A grife apresenta coleção sustentável e preocupada com a transformação social com seu belíssimo trabalho de reinserção social. Fundada por Daniela Queiroga e Marcella Mafra em 2017, nasceu com o propósito de alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5 (Equidade de gênero) e 8 (Trabalho decente e crescimento econômico) da ONU. Para isso, trabalham com a mão de obra de mulheres presas do sistema prisional de Minas Gerais. A grife já ofertou mais de 134 mil horas de profissionalização, com remunerações às detentas que chegam a quase R$ 1 milhão, e mais de 5 mil dias de remissão de pena garantidos por lei.





DESFILE

beneficente





Já estão praticamente esgotados os convites para o desfile da grife Lisia Bello, no varandão aberto do Empório Aikka, de Karen Pirolle, no Gutierrez, que assinará os comes e bebes. Como o espaço tem limitação de pessoas, serão feitas duas apresentações: uma das 15h às 16h30, e outra das 17h às 18h30. A renda será para as obras sociais da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, comandada pelo padre Fernando. Ingressos a R$ 100.





COMEMORAÇÃO

pessoas com deficiência





Para celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o programa CCBB Educativo promove hoje, às 14h, presencialmente, um diálogo sobre os desafios e direitos que ainda devem ser conquistados. É necessário fazer inscrição prévia pelo site



Nos dias 22 e 24, atividade on-line de formação para educadores. Será possível escolher a temática de que preferir participar. O conteúdo é 100% on-line e para participar é necessário se inscrever pelo site www.ccbbeducativo.com.





CONCURSO

Coletivo Natural





Quarta-feira, foram anunciados os 10 finalistas do Coletivo Natural que selecionará três projetos ligados à sustentabilidade e à criatividade, com um prêmio total de R$ 75 mil. Os projetos estão liberados para votação popular até dia 26, que definirá os melhores projetos. Os ganhadores serão divulgados em 4 de outubro, Dia da Natureza. É possível conhecer os selecionados no site





NOVO GUIA

inovação





Belo Horizonte acaba de ganhar o “Guia BH inovadora”, publicação digital que mostra o cenário da inovação na cidade. O material exalta o ecossistema de inovação e empreendedorismo, além do potencial turístico da capital. Produzido pela Rocktronic em colaboração com Silvana Braga, CEO da Fumsoft, e com Luana Bastos, do Turismo de Minas, ele pode ser baixado gratuitamente pelo link , e tem sugestões de pontos turísticos e de corredores gastronômicos.





CIDADE CRIATIVA

gastronomia





Segue até o dia 20 a 2ª edição do BH Cidade Criativa e Receptiva, que percorre bares e restaurantes da capital mineira, para demonstrar toda a versatilidade gastronômica que temos por aqui e apontar o que vem sendo feito nas cozinhas e fogões. Evento on-line que pode ser acessado no youtube.com/cumbucca e cumbucca.com.br. Entre os chefs visitados estão Henrique Gilberto (Cozinha Tupis), Bruna Martins (Birosca S2), Leonardo Paixão (Ninita), André Paganini (Chico Dedé), Guilherme Lopes (Bitaca Capetinga) e Cristóvão Laruça (Caravela), Américo Piacenza (Cantina Piacenza), Rodrigo Fonseca (Taste-Vin), Caetano Sobrinho (Caê) e o bartender Igor Txai (Sakaná).





POR AI...





O sucesso dos eventos de moda na cidade parece que animou os organizadores da Minas Trend. A feira foi marcada para o início de novembro (entre os dia 1º e 4), no Expominas, indicando que será presencial. Tanto a turma do sapato & bolsa + bijus quanto a do vestuário estão animadas com a volta do nosso maior salão de negócios de moda. Em ritmo de recomeço pós-covid, será mais enxuta, com previsão de até 180 estandes.





A empresária Cristina Salomão deu um rasante no Paraná, prestigiando a Verde Rosa Boutique, em Toledo, com 600 metros quadrados de área. Um córner especial com a marca Regina Salomão e clientes vips agitaram o novo espaço. Além do coquetel, teve jantar e muito mais. Também na turma da RS, o André Freire – que há anos comanda o mkt e comercial da grife.





O estilista Eduardo Amarante fixou residência em São Paulo, onde, em breve, abre showroom da sua marca – a Amarante. As boas vendas da grife tornaram-se um case de sucesso único na atual temporada, tamanha a procura dos modelitos assinados por ele. Nesta semana, ele recebeu grupo de amigos na Modern Mamma Osteria, entre eles o minero Chico Santoro e o pernambucano Heracliton Diniz.





Um dos principais nomes da gastronomia mineira, à frente do Osso e da Rotisseria Central, o chef Djalma Victor volta à TV como um dos 15 competidores da terceira temporada do “Top Chef Brasil”, na Record.





A mostra ‘Morar Mais BH’ contabilizando sucesso com intenso vaivém de visitas aos seus 40 ambientes – instalados em casa na Cidade Jardim. É a 14ª edição aqui, apontando soluções criativas para decorar bem, gastando menos. Durante a semana, abre a partir das 16h; nos fins de semana, a partir das 13h. O evento vai até 3 de outubro.





O mais importante concurso cervejeiro do mundo, o World Beer Awards, classificou a Albanos Accidentally Sour – Brown como a melhor cerveja do mundo na categoria Sour & Wild Beer Oud Bruin.





FESTIVAL

artistas brasileiros





Começou o projeto Panorama Raft que vai exibir de forma on-line 10 obras inéditas criadas por artistas de todo o Brasil. O projeto foi criado no período da pandemia e tem como principal missão abrir o leque de oportunidades para artistas da periferia. O eventovai até 3 de outubro e todas as performances, com as sinopses e fichas técnicas completas, podem ser assistidas

através do link http://panoramafestival.com/.





CENTENÁRIO

grupo Santa Casa





Neste mês, a Funerária Santa Casa BH, primeiro serviço funerário da capital, completa 121 anos de fundação, apresentando crescimento na sua carteira de planos funerários e lançando um serviço de velório on-line. Além disso, presta um importante serviço social com a realização de sepultamentos gratuitos para pessoas carentes e indigentes. É a única do estado e uma das poucas do Brasil a contar com a Certificação ISO 9001, que estabelece um modelo de gestão da qualidade para as organizações. Em 2021, conquistou a acreditação pelo sétimo ano consecutivo.