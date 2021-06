Festa em casa

Pedro Guerra, leia-se Luminis Urban Play e Casa do Sol, aproveitou a pandemia e criou mais um negócio. Na verdade, a ideia veio com a necessidade de organizar um chá de revelação do sexo do primeiro bebê que ele e sua esposa estão esperando. Acostumado a preparar grandes festas – trabalha no ramo há 24 anos –, percebeu que uma festa pequena e simples dá trabalho para organizar. E a dupla criou a Home Fest, que faz qualquer tipo e tamanho de encontro, na casa das pessoas, com todos os detalhes e capricho, desde a decoração, menu, animação e lembrancinhas. Boa ideia.

Flavia Roscoe, Eduarda Correa, Malu Amorim e Lais Albergaria



QUITANDA SOLIDÁRIA

Instituto Kairós





04:00 - 01/06/2021 Fique atento à automedicação, perigo que se tornou uma verdadeira mania O projeto Quitanda Solidária, criado pelo Instituto Kairós para minimizar os impactos da Covid-19, completa um ano este mês. A ação visa fortalecer e gerar renda para o pequeno produtor agroecológico e, ao mesmo tempo, levar alimentos saudáveis para a mesa de famílias que estão sofrendo com a pandemia. A iniciativa já chegou a Raposos, Brumadinho, Nova Lima, Itabirito e Belo Horizonte e já distribuiu 3.119 cestas de alimentos orgânicos. Em um ano de funcionamento, foram produzidas mais de 16 toneladas de alimentos, beneficiando 327 famílias com doações de alimentos e gerando renda para 24 famílias de pequenos produtores. Para potencializar ainda mais a ação, a instituição lançou uma plataforma para receber as doações, que pode ser acessada no site https://quitandasolidaria.kairos.org.br.

Fani Bracher, artista plástica



EXPOSIÇÃO

arte contemporânea





Celma Albuquerque Galeria de Arte abre a exposição Thoughts of Dust, do artista Nuno Ramos, na qual exibe uma série de desenhos em carvão, pastel seco, grafite e encáustica. A mostra faz parte da série “Antígona – Segundo Ato”, realizada a partir da interpretação da obra de Sófocles. Esta é a terceira individual de Nuno Ramos na galeria e ficará em cartaz até sexta-feira (11/6), com visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, com uso obrigatório de máscara.





CULTURA

cursos diversos





Os museus Casa das Rosas e Casa Mário de Andrade abordam diversas temáticas em cursos disponíveis pela plataforma Hotmart. Cultura afro-brasileira, gastronomia e roteiro serão as próximas áreas estudadas, com os docentes especialistas Alexandre Araujo Bispo, Isabella Callia e Marcelo Montenegro. Os conteúdos das aulas ficam disponíveis por um mês na plataforma e podem ser acessados de acordo com a rotina dos participantes.





FESTIVAL CATAVENTO

atividades variadas





Festival Catavento, que tem como objetivo valorizar e divulgar a produção artística infantil mineira, será em versão digital, nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho, com uma programação que reúne shows, contação de história e oficinas para a família inteira se divertir. As atrações começam a partir das 16h e será possível assistir tudo pelo canal do Pé de Sonho no YouTube www.youtube.com/pedesonho.





SUPERMERCADOS

empório geral





A diversificação nas prateleiras e gôndolas dos supermercados mineiros começa a acompanhar a nova tendência do varejo brasileiro – onde pimentões, azeites, carnes, enlatados, vinhos & afins são ofertados junto a vestido, sapato e bolsa. Provocado pelo e-commerce agressivo e competitivo, o jeito foi entrar na onda do ‘empório geral’. O mais recente a aderir, depois de alguns experimentos positivos, foi o EPA: começou com cama & mesa (os precinhos fizeram tudo sumir em instantes) e já estão com jaquetas e blusões de inverno.





LEITURA

Ler é viajar





O Instituto Gil Nogueira lançou oficialmente, neste mês, o projeto Ler é Viajar, um clube de assinatura em que as crianças recebem, mensalmente, dois livros em suas casas, com títulos selecionados de acordo com suas faixas etárias. Para dar amplitude ao lançamento, Patrícia Nogueira, que dirige o IGN, convidou algumas influencers e formadores de opinião para atuarem como embaixadoras, ajudando a divulgar a ação. Entre elas as escritoras Cris Guerra e Leila Ferreira, Carol Toledo, Raquel Mattar, Bebel Soares, Adriana Vasconcelos, a blogueira mirim Juju Penido. Outros nomes também serão convocados a dar sua contribuição para a causa. O objetivo é gerar renda para outro projeto, O Ler é Viver, que existe há 15 anos, e funciona nas escolas da rede pública de Belo Horizonte e em algumas cidades mineiras. O objetivo da instituição é combater o analfabetismo funcional por meio do incentivo à leitura. Cerca de 60 mil alunos já se beneficiaram da iniciativa.





GASTRONOMIA

novas casas

(foto: Divulgação)



Os chefs Leo Paixão e Alê Flit abrem em Belo Horizonte a Nathan’s Famous, especializada em hot-dogs. Os centenários e famosos cachorros quentes americanos chegam com dois avais de peso. Por enquanto servirão em delivery, mas a dupla pretende abrir em um curto espaço de tempo restaurantes da marca. A Nathan's foi inaugurada em 1916, em Coney Island, no Brooklyn e hoje existem mais de 225 restaurantes em todo o mundo e 80 mil pontos de distribuição.

Outro espaço recém-inaugurado é o Chef Tereza Gastrô, no Bairro de Santa Tereza, com um cardápio que une o melhor das gastronomias mineira e italiana.O comando está sob a batuta do chef César Faeda, proprietário e idealizador do projeto. O restaurante funcionará para o almoço, mas o jantar será apenas em delivery.





REFORMAS

Apps de areia





Domingo passado, falamos aqui sobre o sucesso dos programas de reformas de casas na televisão – e os desdobramentos disso na economia. Pois, agora, um levantamento sobre o assunto, apontou outro indicador que revela bem o alcance do assunto: a multiplicação dos aplicativos para atender quem trabalha no setor ou o faz por simples hobby. Desde os que unem quem precisa de serviços e quem os oferece até mil opções de produtos para o assunto. A nova onda está fazendo a festa das lojas de materiais de construção – e das indústrias que as abastecem.

CONSEG

novas eleições





O Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais está com eleições abertas para a composição de novos membros até 20 de junho. Os candidatos da moda são Eduardo Espechit Braga, Sueli Oliveira Urbano e Suely de Fátima Vardiero. A conselheira Giovana Penido, desse setor, foi reconduzida ao cargo pela Secult para o próximo mandato. Para a cadeira de design estão se candidatando o estilista Antonio Diniz e a designer Andreia Freitas de Oliveira. A votação deve ser feita no site www.voteconsec.mg.gov.br.





BEM-ESTAR

Dia Mundial





Além de ser o Dia dos Namorados, 12 de junho também é o Dia Mundial do Bem-estar (Global Wellness Day) celebrado em 100 países, e este ano o tema é p bem-estar mental. O propósito de estimular as boas práticas ligadas à saúde mental, física, emocional e espiritual. A data foi criada na Turquia em 2012, por Belgin Aksoy, e rapidamente cruzou fronteiras, contando atualmente com 85 embaixadores em 100 países. As irmãs Rochele e Mariela Silveira, sócias-diretoras do Kurotel, são as embaixadoras voluntárias no Brasil. Este é um projeto social, sem fins lucrativos que visa conscientizar as pessoas para uma vida mais saudável e com mais significado. O evento, celebrado sempre no segundo sábado de junho, deve impactar diretamente mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo e, devido à necessidade de distanciamento social, toda a programação (aulas, palestras, práticas de meditação, ioga, etc.) será online. Começa na Nova Zelândia por volta das 6h UTC e termina nos EUA às 18h UTC. Para assistir acesse Facebook https://www.facebook.com/GlobalWellnessDayBrasil ou Instagram @globalwellnessdaybrasil.





SÃO-JOÃO

kit caipira





A pandemia vai mudar a cara das festas juninas, pelo segundo ano consecutivo. Desta vez, a onda são os kits caipira – onde o freguês tem pacote completo com amendoins, canjica, milho verde, mix para quentão e pipoca para fazer em casa e reunir a família. Quem não tem talento para o fogão pode levar as comidas congeladas – opções não faltam. Para completar a cena, o look típico com chapéu de palha e camisa xadrez também já está à venda, bem ao lado da pamonha. Só falta a bandeira de São João para pendurar na parede.





ANIVERSÁRIO

E documentário

Fani Bracher, artista plástica



Nesta sexta-feira, 11, a artista plástica mineira Fani Bracher completa 77 anos de vida com muito o que comemorar. Inquieta, parece ignorar a passagem do tempo e transborda toda a sua vitalidade para suas obras de arte. Fani diz nunca ter trabalhado tanto quanto na pandemia. "No início do isolamento, não sei porquê, recebi muitas encomendas de santos. Ao mesmo tempo, comecei a bordar poemas do Manoel de Barros e frases do Nietzsche. De quadros, continuei na parte de pigmentos e também fiz objetos com pigmentos e pedras", conta. Seu mais recente trabalho foi a criação de 13 grandes painéis, de 30 metros de extensão, pintados nas paredes da casa da família, em Piau, na Zona da Mata, onde cresceu. O trabalho deu origem ao documentário “A Casa Verde de Todas as Cores", dirigido por sua filha, Blima Bracher, que será exibido no dia do aniversário pelo Youtube e Instagram do Ateliê Casa Bracher (www.ateliecasabracher.com). Para Blima, o grande desafio foi conseguir fazer um recorte da carreira da mãe mostrando apenas a casa de Piau, já que Fani tem uma longa trajetória artística em Ouro Preto. O fio condutor foi a relação afetiva de Fani com o lugar onde nasceu e passou a infância e adolescência.





POR AÍ...

Os corretores de moda de Beagá estão de luto com a morte com Rogério Ventura. Ele atuava no setor há anos, sempre incentivando ações para valorizar a moda mineira. Nas homenagens prestadas a ele, o presidente da Associação dos Consultores em Negócios de Moda (ACNModa), Paulo Lopes, lembrou que ele foi um dos fundadores da entidade.

Reconhecida mundialmente por seu padrão de excelência, a Casa Valduga amplia a família de vinhos e lança o Naturelle Reserva, um rótulo tinto elaborado com Cabernet Sauvignon, Merlot e Marselan, com amadurecimento de 10 meses em barricas de carvalho. Os experts no assunto que degustaram a novidade, aprovaram.

Com mais um Dia dos Namorados em clima de restrições sanitárias, os chefs Leo Paixão (Gluton e Ninita) e Bruna Martins (Biroscas) decidiram fazer o atendimento flex. A saber: abrir presencialmente para o almoço, ficando o jantar com o sistema delivery. Por falar no assunto, os dois brilharam no programa Mestres do Sabor, comandado por Claude Troigros.

O fim de semana ensolarado, no Rio, foi o cenário das comemorações de aniversário do Chico Santoro. No vaivém pela cidade, deu um rasante na expô realizada na antiga casa de Roberto Marinho, no Cosme Velho, agora transformada em espaço cultural.

A edição da próxima Bienal de São Paulo, terá a presença de três mineiros no seu calendário de outubro. A saber: além do Paulo Nazaret, tem a Grace Passo e a Sueli Maxakali. Reflexos de uma edição mais inclusiva.

O MASP anunciou que terá nova curadora de arte até 2022, a Hanayará Negreiros, de 29 anos. Será responsável pelo projeto do museu desenvolvido com a Renner, onde estilistas e artista transformam moda em arte. Anteriormente, a função já foi ocupada pelas conhecidas Patricia Carta e Lilian Pacce.

Marcos Scaldelai, ex-presidente da Bombril, lançou livro que reúne as dez principais atitudes que um líder deve exercer para passar por quaisquer turbulências. Ele aponta o que um líder deve fazer para não entrar na zona de conforto, ser forte, resiliente e conquistar um legado por onde passar. Marcos é autor de três best-sellers.