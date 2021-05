Básico, jeans atravessa culturas e tempo

Nova coleção de jeans da Renner une sustentabilidade, conforto e estilo (foto: Renner/Divulgação)

Como voltar ao passado é bem legal, ainda mais em um passado sem pandemia, lá pelos princípios dos anos 1960, a mania, para quem podia, era ir à Zona Franca de Manaus para comprar calças Lee, importadas dos Estados Unidos. Os jeans ainda eram raros por aqui, considerados roupa de bate-enxuda, para usar no batente, não eram raras as empresas que impediam seus funcionários de trabalhar usando jeans.





Hoje, eles estão em todos os ambientes, usados por todas as pessoas, de presidente a lixeiro, com o mesmo conforto e durabilidade. É claro que os preços variam muito, os de etiqueta importada ainda custam bem mais caro. Mas os nacionais não deixam nada a desejar. E para a felicidade geral de quem consegue combinar um jeans com bom gosto, é a calça que só não vai a banquete e casamento. No resto...





Sempre gostei, mas como era nova e metida a ser avançada, consegui aparecer até no Automóvel Clube de jeans. Faltou pouco para não me barrarem na entrada. Tenho alguns, comprados aqui e fora daqui, mas, para falar a verdade, nunca encontrei uma modelagem que me satisfizesse totalmente, chegando facilmente até a cintura, oferecendo um bom conforto.





Outra coisa com que implico muito é não fazerem jeans de brim ou algodão mais leve, apropriados para nosso clima. Mesmo os que apregoam isso estão longe de cumprir a promessa.





E como achei legal os jeans rasgados, desfiados, parecendo velhos, atualmente acho todos uma tolice só, uma bobagem de moda que já se esgotou. A modelagem clássica, com algumas adaptações para se mostrarem mais atuais, é a mais prática, além de recomendada.





Um bom exemplo dessas variações com conforto e estilo é a coleção que as lojas Renner estão lançando, cuja proposta é divulgar uma tendência que busca confirmar impacto reduzido no meio ambiente. É claro que a calça jeans é aquela peça-chave clássica e versátil de todo armário.





A nova coleção jeanswear da Renner conta com calças em diversas modelagens e lavagens que se adaptam a todos os gostos e estilos: do clochard e bootcut aos modelos mais largos, como as pantalonas. Em sintonia com o comprometimento sustentável da empresa, a coleção surge ainda menos impactante ao meio ambiente. Com a iniciativa Re Jeans, 80% dos jeans da marca já têm o selo Re, apresentando redução de 45% no impacto ambiental e de 44% no consumo de água quando comparados a um jeans convencional.





Para um look mais formal, lavagens mais escuras cumprem a proposta com elegância e combinam bem com blusas em tons claros.





Se optar por conforto aliado ao estilo, um modelo baggy ou wide, com uma peça mais justa na parte superior do corpo, é uma boa ideia para marcar a silhueta. O oposto também vale para as calças mais justas.





A combinação do jeans skinny com blusas oversized equilibra o look e confere o toque sofisticado ao visual. Os modelos pantacourt e pantalona também confirmam tendência e agregam o conforto usual das coleções da Renner pela modelagem mais folgada, que se adapta facilmente aos dias de home office.