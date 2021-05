Nada de rosto paralisado ou artificial. Cirurgias buscam efeito natural

Estudo comprova que rinoplastia, ou cirurgia plástica do nariz, pode fazer mulher parecer até três anos mais jovem (foto: Pixabay)

Recentemente, celebridades nacionais e internacionais apareceram na mídia com o rosto completamente mudado. Foi o suficiente para uma enxurrada de críticas sobre a sobrecarga de procedimentos estéticos e os resultados artificiais e exagerados em um momento em que o anseio e a tendência mundial nos procedimentos é pela busca da naturalidade. De acordo com o cirurgião plástico Mário Farinazzo, chefe do Setor de Rinologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), as buscas por procedimentos estéticos continuam, mas a procura, agora, mostra uma característica cada vez mais forte: a busca por resultados naturais.





“As técnicas evoluíram para conferir maior naturalidade aos pacientes, sempre respeitando seus traços. A ideia de uma aparência artificial após um procedimento já não é mais a tendência”, afirma Mário, um dos pioneiros no Brasil e referência nacional da técnica de rinoplastia preservadora – procedimento menos invasivo para a cirurgia do nariz. Longe de aparentar um “rosto cirúrgico”, o melhor resultado para esse paciente é quando os amigos percebem que ele está na sua melhor versão, mas não associam isso necessariamente a uma cirurgia.





E resultado natural não quer dizer necessariamente procedimento não invasivo. Afinal, um dos grandes responsáveis pelo rosto paralisado e artificial é a toxina botulínica aplicada de maneira incorreta. De acordo com o cirurgião plástico Paolo Rubez, mestre em cirurgia plástica pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, o fato de procedimentos não invasivos, principalmente injetáveis, terem o efeito passageiro modificou a procura por essas técnicas, com pacientes apostando em cirurgias plásticas que realmente têm resultado definitivo.





“Além da ausência de manutenções predeterminadas, outro motivo que tem feito os pacientes optarem pelos invasivos é o conhecimento a respeito das técnicas e resultados cirúrgicos, que atualmente buscam mais naturalidade e evitam mudanças grandes que podem ser desarmônicas. Nesse caso, o principal a fazer é encontrar um cirurgião plástico experiente para que as expectativas correspondam ao resultado final”, diz Rubez. “O médico deve levar em conta vários fatores para chegar a um resultado satisfatório e natural. Hoje já existe a possibilidade de simular o resultado digitalmente, o que deixa o paciente mais tranquilo. É sempre fundamental buscar ajuda de um médico para a indicação precisa do tratamento que deve ser feito”, lembra o cirurgião.





O resultado distante do artificial é, na verdade, uma premissa muito séria em cirurgias plásticas. Para o médico, cada pessoa é totalmente diferente. Ainda é muito comum que os pacientes procurem o cirurgião plástico querendo ficar parecidos com alguma celebridade ou adquirir um nariz igual a um certo artista. Mas qualquer procedimento estético, inclusive os mais invasivos, deve ser feito com responsabilidade, levando em conta as características individuais e as necessidades de cada paciente. “A intenção de uma cirurgia plástica não é deixá-lo parecido com alguém, mas buscar a sua melhor versão de acordo com seus traços. Esses procedimentos serão realizados de acordo com a harmonia do rosto e é função do cirurgião orientar o paciente sobre os procedimentos mais adequados para cada caso”, diz o profissional.





Saber onde mexer é, também, um ponto-chave. “A cirurgia do nariz também pode ter um efeito anti-idade, segundo estudo publicado no começo do ano no periódico Aesthetic Surgery Journal. Esse é um procedimento que a maioria das pessoas não considera como ferramenta para o rejuvenescimento, mas esse estudo mostrou que a rinoplastia, ou cirurgia plástica do nariz, pode fazer uma mulher parecer até três anos mais jovem”, afirma Paolo Rubez.





Segundo o dermatologista Abdo Salomão, o paciente está de olho em novas tecnologias que possibilitem o tratamento pró-aging de rugas e flacidez, com resultados menos artificiais, mas que ao mesmo tempo valorizem o bem-estar e o autocuidado. A principal – e mais diferente – tecnologia dos últimos anos para esse fim é o plasma de baixa temperatura Surgical Derm. É indicado para rugas profundas, principalmente ao redor da boca e no pescoço, além de fazer o tratamento das sobrancelhas (blefaroplasma). “Uma sessão do plasma traz mais resultado que quatro sessões de laser CO2, que é um procedimento extremamente dolorido”, afirma o médico.