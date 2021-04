Pé na estrada para quem pode

Luciene Amantea e Marco Antônio Ferreira (foto: Arquivo pessoal)







Mesmo antes de acabar o lockdown da onda roxa por aqui, muita gente já tinha arrumado as malas e partido rumo a destinos variados. Ficar trancado esgota, e quem pode, e é destemido, aproveita para voar, e quanto mais longe, melhor. Luciene Amantea e Marco Antônio Ferreira aproveitaram que a filha Paula mora em Dubai, foram visitá-la, matar a saudade dos netos e deram uma esticada pelas redondezas, terminando o tour pelas Ilhas Maldivas. Já Cristiana Dias ficou pelo Brasil, foi para Japaratinga, em Alagoas, curtindo as belas praias da região. Outra que também gosta de praia é Luciana Mello Vianna, que foi com as amigas para Itacaré. Patrícia Dias optou por aproveitar o clima frio das montanhas de Ouro Preto. Alexandra Medrado foi com o filho Renato e a nora Thaiane Nejm para Fernando de Noronha comemorar o aniversário da nora.

TEATRO

As dramaturgas Julia Spadaccini e Marcia Brasil buscaram referências na literatura, na poesia, na música, na filosofia e na psicanálise para escrever “Angustia-me!”, espetáculo que estreia no próximo dia 30 e ficará disponível gratuitamente no Youtube, com retirada de

ingressos pelo Sympla (www.sympla.com.br/angustia-me). A peça fala sobre as ansiedades, neuroses e inquietudes presentes em todos nós. O trabalho, que marca os 20 anos da premiada parceria de Julia com o diretor Alexandre Mello, reúne os atores Fábio Ventura, Leandro Baumgratz, Maria Adélia, Noemia Oliveira, Raquel Rocha e Rogério Garcia.









CLUBE DO LIVRO

literatura francesa





Amanhã, às 19h30, a Aliança Francesa promove mais uma edição do Clube do Livro “Lire et s’inspirer”. Desta vez, para conhecer uma outra faceta de Gustave Flaubert, que se tornou conhecido por suas obras, como “Madame Bovary” (1857), “A educação sentimental” (1869) e “Salammbô” (1862). Os interessados em comentar a obra de Flaubert, e toda a sua versatilidade ao escrever uma novela moderna, devem enviar o nome completo pelo e-mail mediateca@aliancafrancesabh.com.br. Link para o conto: https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/43/Trois-contes.

CURSOS GRATUITOS

crianças e educadores





A Associação Viva e Deixe Viver, que reúne voluntários contadores de histórias em hospitais de todo o Brasil, oferece aulas on-line gratuitas de interpretação para crianças, com a atriz Claudia Ohana. Crianças hospitalizadas e isoladas em casa terão a oportunidade de participar, amanhã (26/4), das 15h às 17h. Para participar, basta acessar a sala do Viva On na plataforma Google Meet, por meio do link http://meet.google.com

***





O Instituto ABCD, referência em dislexia no Brasil, oferece um curso on-line gratuito de formação complementar que ensina sobre os transtornos da aprendizagem, tais como a dislexia e a discalculia, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e outras condições que dificultam o aprendizado. Direcionado a professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, o projeto Todos Aprendem foca principalmente o desenvolvimento da linguagem oral, escrita e das habilidades matemáticas. O curso integra teoria e prática, incluindo atividades e estratégias para sala de aula.









CARGA PESADA

tragédia anunciada





O acidente com um caminhão nas íngremes ladeiras do Bairro Buritis (que só por milagre não resultou em tragédia maior), confirma o que já dissemos aqui várias vezes: a tecnologia de freios não acompanhou o aumento exponencial da potência desses veículos. A constatação é de especialistas do assunto, que defendem sistemas auxiliares de frenagem mais eficientes para superar falhas, quase inevitáveis, ao transitarem com cargas tão pesadas em declives acentuados. No plano administrativo, pedem proibição de trânsito de carga pesada nas ruas mais escarpadas de BH – que somam milhares de vias.

POR AÍ

na moda





A atriz e apresentadora Carolina Ferraz é a nova embaixadora da Pierre Cardin no Brasil, e estreia o posto na nova campanha de óculos da marca.





***





Skazi lançou aplicativo exclusivo para compras pelo celular. Na plataforma, é possível encontrar todos os looks e ficar por dentro de todas as novidades da marca.

TÊXTEIS

mensagem numérica





A Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) divulgou mensagem comemorando o Dia do Têxtil , nesta semana, onde a força dessa cadeia produtiva no nosso país é revelada. Segundo a entidade, o produto têxtil está presente do amanhecer ao final da madrugada, em todos os setores da nossa vida. Tudo isso significa 1,5 milhão de empregos, 25,5 mil empresas e 9 bilhões de peças produzidas por ano – só no vestuário. Sem contar que foi o setor pioneiro na industrialização do país. Mas a sua situação atual é duríssima, assim como para vários segmentos da economia.





CREMES

Pele de pêssego





A pandemia virou o mundo de cabeça pra baixo, principalmente no que toca aos usos & costumes. Um dos reflexos atingiu o bilionário mercado da beleza, com a queda nas vendas de produtos para maquiagem. Resumindo, é o seguinte: com todo mundo em casa, não se precisa caprichar tanto no visual – daí, rimel, blush, batons e afins caíram nas vendas. Com todo mundo usando ‘álcool em gel’, as vendas de cremes para hidratar as mãos cresceram 8%. Isso sem contar os que recorrem ao azeite de oliva – solução eficiente, caseira e barata.

DEBATE

negócios e design





De terça a quinta-feira, às 18h15, será realizado o festival on-line A hora do café, para debater design e negócio no segmento de joias, bijuterias e folheados. O festival será transmitido nas plataformas digitais, e será publicado posteriormente no YouTube. A cada dia, duas palestras com artistas, designers e especialistas no setor. Inscrições pelo site ahoradocafeoficial.com.br/. Entre os convidados palestrantes estão Márcia Croce, CEO da DGNG Desing & Negócios; Manoel Bernardes, presidente do Sindijoias-MG; Roseli Duque, presidente do IBGM e Ajesp; Carla Pinheiro, presidente da Ajorio; Anthony Garcia, diretor criativo da L/Dana; Rodrigo Robson; Solange Ruegenberg; Monica Matarazzo; Daniela Giacon; Guilherme Zarpellon; Mario Rodrigues; Stephanie Stein, entre outros.









MACAÚBAS

Abrace com doações





A mais recente reunião de acompanhamento do projeto Abrace Macaúbas (o conhecido mosteiro do século 18, instalado em Santa Luzia), teve muitas novidades. A primeira delas foi sua realização em sistema remoto (pela internet), incluindo as integrantes da Ordem da Imaculada Conceição – que cuida do local. Outra novidade foi a chegada ao grupo do promotor Wagner Augusto Moura e Silva, que sucede na função a Marcos Paulo de Souza Miranda – devidamente homenageado na ocasião. Novidade para aplaudir é que já conseguiram quase R$ 500 mil em doações – ainda insuficientes para concluir as obras. A campanha coleta doações para a restauração do circuito elétrico da imensa construção.Convocada pelo novo promotor designado para a 6ª Promotoria de Justiça de Santa Luzia, Wagner Augusto Moura e Silva, a reunião contou ainda com a participação do coordenador da Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, Marcelo Azevedo Maffra (no cargo desde dezembro de 2020), da então presidente do Iepha/MG, Michele Abreu Arroyo, do chefe de gabinete do Iphan, Henrique Lima, da secretária municipal de Cultura e Turismo de Santa Luzia, Joana Coelho, da coordenadora do Memorial da Arquidiocese de BH, Maria Goretti Gabrich, e do presidente da Associação Cultural de Santa Luzia, Adalberto Mateus, além de servidores das instituições participantes. Quem quiser contribuir com o Abrace Macaúbas pode fazer depósito na conta da Caixa Econômica Federal em nome de Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição Macaúbas, Agência:1066, Operação 013, Conta poupança: 75.403/4, CNPJ: 19.538.388/0001-07.





VAREJO FASHION

reserva de munição





O mercado da moda & afins anda em polvorosa – principalmente no varejo. Entre fusões, propostas de compras, lançamentos de ações na bolsa (IPO) e um frenético disse me disse no aspecto econômico do assunto, a ‘guerra fashion’ promete ser intensa no pós-virus. Os lances mais emocionantes nos últimos dias foram a proposta de compra da Hering pela Arezzo, a compra da Imaginarium e Puket pelas Lojas Americanas e propostas de ‘combinação de negócios’ entre o Grupo Soma (Animale, Farm e outras) e a rede Shoulder. Dizem que muito mais virá por aí.









ESPAÇO SIDERAL

pequenos prazeres





Com o homem se dirigindo cada vez mais ao espaço sideral, as experiências para facilitar a vida por lá em futuro próximo continuam. Uma delas testou o famoso vinho Petrus (o mais caro do mundo) em ambiente de gravidade leve – cujo líquido voltou três anos mais envelhecido ao ficar pouco tempo por lá. Também as mudas de uvas tiveram crescimento cinco vezes mais rápido do que no plantio terrestre. Sucesso parecido já havia sido obtido com as batatas.









SOLIDARIEDADE

pela Santa Casa





A empresária Patrícia Soutto Mayor é uma apaixonada pela Santa Casa de Belo Horizonte, e de tanto fazer campanhas para ajudar a instituição hoje, faz parte do Conselho. Com a pandemia da COVID-19 e o aumento dos preços dos medicamentos de mais de 50%, mais uma vez a Santa Casa pede socorro para conseguir adquiri medicamento para tratamento dos pacientes internados com a doença. Patrícia arregaçou as mangas e criou uma nova campanha no bufê para ajudar este hospital que faz um trabalho tão sério e competente. Destinará 20% de qualquer venda do bufê, até o próximo domingo, inclusive dos kits de Dia das Mães, para ajudar a Santa Casa na compra dos remédios. Qualquer pessoa ou empresa que tenha interesse em fazer doação, mesmo sem consumir nenhum produto, pode entrar em contato com a Patrícia, toda ajuda será muito bem recebida.









PROGRAMA

sobre vacina





A empresária Luiza Trajano é a convidada desta semana no programa Opinião Minas, da Rede Minas. Ela falará sobre o movimento “Unidos pela vacina”, amanhã, às 20h. A empresária criou, há alguns anos o grupo Mulheres do Brasil, responsável pela criação do movimento. A mobilização apartidária propõe a união de empresários, sociedade civil e governos em busca da vacinação para todo o país e agora ganhou novos aliados. O público também pode conferir a atração pelo site da emissora: redeminas.tv.









SUSTENTABILIDADE

conservação internacional





Desde 2009, Havaianas e a Conservação Internacional, organização sem fins lucrativos que promove o uso sustentável de recursos naturais para o bem-estar humano, caminham juntas em prol do fortalecimento e apoio de ações de conservação marinha realizadas na costa do país, com maior foco na região dos Abrolhos, no extremo sul da Bahia. Para celebrar esse tempo de parceria e as conquistas que tiveram, fizeram uma live na última quinta-feira, Dia da Terra, onde falaram dos resultados já alcançados. A ONG apoiou a conservação de cerca de 380 mil hectares de ecossistemas marinhos e costeiros na região, além da implementação de práticas sustentáveis em 10 pescarias de cinco localidades da costa brasileira. Essas práticas demonstraram a possibilidade de um aumento de até 170% na renda familiar de pescadores que exerçam sua atividade de maneira sustentável, e de levar ao prato do consumidor um pescado sustentável e de qualidade. Todo ano é lançada uma nova coleção Havaianas CI-Brasil, e 7% do lucro líquido é revertido para a instituição.