Confira as novas tendências da moda outono-inverno para pés

Tons de verde, principalmente o oliva, são a aposta da vez e trazem harmonia ao visual (foto: Piccadilly/divulgação)



Não é só o mercado de vestuário que está passando por pequena demanda. Comprar roupa nova está cada vez mais difícil para quem não sabe usar dispositivos de venda a distância. O que tenho escutado de pessoas falarem que não compram sapato até essa doideira terminar não está no gibi. Só que existem duas ofertas no setor: a de sapatos muito caros e os que, tendo preços mais abordáveis, são mais fáceis de comprar – pelo menos para variar os pés. Uma das marcas que ficam nesse setor é a Piccadilly, que, além de fazer tênis de vários modelos, produz também linhas de calçados que são referência de moda e conforto. Karen Furtado, consultora de imagem e estilo da marca, está apostando em novas produções. Confira a seguir:





Dica 1: Tons de verde. Aposte no oliva como o neutro da vez

O verde-oliva estará com tudo na temporada outono/inverno e, de acordo com a especialista em moda, tem tudo para assumir o posto de neutro da vez. "O verde-oliva é uma tonalidade neutra e fácil de combinar. Em looks monocromáticos ou contrastantes, ele traz harmonia ao visual" explica. Para não restar dúvidas na hora de montar o visual, Karen ainda destaca dicas que garantem sucesso ao escolher as peças que vão compor o look. "Se a ideia é uma produção com mix de cores, aposte nos tons terrosos. Um look composto por uma camisa marrom, calça jeans básica e uma botinha oliva é uma ótima opção. Agora, se a ideia é apostar no monocromático, minha dica é: invista em tons diferentes de verde. O visual fica supercriativo e fashionista", completa.





Dica 2: Animal print. Dê um toque wild no visual

A tendência do animal print continua em alta para o outono e, ao que tudo indica, a snake print promete protagonismo. "A estampa de cobra é clássica e elegante, perfeita, principalmente para mulher com estilo mais sensual. Aqui a dica para não errar é se atentar à tonalidade da estampa e optar por peças de roupas que combinem com o mix de cores proposto. No caso de uma estampa de píton combinado com tonalidades do bege, como o vanilla, prefira peças de roupas nudes em tons mais escuros, como o cappuccino, por exemplo. Assim, é possível trazer equilíbrio visual" destaca a consultora de imagem.

Dica 3: Conforto também é tendência da quarentena para a vida

Reflexo da pandemia, nitidamente peças confortáveis vão chamar a atenção neste início de temporada outono/inverno. "Tendo que passar mais tempo dentro de casa, seja para trabalhar ou para curtir com a família, as mulheres adotaram um estilo mais confortável. É nesse contexto que surgiram as peças de moletom, por exemplo, que prometem continuar em alta para essa temporada, usadas inclusive para compor looks mais sofisticados com as combinações de acessórios mais elegantes. E quando o assunto é moda para os pés, a ideia é a mesma, o conforto e a praticidade vão seguir em alta. Aqui a dica é apostar em calçados que proporcionam extremo conforto e de calce fácil. Como o caso dos chinelos mood homewear e calçados com acabamentos fofinhos", detalha.





Dica 4: Xadrez desde sempre, para sempre

Quando os dias frios se aproximam, automaticamente uma tendência vem à mente: o xadrez. E sim, ele continua em alta para esta época do ano. "Com ar moderno, essa é uma estampa clássica, vai temporada, vem temporada, permanece no radar fashion. Para esse ano, a padronagem tende a aparecer repaginada, com tonalidades e desenhos diferenciados. O xadrez é versátil e pode compor desde looks mais casuais, combinado a um jeans e uma sapatilha, até um look com pitada mais glam, com a combinação de peças de alfaiataria e um scarpin", sugere Karen Furtado.