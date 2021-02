Com estilo e luxo, grife de Jacutinga lança coleção de inverno

A marca Viviane Furrier, mesmo nome de sua fundadora e atual diretora criativa, foi criada em Jacutinga, polo de tricô no Sul de Minas, há 26 anos. Apesar do início voltado para a confecção de tricô para private label (de marcas como Osklen, Animale e Calvin Klein), o modelo de negócio expandiu e hoje sua marca própria é o ponto central da empresa, com mix variado de produtos que, além do tricô, DNA da marca, inclui tecido plano e malharia. A etiqueta acaba de lançar Origens, sua nova coleção para o inverno 2021. Inspirada na ancestralidade coletiva e familiar, as peças elegantes e contemporâneas combinam cores neutras e vibrantes, bem como estampas étnicas ou em referência à fauna e à flora.





Versátil e fresca, Origens é um convite para revisitar as raízes da marca. Com foco em estampas que evocam a ancestralidade, peças em tricô e malha combinam uma cartela de cores neutras a outras mais ousadas. O verde e o vermelho, por exemplo, são forte presença na estampa Híbrida, uma fusão visual do padrão das escamas de peixes e couros de répteis, em crepe levemente transparente ou viscose 100% acetinada.





Enquanto isso, a clássica combinação de preto e branco compõe Seiva, padronagem que faz referência à textura rústica de árvores seculares, evocando as raízes da energia da vida, em peças 100% viscose. O universo vegetal também surge em Ancestral, com as mesmas cores, agora mescladas com o vermelho, que remete às raízes profundas dos baobás, árvores africanas que simbolizam a espiritualidade e a vida.

Clássica combinação de preto e branco evoca ancestralidade e energia da vida (foto: Viviane Furrier/DIVULGAÇÃO)



Padronagem, que dá nome à coleção, a Origens sintetiza a ideia de ancestralidade. Em tricô bicolor e inspirada na cestaria e nas artes corporais de algumas etnias indígenas, esse desenho toma forma em peças de modelagem ampla. Mesmo o clássico vestido chemisier (proposto com mangas levemente bufantes) ganha um twist cool com o padrão geométrico, atestando o visual moderno da marca.





Outro lado forte da coleção são as peças lisas. Básicas, versáteis e atemporais, esses itens marcam forte presença na temporada. Os casacos em tricô, que aparecem em cores neutras como o azul-marinho, preto e bege, ou em tons ousados, como acerola, verde brilhante e azul vivo, se mostram aptos a se tornar clássicos indispensáveis do guarda-roupa de inverno.





Parte das peças em tricô recebem o nome de “dubladas” e são resultado de uma inovação tecnológica da grife, que desenvolveu de forma pioneira um tricô fino em tecido de viscose ou algodão. Fusionada e prensada a um tipo específico de espuma e depois submetida a altas temperaturas, essa trama estruturada possibilita a confecção de peças com um elegante visual de alfaiataria.





A linha em tricô traz desde peças básicas e versáteis até aquelas de visual mais sofisticado. Lisos, plissados, canelados em fios como viscose, elastano e acrílico estão presentes em toda a coleção, que brinca com texturas, volumes, comprimentos, cores e padronagens. As listras conferem look clássico, enquanto padrões geométricos ou mesmo tom sobre tom (feito a partir de técnicas de jacquard) asseguram um diferencial contemporâneo.





O mesmo vale para as malhas, que surgem em tom casual ou sofisticado na forma de calças, blusas, macacões e vestidos. Seja na proposta moderna de patchwork ou na clássica estampa quadriculada, essa linha também prova a sintonia das criações com a mulher contemporânea. Origens se justifica pela versatilidade das peças, desde as mais básicas e consagradas até os estilos inovadores, e, por isso, é presença fundamental no inverno de 2021.





Presente em mais de 300 multimarcas em todas as regiões do Brasil, no marketplace OQVestir e e-commerce próprio, as coleções combinam qualidade e inovação com maquinário de última geração e equipe criativa de estilo focada em desenvolver peças elegantes e casuais, traduzindo as mais novas tendências de moda.