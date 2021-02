Eduardo Dolabella, Lucinha Guedes, que faz aniversário esta semana e Aida Lobato (foto: marcos vieira/em/d.a press)



O carnaval foi cancelado por causa da pandemia. Fato histórico e inédito no país, em uma tentativa de evitar aglomerações e aumentar os contágios, porém isso não impediu que as pessoas viajassem ou que organizassem bailes de carnaval em suas casas. Condomínios em Nova Lima, Lagoa Santa e casas de campo no entorno de Belo Horizonte ficaram movimentados no feriado momesco. E as praias da Bahia lotaram. Cláudia Resende e Kelson Oliveira foram com amigos curtir a “folia” em Caraíva. Liliane Carneiro Costa preferiu o sol de Salvador. Alexandra Medrado, Junia Giannetti, Germana e o marido, Rene Giannetti, foram aproveitar os ares do Rio de Janeiro.





PROGRAMA

para viagem





Em 27 de fevereiro, será aberta a exposição Volta ao Mundo no Museu da Imaginação, em São Paulo. Uma boa pedida para quem for passear por aquelas bandas. A mostra inédita recria os principais monumentos históricos, com mais de 1 milhão de peças de blocos de montar. Jardins da Babilônia, Palácio de Westminster, Catedral de Notre Dame e Taj Mahal, entre outros, em maquetes que levaram até seis meses para ser construídas, principalmente, o resgate do livre brincar; a brincadeira não é apenas uma dinâmica interna da criança, mas uma atividade dotada de um significado social que necessita de aprendizagem.





PRÊMIO

de arquitetura e design





A Neobambu abriu inscrições para o Prêmio Lunawood Urban Challenge 2021, e alunos brasileiros de arquitetura e design podem participar. As premiações somam 15 mil euros. O prêmio convida os participantes a repensar e redesenhar ambientes urbanos usando o Lunawood Thermowood, e tem como objetivo destacar as vastas possibilidades da madeira como um material de construção moderno e colaborativo para a criação de um ambiente mais saudável e sustentável. As inscrições se encerram em 5 de abril, e podem ser feitas pelo site https://lunawood.com/lunawood-urban-challenge/.





NOVA EXPOSIÇÃO

na cidade





A Galeria Celma Albuquerque abre nova exposição nesta quinta-feira, com visitas agendadas com todos os protocolos de saúde exigidos. A artista Jade Marra foi a escolhida para abrir o calendário 2021 da galeria, com a mostra Te anonimato, que reúne as mais recentes obras da jovem mineira, que vem se destacando no cenário nacional com seus trabalhos em pinturas, desenhos

e instalações.

CARNAVAL

choro inevitável





E o assunto folia no carnaval, como previsto, deu uma trabalheira para as autoridades. É incrível como a meninada simplesmente ignora (pelo menos uma parte) as restrições e marcam festas e mais festas. O carnaval é realmente uma delícia quando se é jovem (quem gosta sabe disso), mas diante da morte não há outro jeito senão recuar. A paixão juvenil levou muitos a chorar copiosamente diante do não de Momo. E não só no Brasil, também em Veneza, Portugal, Açores, Espanha, Caribe, Nova Orelans – onde a folia é forte, o chororô foi geral.





CLUBHOUSE

brinquedo falante





O mais novo brinquedinho da turma envolvida pela hipercomunicação global é o Clubhouse – um tipo de interação feita apenas por áudio. Algo assim como os walktalk, só que pelo celular e em nível mundial. Tal e qual o Whatsapp & afins, também podem ser formados grupos, promover encontros e o fuxico geral. O diferencial é que a entrada é apenas através de convite de outro membro do app, um truque para atrair adeptos . Com o sucesso, o ‘ingresso’ pode custar entre 20 e 50 euros. Depois que o inevitável Elon Musk fez conferencia através dele, a audiência foi aos milhões. É mais um unicórnio impulsionado pelos congêneres de orelhas caídas.





CINEMA

saem filmes, entram games





Na mudança radical que o mundo está vivendo em todas as áreas, as salas de cinema são o mais novo foco de transformação vital. O fato é que, em muitas cidades do mundo, as salas que antes exibiam filmes agora estão sendo usadas para exibir os games (jogos eletrônicos) na tela grande e, principalmente, ser campo de disputa entre os adeptos do assunto. A mudança deve estar causando nos cinéfilos atuais o mesmo horror que provocou nos apaixonados pelo teatro, quando esses começaram a ser usados como salas de cinema – no início do século 20. O mundo gira.

ECOVAGAS

para carros elétricos





A Volvo Car Brasil, líder em eletrificação de veículos plug-in hybrid, se une ao projeto Ecovaga, uma iniciativa idealizada entre a Estapar, a maior rede de estacionamentos do país, e a Enel X, empresa de soluções energéticas da Enel Brasil, para a criação da primeira rede de recarga semipública para veículos híbridos e elétricos do país. Serão 250 estações de recarga em cerca de 100 pontos premium de estacionamentos da Estapar nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e no Distrito Federal. Os equipamentos fornecem um carregamento inteligente, abastecendo 80% da bateria de um veículo elétrico em aproximadamente três horas. As vagas poderão ser usadas também por proprietários de veículos de outras montadoras não parceiras do projeto, por um prazo de experiência.





LAVANDA

Escada da folia





O bloco Baianas Ozadas, que inicia seu cortejo lavando as escadarias da Igreja São José, no Centro de Beaga, poderá se transformar em evento de abertura dos próximos carnavais. É que o ritual faz tanto sucesso na mídia, que a turma já pensa em repeti-lo nos próximos anos, como ato de abertura do carnaval de rua na cidade. Mesmo que o Dia de São José seja bem depois da festa de Momo (19 de março), o que importa é o simbolismo. As escadarias do Bonfim de Salvador

que se cuidem.

NOVA YORK

semana mais abrangente





Para a turma fashion que está no impasse sobre a realização das grandes feiras e mostras do assunto (como SPFW e Minas Trend), o Conselho da Moda Americana deu exemplo de boa saída para a semana fashion de Nova York – realizada na semana passada. Seu presidente , o estilista Tom Ford, enviou carta aos seus membros anunciando que aquela programação foi renomeada como The American Collections Calendar (O Calendário de Coleções Americanas). Ficou mais abrangente e, assim, poderá dar maior apoio à moda americana como um todo.





RADICALISMOS

a morte do centrismo





Quem conhece do riscado político garante que os últimos acontecimentos aqui e acolá simbolizam o fim definitivo do centrismo. Traduzindo: todos serão forçados a tomar posições radicais. Por lá , a vitória de Trump evitando seu impeachment e garantindo sua presença na cena política americana é trágica. Os alemães viram isso no início dos anos 1930 – e caímos na Segunda Guerra. Por aqui, o ruído entre os três poderes pode acabar em barulho de canhão. Nem precisa de muita análise, basta ler os livros de história e ajustar seu infalível espelho retrovisor.

May Flower Vaz de Mello, Erika e Beth Curi (foto: arquivo pessoal)









POR AÍ...





O aniversário de Beth Curi foi comemorado no início da semana, logo após o b.day de sua mãe, May Flower. Tudo na base das mensagens virtuais dos amigos. Assim, a festa

pós-pandemia vai crescer com brindes duplos em família – assim que a situação melhorar.





Um exemplo de afinidade com suas raízes e maneira orgulhosa de mostrar isso é a nova chefe da Organização Mundial do Comercio (OMC), a nigeriana Ngoz Okonjo-Iweala. Sempre usa estampas luminosas e originais africanas e o inseparável turbante com o mesmo print. Assim, marca posição fashion das mais bacanas. É a primeira mulher a ocupar o prestigioso cargo.





Um grupo de estilistas vai oficializar a constituição de sua nova entidade, a A.Criem – Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais, em reunião no Sindivest-MG. No próximo dia 24. Um dos mais entusiasmados com o assunto é o Antonio Diniz.





Por falar nele, os proprietários da marca onde trabalha, a Fleche d’Or, empresários Sabrina Costa e Wallace Gonçalves, estão sãos e salvos após acidente de carro sério vindo de Escarpas do Lago. Amém.

Germana Giannetti e Orlando Lemos (foto: marcos vieira/em/d.a press)

Impermanência

e luto





Amanhã , às 20h30, acontece bate-papo com o tema “Impermanência e luto”, com Bel César, psicoterapeuta da linha budista tibetana, autora de diversos livros, e Daniel Carfa, assistente de direção de Farol de Neblina, websérie de quatro episódios que está disponível gratuitamente pelas redes sociais do CCBB e pelo site www.espetaculoneblina.com.br. A direção é de Yara de Novaes e Clarissa Campolina.“Farol de Neblina”combina elementos de suspense e thriller psicológico, mostrando o misterioso encontro de um casal, Diego (Leonardo Fernandes) e Sofia (Fafá Rennó), em uma casa sem vizinhos ao longo de uma noite fria e encoberta pela neblina. Ao longo da trama, eles relatam alguns fatos de suas vidas,como sonhos, perdas e desejos.Mais um bate-papo está previsto no dia 1 de março. “Farol de Neblina” é apresentado pelo Ministério do Turismo, o Banco do Brasil apresenta e patrocina e a Livelo co-patrocina a websérie, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.